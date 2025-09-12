Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Kodak in Halle 20, Stand 169 mehrere neue Produkte vor. Das Angebot reicht von preisgünstigen Digitalkameras über ein Kinderfernglas bis hin zur Weiterführung der Analogfotografie.
Mit der Kodak C1 kommt eine kompakte Digitalkamera für Einsteiger. Sie bietet einen 4-fachen Digitalzoom, ein 2,8-Zoll-Display und einfache Automatikprogramme. Preis: 89,99 Euro.
Die Kodak AZ653 erweitert die Bridge-Serie und bietet einen 65-fachen optischen Zoom, einen 20-MP-Sensor, integrierte Bildstabilisierung und Full-HD-Video. Der Marktstart ist für Anfang 2026 vorgesehen, der Preis beträgt 399,99 Euro.
Für Kinder bringt Kodak das BCS100-Fernglas mit 8-facher Vergrößerung, stoßfester Beschichtung und ergonomischem Design. Preis: 29,99 Euro.
Mit der Kodak H35N wird außerdem die analoge Halbformatkamera neu aufgelegt. Sie ist mit 35-mm-Film kompatibel, bietet Doppelbelichtungen, Bulb-Langzeitbelichtung und ein festes 22-mm-Objektiv. Preis: 79,99 Euro.
Anlässlich der IFA 2025 stellt die Kultmarke Kodak ihre neuesten Produktneuheiten in Halle 20, Stand 169 vor. Die Marke widmet sich ganz dem Bild und Erinnerungen – mit einer Auswahl von Sofortbild- und Analogkameras über Bridge-Modelle bis hin zu Modellen speziell für Kinder. Produkte, die erschwinglich sind und sich an die ganze Familie richten – für alle, die Freude an Fotografie haben.
Kodak C1: die kompakte Digitalkamera
Die Kodak C1 vereint einfache Bedienung und die Effizienz einer modernen Kompaktkamera. Sie ist für alle gemacht, die eine kompakte Kamera suchen, um alltägliche Momente festzuhalten. Dank automatischer Einstellungen lassen sich Bilder unkompliziert aufnehmen – ohne technisches Vorwissen.
- 4-facher Digitalzoom
- 2,8-Zoll-LCD-Display
- EinfachzubedienendeAutomatikmodi
- 4 integrierte Retro-Filter
Kodak C1– 89,99 € – in verschiedenen Farben erhältlich
Kodak AZ653: Die Bridge-Kamera der neuen Generation
Die Kodak AZ653 wurde für Fotografiebegeisterte entwickelt, die auf Vielseitigkeit Wert legen, und erweitert das Bridge-Sortiment der Marke. Mit ihrem optischen Zoom lässt sich mühelos von einer weitläufigen Panoramaaufnahme zu einem Detail in der Ferne wechseln, ohne dass dabei an Qualität eingebüßt wird. Dank ihrer Stabilität und intuitiven Funktionen ist sie der ideale Begleiter für Naturaufnahmen, für Sport- oder Reisefotografie. Als Schnittstelle zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkamera ist sie nicht nur leistungsstark, sondern auch preislich atttraktiv.
- 65-facher optischer Zoom
- 20-MP-Sensor
- IntegrierteBildstabilisierung
- Full-HD-Video mit 1080p
- ElektronischerSucher
- Neigbarer 3-Zoll-LCD-Bildschirm
- Intelligente Szenen- und Aufnahmemodi
Kodak AZ653 –399,99 € – Anfang 2026
Kodak BCS100: Das Fernglas für abenteuerlustige Kinder
Mit dem Fernglas BCS100 richtet sich Kodak an die Jüngsten. Es ist stoßfest und für eine anspruchsvolle Nutzung ausgelegt. Das ergonomische Format ist speziell auf kleine Hände abgestimmt. Die leuchtenden Farben und das robuste Design regen dazu an, die Umgebung voller Neugier zu erkunden. Wanderungen, Schulausflüge, Tierbeobachtungen oder Spielen im Freien: Das BCS100 macht jede Aktivität zu einem spielerischen und lehrreichen Erlebnis, weckt die Neugier und fördert die Naturverbundenheit.
- 8-fache Vergrößerung
- 21-mm-Objektiv
- BreitesSichtfeld
- Ergonomisches Design, perfekt für kleineHände
- Stoßfeste und sturzfesteBeschichtung
- Mitgeliefertes Zubehör: Schutzhülle, Trageriemen und Reinigungstuch
Kodak BCS100 – 29,99 €
Kodak H35N : Analogfotografie im modernen Stil
Die Kodak H35N ist Teil des Comebacks der Analogfotografie. Als moderne Neuinterpretation eines Klassikers der Marke besticht sie durch ihr überarbeitetes ikonisches Design und ihre intuitive Handhabung. Sie wurde entwickelt, um Bilder mit einzigartiger Wiedergabequalität aufzunehmen, und richtet sich sowohl an Filmnostalgiker als auch an die jüngere Generation, die auf der Suche nach Authentizität ist.
- Kompatibel mit 35-mm-Halbformatfilm
- Die Verdopplung der Anzahl der Fotos pro Abzugistmöglich
- Festes 22-mm-Objektiv
- Integrierter Blitz
- KreativerDoppelbelichtungsmodus
- Langzeitbelichtungsschalter B
Kodak H35N – in verschiedenen Farben erhältlich – 79,99 €
