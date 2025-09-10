Mit der ZR präsentiert Nikon das erste Modell, das aus der Zusammenarbeit mit RED Digital Cinema hervorgeht. Nach der Übernahme des US-amerikanischen Spezialisten für digitale Kinokameras im Frühjahr 2023 war die Erwartung groß. Nun folgt mit der ZR eine besonders kompakte Cinema-Kamera, die Nikons Z-System mit RED-Technologie verbindet.
Kompakte Bauweise
Die Nikon ZR bringt 540 Gramm auf die Waage und zählt damit zu den leichtesten All-in-One-Cinema-Kameras. Trotz des geringen Gewichts verfügt das Gehäuse über eine wetterfeste Bauweise und eine Ergonomie, die sich an den bekannten Nikon-Z-Modellen orientiert. Bedienelemente und Menüführung sind vertraut, was den Umstieg für Nutzer des Z-Systems erleichtert.
Display statt Sucher
Auf einen elektronischen Sucher verzichtet die ZR. Stattdessen ist ein 4-Zoll-Display mit bis zu 1.000 Nits Helligkeit und DCI-P3-Farbraumabdeckung verbaut. Während das Panel in Innenräumen oder bei moderatem Licht eine gute Beurteilung von Farben und Kontrasten ermöglicht, kann es in direkter Sonneneinstrahlung an seine Grenzen stoßen. Externe Monitore werden unterstützt.
Videotechnik aus zwei Welten
Bei der Videoaufzeichnung zeigt sich die Handschrift von RED. Die Kamera nimmt in bis zu 6K/60p im RAW-Format auf und unterstützt dabei REDs R3D-NE-Codec, Nikons eigenes N-RAW sowie ProRes RAW HQ. Hinzu kommt RED Colour Science für eine konsistente Farbdarstellung. Nikon ergänzt mit dem Objektivsystem, der Bedienlogik und der Bildstabilisierung.
Nikon ZR – Technische Details
- Sensor: 24,5-Megapixel-Vollformat, teilweise gestapelt
- Dynamikumfang: bis zu 15 Blendenstufen
- Dual-Base-ISO: 800 und 6400
- Autofokus: Hybrid-AF mit Motiverkennung und anpassbaren Übergängen
- Frameraten: bis 240 fps in Full HD, bis 120 fps in 4K
- Audio: integrierte 32-Bit-Float-Aufnahme, erstmals in einer Kamera dieser Art
- Stabilisierung: 5-Achsen-Sensor-Shift
Die 32-Bit-Float-Audiofunktion macht eine manuelle Pegelung während der Aufnahme weitgehend überflüssig. In Verbindung mit dem optionalen Richtmikrofon ME-D10 soll so eine hohe Tonqualität erreicht werden.
Zielgruppe
Die Nikon ZR richtet sich in erster Linie an Videografen, Dokumentarfilmer und Content-Creator. Fotografen hingegen müssen Einschränkungen hinnehmen, insbesondere durch den fehlenden Sucher und das Fehlen eines mechanischen Verschlusses. Zwar bietet die Kamera Serienbildgeschwindigkeiten bis zu 120 fps, ihre Ausrichtung bleibt jedoch klar auf Filmproduktionen fokussiert.
Preis und Verfügbarkeit
Die Nikon ZR soll ab Ende Oktober 2025 verfügbar sein. Der Preis beträgt:
- 2.349 Euro (Gehäuse)
- 2.949 Euro (Kit mit NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S)
- 299 Euro (Richtmikrofon ME-D10, separat erhältlich)
Im Video: Die Nikon ZR im ersten Praxis-Check
Alternativen zur Nikon ZR
Im direkten Umfeld der Nikon ZR finden sich mehrere Kameras, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Stärken mitbringen:
Nikon Z6III
Wie die ZR bietet auch die Z6III eine 6K/60p-Videoaufzeichnung, ist jedoch stärker auf den hybriden Einsatz zwischen Foto und Video ausgerichtet. Mit elektronischem Sucher und klassischem Fotofokus richtet sie sich an Nutzer, die Wert auf eine ausgewogene Balance legen und sowohl fotografisch als auch filmisch arbeiten möchten.
Sony FX30
Die FX30 gehört zur Cinema-Line von Sony, arbeitet allerdings mit einem APS-C-Sensor. Sie bietet bis zu 4K/120p und ist besonders bei Einsteigern in den Cine-Bereich beliebt, die eine kompakte Lösung mit professionellen Codecs suchen, aber auf Vollformat verzichten können.
Sony ZV-E1
Dieses Modell ist eine reinrassige Vollformat-Vlogging-Kamera, die auf Content-Creator und Influencer zugeschnitten ist. Mit 4K/120p, einem sehr kompakten Gehäuse und Funktionen für eine schnelle, unkomplizierte Produktion richtet sie sich vor allem an Solo-Creator, die Wert auf Mobilität und einfache Bedienung legen.
Canon EOS C50
Die EOS C50 ist die bislang kleinste Kamera der Cinema EOS-Serie und richtet sich an professionelle Videofilmer. Sie bietet einen Vollformatsensor für eine interne RAW-Videoaufzeichnung bis 7K/60p, ermöglicht erstmals in der Cinema EOS-Serie Open-Gate-Aufnahmen im Seitenverhältnis 3:2 und kann auch im Fotomodus mit 32 Megapixeln fotografieren. Im Vergleich zur Nikon ZR ist die EOS C50 zum Preis von rund 3.800 Euro aber deutlich teurer.
