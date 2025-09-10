Mit der ZR präsentiert Nikon das erste Modell, das aus der Zusammenarbeit mit RED Digital Cinema hervorgeht. Nach der Übernahme des US-amerikanischen Spezialisten für digitale Kinokameras im Frühjahr 2023 war die Erwartung groß. Nun folgt mit der ZR eine besonders kompakte Cinema-Kamera, die Nikons Z-System mit RED-Technologie verbindet.

Kompakte Bauweise

Die Nikon ZR bringt 540 Gramm auf die Waage und zählt damit zu den leichtesten All-in-One-Cinema-Kameras. Trotz des geringen Gewichts verfügt das Gehäuse über eine wetterfeste Bauweise und eine Ergonomie, die sich an den bekannten Nikon-Z-Modellen orientiert. Bedienelemente und Menüführung sind vertraut, was den Umstieg für Nutzer des Z-Systems erleichtert.

Display statt Sucher

Auf einen elektronischen Sucher verzichtet die ZR. Stattdessen ist ein 4-Zoll-Display mit bis zu 1.000 Nits Helligkeit und DCI-P3-Farbraumabdeckung verbaut. Während das Panel in Innenräumen oder bei moderatem Licht eine gute Beurteilung von Farben und Kontrasten ermöglicht, kann es in direkter Sonneneinstrahlung an seine Grenzen stoßen. Externe Monitore werden unterstützt.

Videotechnik aus zwei Welten

Bei der Videoaufzeichnung zeigt sich die Handschrift von RED. Die Kamera nimmt in bis zu 6K/60p im RAW-Format auf und unterstützt dabei REDs R3D-NE-Codec, Nikons eigenes N-RAW sowie ProRes RAW HQ. Hinzu kommt RED Colour Science für eine konsistente Farbdarstellung. Nikon ergänzt mit dem Objektivsystem, der Bedienlogik und der Bildstabilisierung.

Nikon ZR – Technische Details

Sensor : 24,5-Megapixel-Vollformat, teilweise gestapelt

Dynamikumfang : bis zu 15 Blendenstufen

Dual-Base-ISO : 800 und 6400

Autofokus : Hybrid-AF mit Motiverkennung und anpassbaren Übergängen

Frameraten : bis 240 fps in Full HD, bis 120 fps in 4K

Audio : integrierte 32-Bit-Float-Aufnahme, erstmals in einer Kamera dieser Art

Stabilisierung : 5-Achsen-Sensor-Shift

Die 32-Bit-Float-Audiofunktion macht eine manuelle Pegelung während der Aufnahme weitgehend überflüssig. In Verbindung mit dem optionalen Richtmikrofon ME-D10 soll so eine hohe Tonqualität erreicht werden.

Zielgruppe

Die Nikon ZR richtet sich in erster Linie an Videografen, Dokumentarfilmer und Content-Creator. Fotografen hingegen müssen Einschränkungen hinnehmen, insbesondere durch den fehlenden Sucher und das Fehlen eines mechanischen Verschlusses. Zwar bietet die Kamera Serienbildgeschwindigkeiten bis zu 120 fps, ihre Ausrichtung bleibt jedoch klar auf Filmproduktionen fokussiert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nikon ZR soll ab Ende Oktober 2025 verfügbar sein. Der Preis beträgt:

2.349 Euro (Gehäuse)

2.949 Euro (Kit mit NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S)

299 Euro (Richtmikrofon ME-D10, separat erhältlich)

Im Video: Die Nikon ZR im ersten Praxis-Check

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Alternativen zur Nikon ZR

Im direkten Umfeld der Nikon ZR finden sich mehrere Kameras, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Stärken mitbringen:

Nikon Z6III

Wie die ZR bietet auch die Z6III eine 6K/60p-Videoaufzeichnung, ist jedoch stärker auf den hybriden Einsatz zwischen Foto und Video ausgerichtet. Mit elektronischem Sucher und klassischem Fotofokus richtet sie sich an Nutzer, die Wert auf eine ausgewogene Balance legen und sowohl fotografisch als auch filmisch arbeiten möchten.

Sony FX30

Die FX30 gehört zur Cinema-Line von Sony, arbeitet allerdings mit einem APS-C-Sensor. Sie bietet bis zu 4K/120p und ist besonders bei Einsteigern in den Cine-Bereich beliebt, die eine kompakte Lösung mit professionellen Codecs suchen, aber auf Vollformat verzichten können.

Sony ZV-E1

Dieses Modell ist eine reinrassige Vollformat-Vlogging-Kamera, die auf Content-Creator und Influencer zugeschnitten ist. Mit 4K/120p, einem sehr kompakten Gehäuse und Funktionen für eine schnelle, unkomplizierte Produktion richtet sie sich vor allem an Solo-Creator, die Wert auf Mobilität und einfache Bedienung legen.

Canon EOS C50

Die EOS C50 ist die bislang kleinste Kamera der Cinema EOS-Serie und richtet sich an professionelle Videofilmer. Sie bietet einen Vollformatsensor für eine interne RAW-Videoaufzeichnung bis 7K/60p, ermöglicht erstmals in der Cinema EOS-Serie Open-Gate-Aufnahmen im Seitenverhältnis 3:2 und kann auch im Fotomodus mit 32 Megapixeln fotografieren. Im Vergleich zur Nikon ZR ist die EOS C50 zum Preis von rund 3.800 Euro aber deutlich teurer.

Canon EOS R50 V

Mit der R50 V bietet Canon eine günstige Einstiegsoption. Sie ist weniger für professionelle Produktionen gedacht, sondern zielt klar auf Anfänger und Vlogger, die eine einfache Lösung mit Canon-Farbprofilen und Einbindung in das RF-System suchen.

Damit positioniert sich die Nikon ZR im Markt zwischen den hybriden Modellen wie der Z6III und den auf Vlogging spezialisierten Kameras wie Sonys ZV-E1. Ihre Besonderheit liegt in der konsequenten Ausrichtung auf professionelle Videoproduktion mit RED-Technik, kombiniert mit einem leichten, kompakten Gehäuse.

Pressemitteilung von Nikon: