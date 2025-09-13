Insta360 bringt die Ace Pro 2 Polarweiß Limited Edition auf den Markt: Ein Style-Statement

Hochwertiges weißes Finish trifft auf Performance powered by Leica – Enthüllung auf der IFA 2025 zusammen mit neuem Zubehör.

Insta360 hat heute die Insta360 Ace Pro 2 Polarweiß Limited Edition angekündigt, die 8K Flaggschiff-Action-Cam mit völlig neuem Style. Erstmals auf der IFA in Berlin im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit von Insta360 und Leica vorgestellt, kombiniert die limitierte Polarweiß Edition weltklasse Bildgebungsleistung mit einem schlanken, minimalistischen Design, das perfekt zu Content Creatorn passt, die mit ihrer Ausrüstung ihren Lifestyle zum Ausdruck bringen wollen.

“Wir lieben es, neue Farbvarianten zu entwickeln, und freuen uns ganz besonders auf die Einführung dieser Version. Wir sehen immer mehr Street Creator, die die weiße Ästhetik lieben, und wir wollten, dass unsere beliebteste Point-and-Shoot-Action-Kamera auch Teil davon wird”, sagt Max Richter, VP of Marketing und Mitbegründer von Insta360. “Diese Edition spiegelt das stylische, ausdrucksstarke Leben urbaner Storyteller von heute wider und bietet gleichzeitig die kompromisslose Leica-Bildgebung, mit der die Ace Pro 2 so überzeugt.”

Es wird aber nicht nur die neue Variante, sondern auch eine ganze Reihe von Ace Pro 2 Zubehör vorgestellt, darunter eine neue Flip-Touchscreen-Blende, Black Mist-Filter und der Mini-Akku-Griff sowie Unterstützung für Insta360s neues drahtloses Mikrofon Mic Air.

Die Ace Pro 2 Polarweiß Limited Edition ist weltweit ab dem 8. September 2025 über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Einzelhändler zu einem Preis ab 529.99 € erhältlich.

Professionelle Bildgebung, Leica-Farben

Die Ace Pro 2 Polarweiß setzt auch weiterhin auf all die wichtige Hardware, die das ursprüngliche Modell zu einem Favoriten unter Videofilmern, Vloggern und Content Creatorn gemacht hat. Mit 8K Videos, dem Leica SUMMARIT-Objektiv und fortschrittlichen KI-Bildgebungstools erhalten kreative Köpfe direkt von der Kamera Ergebnisse in Spitzenqualität.

Leicas charakteristische Farbtechnologie sorgt dafür, dass jedes Bild filmreif und lebensecht wirkt, wobei Ace Pro 2 Nutzer zusätzlich direkten Zugriff auf kamerainterne Leica Farbprofile haben.

Minimalistischer Style, maximale Wirkung

Das Optik in Polarweiß verleiht der Ace Pro 2 eine klare, trendige Note, sodass sie sich nahtlos in Street-Style-Outfits, Reisesetups und Vlogging-Kits einfügt.

Das kürzlich erschienene und bei Street-Fotografen beliebte Xplorer Grip-Kit in Mondsilber stellt eine perfekte Kombinationsmöglichkeit für alle dar, die einen kompletten Kontrast zu den typischen, komplett schwarzen Fotografie-Setups suchen. Ein rundum stimmiges Style-Statement für alle, die möchten, dass ihre Ausrüstung ebenso auffällt wie ihr Content.

Neues Zubehör, mehr Kreativität

Neben dem Launch der Polarweiß Edition stellt Insta360 eine Reihe neuer Zubehörteile vor, die noch kreativere Optionen mit der Ace Pro 2 eröffnen.

Flip-Touchscreen-Blende – Lässt sich nahtlos am Flip-Touchscreen anbringen und ermöglicht Aufnahmen auf Hüfthöhe, ganz wie mit einer klassischen Kamera. Perfekt für immersive, präzise ausgerichtete Bilder.

Black Mist-Filter – Weicht das Licht für natürliche, cineastische Porträts mit einem warmen, romantischen Look auf.

Mini-Akku-Griff – Ein multifunktionaler Griff mit integriertem Akku und Stativständer, der längere Aufnahmezeiten und flexible Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Mic Air-Kompatibilität – Der mit 7,9 g ultraleichte kabellose Transmitter lässt sich direkt mit der Ace Pro 2 koppeln und liefert kristallklaren 48 kHz-Sound mit Rauschunterdrückung für Vlogs, Interviews und Reiseaufnahmen.

Diese Ergänzungen runden das kreative Toolkit der Ace Pro 2 perfekt ab und machen es einfacher denn je, einzigartige Perspektiven einzufangen und Geschichten mit professionellem Feinschliff zu teilen.

IFA-Spotlight mit Leica

Auf der IFA 2025 in Berlin haben Insta360 und Leica das nächste Kapitel ihrer Zusammenarbeit vorgestellt.

Die Führungskräfte beider Teams trafen sich vor Ort, um ein gemeinsames Ziel zu bekräftigen. Erstklassige Optik gepaart mit Creator-orientiertem Design, intelligenteren Workflows und Ergebnissen, die ohne große Nachbearbeitung direkt geteilt werden können.

Preis und Verfügbarkeit

Die Insta360 Ace Pro 2 Polarweiß Limited Edition kommt weltweit (außer in den USA) am 8. September 2025 zu einem Preis ab 529.99 € auf den Markt. Sie wird nur für begrenzte Zeit erhältlich sein, weswegen man sich diese seltene Gelegenheit, die Ace Pro 2 in einer völlig neuen Optik zu bekommen, nicht entgehen lassen sollte.

www.insta360.com/de/