Canon erweitert sein RF-Objektivportfolio um das RF 85MM F1.4 L VCM. Die Festbrennweite für das EOS-R-System und Cinema-EOS-Kameras bietet die klassische 85-Millimeter-Perspektive, die besonders in der Porträtfotografie geschätzt wird. Mit einer Lichtstärke von f/1,4 ermöglicht das Objektiv eine starke Trennung von Motiv und Hintergrund sowie Aufnahmen bei wenig Licht. Der Marktstart ist für den 30. September 2025 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.749 Euro.

Die optische Konstruktion kombiniert UD- und asphärische Elemente mit Super-Spectra- und ASC-Vergütung, um Abbildungsfehler zu reduzieren. Eine elf-Lamellen-Irisblende soll für gleichmäßiges Bokeh sorgen.

Neu ist die VCM-Technologie (Voice Coil Motor), die laut Canon für schnellen, leisen Autofokus mit minimalem Focus Breathing sorgt. Für den Videobereich sind ein stufenloser Blendenring, ein programmierbarer Steuerring und eine Funktionstaste integriert.

Mit einem Gewicht von 636 Gramm und Maßen von 76,5 × 99,3 Millimetern ist das RF 85MM F1.4 L VCM deutlich kompakter als das RF 85mm F1.2L USM. Die Bauweise der L-Serie umfasst Wetterabdichtungen sowie eine öl- und schmutzabweisende Fluorbeschichtung.

Pressemitteilung Canon: