Retroschick trifft auf Moderne

Innen orientiert sich die Kamera dagegen ganz an aktuellen spiegellosen Modellen des Herstellers. So nutzt die Nikon Zf den Expeed-7 Prozessor, den wir aus der Z8 und Z9 kennen. Auch die vielseitigen Motiverkennungs-Features der Z8 sind mit an Bord. Seit der Firmware-Version C 2.00 werden auch “Vögel” als Erkennungsziel im Menü der Kamera aufgeführt.

Beim Sensor setzt Nikon nach dem technischen Datenblatt wohl auf den gleichen Sensor, den wir aus der Nikon Z6II kennen: Der CMOS-Sensor mit 25,28 Millionen Pixel (24,5 Millionen effektive Auflösung) im Kleinbildformat. Dieser bringt ein insgesamt gutes Rauschverhalten mit sich, das auch bei höheren ISO-Werten wie ISO 12.800 noch gute Ergebnisse erzielt.

Die kleinere Sensorauflösung ist sicher für all jene ein Argument, denen die 45,4 Megapixel der Flaggschiffmodelle zu groß und sperrig im Bearbeitungsworkflow sind.

Videos sind eher nebensächlich

Auf die modernen Film-Features wird im Retromodell nicht verzichtet. Hier bietet die Nikon Zf 10-Bit-H.265-Videoaufzeichnung direkt in der Kamera sowie die Möglichkeit, bis zu 125 Minuten Video in 4K UHD ohne Unterbrechung aufzuzeichnen. Der interne Bildstabilisator verhilft zu ruhigen Videos aus der Hand; die wählbaren Codecs H.265/HEVC, SDR, HLG oder N-Log sowie das dreh- und schwenkbare Display dürften Filmer ebenso ansprechen. Übrigens war die Nikon Zf die erste Vollformatkamera aus der Z-Serie mit einem dreh- und schwenkbaren Display. Dieses ist natürlich nicht nur beim Filmen praktisch, sondern hilft auch bei schwierigen Aufnahmewinkeln in der Fotografie. Ob man dieses nun braucht oder nicht, ist sicher eine Geschmackssache, da ein solches immer etwas dicker und klobiger ist als fixe oder klappbare Displays. An der Nikon Zf ist dieses eine unerwartet moderne Entscheidung, wenn man die sonst eher klassischen Bedienelemente in Anlehnung an die FM2 bedenkt. An einigen Punkten lässt sich erkennen, dass Video bei der Nikon Zf aber eher nebensächlich ist bzw. der Fokus mehr auf der Fotografie liegt. So kommt es zum Beispiel zu einem leichten Cropfaktor, wenn mit 4K/60p gefilmt wird. Auch RAW-Videos gehören nicht zum Funktionsumfang. Dafür hat Nikon seit der Firmware-Version C 1.10 Zeitlupenvideos hinzugefügt. Hier filmt die Nikon Zf in Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Serienbildgeschwindigkeit und Designentscheidungen

Richtig flott ist die Nikon Zf in der Serienbildgeschwindigkeit: Hier schafft die Nikon Zf 30 Bilder pro Sekunde – nur eben nicht im RAW-Format, sondern bei den Einstellungen „JPG Groß/Normal“. Im RAW-Format kommt das CHIP Testlabor auf eine Serienbildgeschwindigkeit von 14 Bildern pro Sekunde.

Dem Retrodesign, das ganz sicher die meisten Fotografen zum Kauf dieser Kamera bewegen wird, werden aber einige Features und Funktionalitäten geopfert. So gibt es keinen praktischen Fokus-Joystick am Gehäuse. Das Drehrad für die Belichtungszeit lässt sich durch die Position direkt neben dem Sucher schwer erreichen, wenn man durch eben diesen blickt. Und am Speicherkarten-Slot kommt man durch die Position unten am Gehäuse leider nicht heran, sitzt die Kamera auf einem Stativ.

Gar nicht so retro, sondern richtig modern ist dafür das kleine Top-Display auf der Kamera, welches die aktuell eingestellte Blende anzeigt. Neu im Vergleich zum APS-C-Retromodell Nikon Zfc ist zudem eine dritte Position auf dem Moduswahlrad, die neben Foto und Film auch eine Schwarz-Weiß-Position (B&W auf der Kamera) bietet. Das massive Design der Zf bringt insgesamt etwas Gewicht mit sich, womit die Kamera mit 710 Gramm inklusive Akku und Speicherkarte ein paar Gramm mehr wiegt als eine Z6II und die Z6III. Dafür gibt es die Nikon Zf für Individualisten neben Schwarz in sechs weiteren Farben plus eine neue Silberedition, die ab Ende September 2025 erhältlich sein wird.

Neues und neue Ansätze

Wo wir gerade bei der Speicherkartenlösung sind: Beim Speicherkartenfach setzt Nikon bei der Zf auf eine heutzutage ungewöhnliche Kombination. Hier ist im doppelten Speicherkartenfach Platz für eine klassische SD-Karte und eine MicroSD-Speicherkarte verbaut statt der bei Nikon bekannten Kombination von CFexpress-Typ-B- und SD-Speicherkarte. Das Speicherkartenfach befindet sich neben dem Akku in der gleichen Klappe an der Unterseite der Kamera.

Die Nikon Zf war die erste Nikon Z-DSLM mit einem High-Res- bzw. Pixel-Shift-Modus, den wir bereits von anderen Herstellern kennen. Damit kann die Nikon Zf hochauflösende Bilder mit bis zu 96 Megapixeln erstellen. Hier nimmt die Kamera bis zu 32 Bilder nacheinander auf, die dann zu dem hochauflösenden Bild zusammengesetzt werden. Auch bei Nikon gilt hier: vor allem für ruhige Szenen bzw. Stilllife-Motive sinnvoll.

Ebenso neu war damals auch die Pre-Release-Capture-Funktion, mit welcher Aufnahmen bis zu einer Sekunde vor dem vollständigen Drücken des Auslösers zwischengespeichert werden.