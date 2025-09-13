EIZO hat den ColorEdge CG2400SV vorgestellt, einen 24,1-Zoll-Monitor, der sich an Anwender aus Fotografie, Film und Broadcast richtet. Das Modell bietet eine Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln im 16:10-Format und soll durch präzise Farbdarstellung sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugen. Der Preis liegt bei 1.899 Euro (UVP), die Markteinführung ist für Dezember 2025 angekündigt.
Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt laut Hersteller 98 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt den Standard BT.2020. Für Fotografen und Bildbearbeiter bedeutet das eine erweiterte Farbdarstellung, die auch für Druckvorstufe und Video-Produktionen relevant ist. Die 10-Bit-Ausgabe in Kombination mit einer 16-Bit-3D-LUT ermöglicht zudem feine Tonwertabstufungen.
Anschlüsse bietet der CG2400SV unter anderem für 3G-SDI und HD-SDI (Ein- und Ausgang), was eine direkte Integration in Video-Workflows erlaubt. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung, womit der Monitor flexibel an Kamerasysteme, Workstations oder Laptops angebunden werden kann .
Zur Ausstattung gehören außerdem ein integrierter Kalibrierungssensor für automatische Selbstkalibrierung, die EIZO-Software ColorNavigator sowie Funktionen wie Pixel Inspection zur Signalprüfung. Für Fotografen interessant: Mitgeliefert wird auch eine Lichtschutzhaube, die Reflexionen reduziert.
Der Monitor wird erstmals auf der IBC 2025 in Amsterdam gezeigt.
Pressemitteilung EIZO:
EIZO ColorEdge CG2400SV: Präzision trifft SDI – Neuer 24″-Monitor für professionelle Video-Workflows
EIZO stellt mit dem ColorEdge CG2400SV einen neuen 24,1-Zoll-Monitor vor, der sich speziell an die Film- und Broadcast-Industrie richtet. Mit SDI-Konnektivität, HDR-Unterstützung und höchster Farbpräzision ist er die ideale Lösung für Schnittplätze, Studios und mobile Produktionen.
Nahtlose Integration in professionelle Video-Setups
Als zweiter Monitor der ColorEdge-Serie mit SDI-Ein- und -Ausgang (3G-SDI Level A und HD-SDI) ermöglicht der CG2400SV die verlustfreie Übertragung unkomprimierter Videosignale – perfekt für den Einsatz mit Kamerasystemen und Live-Feeds. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung.
HDR-Performance für Kinoqualität
Mit einer Maximalhelligkeit von 400 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1800:1 erfüllt der CG2400SV die Anforderungen des DCI-Standards. Die Unterstützung von HLG- und PQ-Gammakurven sorgt für eine präzise HDR-Darstellung – ideal für Postproduktion und Monitoring am Set.
Farbgenauigkeit auf Broadcast-Niveau
Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt 98 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt den BT.2020-Standard. Mit 10-Bit-Darstellung und einer 16-Bit-3D-LUT liefert der Monitor exakte Farbwiedergabe und weiche Übergänge – unverzichtbar für farbkritische Anwendungen.
Automatisierte Kalibrierung & zentrales Qualitätsmanagement
Die integrierte Sensortechnologie und die Software ColorNavigator ermöglichen eine automatische Selbstkalibrierung zu definierten Zeiten. Über den ColorNavigator Network lässt sich der CG2400SV sogar in ein standortübergreifendes Netzwerk von EIZO Monitoren integrieren und zentral administrieren und qualitätssichern.
Die API-Schnittstelle erlaubt die Integration von Kalibrierungsfunktionen in Drittanbieter-Software. So können bestimmte Monitormanagement-Funktionen ausgeführt werden, ohne dass Benutzer den ColorNavigator in einem separaten Fenster bedienen müssen.
Schnelle Kontrolle mit Pixel Inspection
Mit der Funktion Pixel Inspection können Anwender direkt prüfen, ob die Signalverarbeitung im gesamten Workflow korrekt eingestellt ist – ein wertvolles Tool für die Qualitätssicherung.
Kompakt, mobil und nachhaltig
Dank seines kompakten Designs passt der CG2400SV auch in enge Arbeitsumgebungen wie Regieräume oder mobile Setups. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport. Das Gehäuse besteht zu über 85 % aus recyceltem Kunststoff, und die Verpackung besteht aus geformtem Zellstoff, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird.
Technische Highlights im Überblick
- 24″-Wide-Gamut-LCD mit 1920 x 1200 Bildpunkten, 16:10-Format
- SDI-Ein- und -Ausgang (3G-SDI Level A und HD-SDI)
- Großer Farbumfang mit 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung
- 400 cd/m² Maximalhelligkeit, Kontrast 1800:1
- 10-Bit-Darstellung, 16-Bit-3D-Look-Up-Table
- Exakte Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma
- Integrierter Kalibrierungssensor zur automatischen Selbstkalibrierung
- Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit
- Kontrolle des Farbsignals durch Pixel Inspection
- DisplayPort- und HDMI-Eingang
- Kopfhöreranschluss
- Lichtschutzhaube im Lieferumfang
- 5 Jahre EIZO Werksgarantie mit vor Ort Austausch
Verfügbarkeit und Preis
Der ColorEdge CG2400SV wird zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 1.899 € voraussichtlich ab Dezember im Handel verfügbar sein. Auf der IBC 2025 in Amsterdam (Halle 7, Stand D33) wird der ColorEdge CG2400SV erstmals zu sehen sein.
Aktuelle Kommentare