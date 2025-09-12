Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Kodak in Halle 20, Stand 169 mehrere neue Produkte vor. Das Angebot reicht von preisgünstigen Digitalkameras über ein Kinderfernglas bis hin zur Weiterführung der Analogfotografie.

Mit der Kodak C1 kommt eine kompakte Digitalkamera für Einsteiger. Sie bietet einen 4-fachen Digitalzoom, ein 2,8-Zoll-Display und einfache Automatikprogramme. Preis: 89,99 Euro.

Die Kodak AZ653 erweitert die Bridge-Serie und bietet einen 65-fachen optischen Zoom, einen 20-MP-Sensor, integrierte Bildstabilisierung und Full-HD-Video. Der Marktstart ist für Anfang 2026 vorgesehen, der Preis beträgt 399,99 Euro.

Für Kinder bringt Kodak das BCS100-Fernglas mit 8-facher Vergrößerung, stoßfester Beschichtung und ergonomischem Design. Preis: 29,99 Euro.

Mit der Kodak H35N wird außerdem die analoge Halbformatkamera neu aufgelegt. Sie ist mit 35-mm-Film kompatibel, bietet Doppelbelichtungen, Bulb-Langzeitbelichtung und ein festes 22-mm-Objektiv. Preis: 79,99 Euro.

Pressemitteilung Kodak: