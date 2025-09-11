Canon erweitert sein RF-Objektivportfolio um das RF 85MM F1.4 L VCM. Die Festbrennweite für das EOS-R-System und Cinema-EOS-Kameras bietet die klassische 85-Millimeter-Perspektive, die besonders in der Porträtfotografie geschätzt wird. Mit einer Lichtstärke von f/1,4 ermöglicht das Objektiv eine starke Trennung von Motiv und Hintergrund sowie Aufnahmen bei wenig Licht. Der Marktstart ist für den 30. September 2025 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.749 Euro.
Pressemitteilung Canon:
Porträtklassiker neu definiert: das Canon 85mm Objektiv für Foto- und Video-Shootings
Canon stellt das RF 85MM F1.4L VCM vor – ein professionelles Porträtobjektiv, das die Reihe der hybriden RF-Festbrennweiten erweitert und mit mehr Reichweite und Vielseitigkeit kreative Foto- und Filmprojekte unterstützt.
Die kompromisslose optische Qualität in Kombination mit der schmeichelhaften 85mm-Brennweite, die Gesichtsproportionen ideal darstellt, macht das RF 85MM F1.4 L VCM zum idealen Objektiv für die Porträtfotografie. Die hohe Lichtstärke von 1:1,4 ermöglicht eine beeindruckende Trennung von Motiv und Hintergrund. UD- und asphärische Linsenelemente sowie Super Spectra- und ASC-Vergütungen sorgen für herausragende Schärfe – genau dort, wo sie gebraucht wird.
Auch Fotografen aus den Bereichen Hochzeit, Event, Low-Light und Produktfotografie profitieren von der außergewöhnlichen Bildästhetik und Leistung des RF 85MM F1.4 L VCM.
Die VCM-Autofokus-Technologie1 (Voice Coil Motor) arbeitet schnell, leise und präzise – mit minimalem Focus Breathing. In Kombination mit dem manuellen Blendenring2 für weiche Blendenverläufe, einem individuell konfigurierbaren Steuerring sowie einer programmierbaren Funktionstaste am Objektiv erhalten Filmemacher ein flexibles und zuverlässiges Werkzeug. Das Objektiv ist im Design auf die übrigen RF F1.4 Hybrid-Festbrennweiten abgestimmt und lässt sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren.
Mit rund der Hälfte von Größe und Gewicht des RF 85mm F1.2L USM ist das RF 85mm F1.2L USM ist das RF 85MM F1.4 L VCM optimal für den mobilen Einsatz geeignet. Seine L-Serie-Bauweise mit präzise platzierten Wetterabdichtungen3 sowie einer öl- und schmutzabweisenden Fluorbeschichtung bietet zusätzliche Sicherheit unter schwierigen Bedingungen.
Dank seines hochwertigen Festbrennweiten-Designs, der hohen Lichtstärke von 1:1,4 und den hybriden Features ist das RF 85MM F1.4L VCM die erste Wahl für Profis, die charakterstarke Porträtaufnahmen und Videos auf höchstem Niveau realisieren möchten.
Produkteigenschaften
- Klassische 85mm-Porträtbrennweite für Vollformatkameras des EOS R Systems und Cinema EOS (RF-Mount)
- Hohe Lichtstärke von 1:1,4 für kreative Kontrolle über die Tiefenschärfe und starke Low-Light-Performance
- Herausragende Abbildungsleistung dank fortschrittlicher optischer Konstruktion mit UD- und asphärischen Linsenelementen
- Voice Coil Motor (VCM) für leisen, extrem reaktionsschnellen Autofokus mit Focus-Breathing-Korrektur
- 11-Lamellen-Irisblende für cineastisches Bokeh und sanfte Spitzlichter
- Intuitive manuelle Steuerung durch Smooth-Action-Iris-Ring, Steuerring und Funktionstaste am Objektiv
- Robuste L-Serie-Konstruktion mit Staub- und Spritzwasserschutz
- Kompakt und leicht: nur ca. 636 g bei 76,5 mm (Ø) x 99,3 mm (Länge)
Preis und Verfügbarkeit
RF 85MM F1.4 L VCM – 1.749,00 € UVP, verfügbar ab 30.09.2025.
Weitere Informationen unter: https://www.canon.de/lenses/rf-85mm-f1-4l-vcm/
