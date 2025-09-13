EIZO hat den ColorEdge CG2400SV vorgestellt, einen 24,1-Zoll-Monitor, der sich an Anwender aus Fotografie, Film und Broadcast richtet. Das Modell bietet eine Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln im 16:10-Format und soll durch präzise Farbdarstellung sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugen. Der Preis liegt bei 1.899 Euro (UVP), die Markteinführung ist für Dezember 2025 angekündigt.

Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt laut Hersteller 98 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt den Standard BT.2020. Für Fotografen und Bildbearbeiter bedeutet das eine erweiterte Farbdarstellung, die auch für Druckvorstufe und Video-Produktionen relevant ist. Die 10-Bit-Ausgabe in Kombination mit einer 16-Bit-3D-LUT ermöglicht zudem feine Tonwertabstufungen.

Anschlüsse bietet der CG2400SV unter anderem für 3G-SDI und HD-SDI (Ein- und Ausgang), was eine direkte Integration in Video-Workflows erlaubt. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung, womit der Monitor flexibel an Kamerasysteme, Workstations oder Laptops angebunden werden kann .

Zur Ausstattung gehören außerdem ein integrierter Kalibrierungssensor für automatische Selbstkalibrierung, die EIZO-Software ColorNavigator sowie Funktionen wie Pixel Inspection zur Signalprüfung. Für Fotografen interessant: Mitgeliefert wird auch eine Lichtschutzhaube, die Reflexionen reduziert.

Der Monitor wird erstmals auf der IBC 2025 in Amsterdam gezeigt.

Pressemitteilung EIZO: