Lichtstarke Porträts: Das neue Viltrox AF 56 mm F/1.2 Pro für Sony E und Fuji XF

13 Gläser in 8 Gruppen und VCM-Autofokus mit Augenerkennung

Rollei stellt in Zusammenarbeit mit Viltrox eine herausragende Ergänzung der Pro-Serie vor: das Viltrox AF 56 mm F/1.2 Pro. Dieses hochwertige Porträtobjektiv wurde speziell für professionelle Fotografen und anspruchsvolle Enthusiasten entwickelt und kombiniert die vielseitige 56-Millimeter-Brennweite mit modernster Pro-Optik und erstklassiger Verarbeitung. Verfügbar für Sony E und Fuji XF Mount, nutzt es die gesamte Sensorleistung aus und sorgt für kreative Aufnahmen mit Tiefe und Ausdruck – ideal für Porträts, Streetfotografie und professionelle Shootings.

Die 56-Millimeter-Brennweite bietet die perfekte Balance zwischen klassischer Porträtperspektive und vielseitiger Einsetzbarkeit. Während sie natürliche Porträts mit angenehmer Freistellung ermöglicht, ist sie gleichzeitig ideal für Streetfotografie und kreative Aufnahmen geeignet. Die Brennweite sorgt für eine natürliche Perspektive ohne Verzerrungen.

Features

Die außergewöhnlich lichtstarke F/1.2-Blende eröffnet völlig neue kreative Möglichkeiten und ermöglicht Aufnahmen mit atemberaubender Tiefenschärfe. Selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen liefert das Objektiv erstklassige Ergebnisse ohne Blitz und hebt das Hauptmotiv elegant vom Hintergrund ab. Die extreme Lichtstärke macht es zur idealen Wahl für Available-Light-Fotografie und ermöglicht traumhaft weiches Bokeh bei professioneller Bildqualität.

Als Teil der Pro-Serie erfüllt dieses Objektiv höchste Qualitätsstandards und liefert auch bei Offenblende außergewöhnliche Bildqualität bis in die Ränder. Das aufwendig konstruierte optische System aus 13 Gläsern in 8 Gruppen minimiert chromatische Aberration, Lichtstreuung und Abbildungsfehler für gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung, natürlichem Kontrast und lebendigen Farben. Die Pro-Konstruktion gewährleistet erstklassige optische Leistung für professionelle Ansprüche.

Ausgestattet mit der VCM-Autofokus-Technologie (Voice Coil Motor) fokussiert das Objektiv blitzschnell und nahezu geräuschlos. Die integrierte Augenerkennung sorgt für präzise Schärfe auf die Augen, selbst bei sich bewegenden Motiven – perfekt für Porträt-, Street- und Eventfotografie sowie Videoaufnahmen.

Ein weiterer Vorteil ist der integrierte USB-C-Anschluss, der das Objektiv zukunftssicher macht. Firmware-Updates lassen sich bequem durchführen, um von Performance-Verbesserungen und neuen Funktionen zu profitieren. Die einfache Aktualisierung sorgt für langfristig optimale Leistung.

Das hochwertige Metallgehäuse schützt das Objektiv zuverlässig vor Stößen, Staub und Witterung. Es liegt nicht nur wertig in der Hand, sondern ist auch für den dauerhaften Einsatz im professionellen Alltag konzipiert. Die robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Schutz der empfindlichen Technik im Inneren.

Preis und Verfügbarkeit

Das Viltrox AF 56 mm F/1.2 Pro gibt es für beide Mount-Systeme (Sony E und Fuji XF) für je 599 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox-56mm-pro . Die Variante für Fuji X-Mount ist ab sofort verfügbar. Die Neuheit für Sony E-Mount kann ab sofort vorbestellt werden, mit Auslieferung ab dem 15. Oktober.