Canon EOS R50 V
Mit der R50 V bietet Canon eine günstige Einstiegsoption. Sie ist weniger für professionelle Produktionen gedacht, sondern zielt klar auf Anfänger und Vlogger, die eine einfache Lösung mit Canon-Farbprofilen und Einbindung in das RF-System suchen.
Damit positioniert sich die Nikon ZR im Markt zwischen den hybriden Modellen wie der Z6III und den auf Vlogging spezialisierten Kameras wie Sonys ZV-E1. Ihre Besonderheit liegt in der konsequenten Ausrichtung auf professionelle Videoproduktion mit RED-Technik, kombiniert mit einem leichten, kompakten Gehäuse.
Pressemitteilung von Nikon:
Nikon | RED stellt die neue ZR vor: Die All-in-One-Z-CINEMA-Kamera
Nikon | RED erweitert das Z CINEMA-Line-up um die Vollformat-Cinema-Kamera ZR. Die ZR wendet sich an Filmschaffende und Creator:innen, die viel unterwegs sind: Sie ist die leichteste All-in-One-Cinema-Kamera auf dem Markt1 und spielt in puncto cineastischer Performance weit über ihrer Gewichtsklasse. Dank des 6K-Vollformatsensors, der bewährten RED-Colour Science des großen Kameramonitors und des internen 32-Bit-Float-Audios können mit der brandneuen ZR umwerfende Video-Aufnahmen mit klarem Ton ohne externes Zubehör erzielt werden.
Von sorgfältig inszenierten Szenen bis hin zu spontanen Run-and-Gun-Videos – die ZR ist das perfekte Werkzeug für Storytelling auf neuem Niveau. Mit einer Aufzeichnungskapazität in der Kamera von bis zu 6K/60p und einer umfassenden Palette professioneller Videoformate bietet sie die nötige Flexibilität für praktisch jede Plattform und jeden Workflow. Zu den herausragenden Merkmalen gehört ein exklusiver R3D NE-Codec, der die bewährte RED-Colour Science bei Nikon einführt. Darüber hinaus verfügt die ZR über eine Dual-Base-ISO-Empfindlichkeit von 800/6400, die den Dynamikumfang des Sensors von mehr als 15 Blendenstufen für maximale Details in Lichtern und Schatten beibehält.
Für agile Setups ist der neig- und drehbare 4-Zoll-Monitor der ZR ein großer Vorteil. Das große und helle Display dient als umfangreiche Steuerzentrale und deckt den DCI-P3-Farbraum für eine präzise Farbwiedergabe am Set ab. Da das Bild nur die halbe Story ist, zeichnet sich die ZR auch als weltweit erste Kamera1 mit integrierter 32-Bit-Float-Audioaufnahme aus. Der Dynamikumfang von 32-Bit-Audio ist so groß, dass die Pegel während der Dreharbeiten nicht ständig überwacht werden müssen: Der Ton kann frei aufgenommen und die Pegel in der Nachbearbeitung ohne Übersteuerung angepasst werden.
Weitere professionelle ZR-Funktionen sind eine vollständige Abdichtung gegen Wettereinflüsse und eine große Auswahl an Objektiven dank der Kompatibilität mit Nikon- und Drittanbieter-Objektiven. Darüber hinaus bietet die ZR umfangreiche Systemerweiterungsmöglichkeiten und das neue digitale Richtmikrofon ME-D10 von Nikon mit zahlreichen Richtcharakteristiken für unterschiedliche Aufnahmebedingungen.
Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Heute heben wir den Vorhang für die erste wirklich cineastische Nikon-Kamera, in der unsere Zusammenarbeit mit RED Früchte trägt.“
Wichtigste Ausstattungsmerkmale: ZR-Cinema-Kamera
- Bis zu 6K/60p-Aufnahmen direkt in der Kamera: Flexible Bildraten und Auflösungen. Von filmischen 24p bis zu extremer Zeitlupe mit 240p. Von detailreicher 6K-Auflösung bis zu gestochen scharfer, kompakter 1080p-Auflösung.
- Teilweise gestapelter (partially stacked) Vollformat-CMOS-Sensor: Großer Dynamikumfang und hohe Auslesegeschwindigkeiten, die Rolling-Shutter-Verzerrungen effektiv minimieren.
- Bewährte RED-Color Science: Der exklusive R3D NE-Codec von RED ermöglicht immense Freiheiten bei der Nachbearbeitung, da ZR-Videomaterial und durch RED-Kameras aufgezeichnetes R3D-Videomaterial im gleichen Workflow der Postproduktion verarbeitet werden können.
- 4-Zoll neig- und drehbarer Touchscreen Monitor: Der große, hochauflösende, 1.000 Nits helle Monitor deckt den DCI-P3-Farbraum ab und verfügt über ein großzügiges 16:10-Displayformat. Die Funktionen werden durch sanfte, leise Bildschirmberührungen gesteuert, und bis zu 10 3D-LUTs können in die Kamera geladen werden, um sie während der Aufnahme auf dem Monitor anzuzeigen.
- Dual-Base-ISO von 800/6400: Bei Aufnahmen in Log3G10. Der große Dynamikumfang des Sensors von 15+ Blendenstufen bleibt bei beiden Basis-ISO-Einstellungen erhalten.
- Kamerainterne 32-Bit-Float- Audioaufnahme: Tonaufnahmen können frei mit den internen Mikrofonen der Kamera oder einem kompatiblen externen Mikrofon verwendet und in der Nachbearbeitung ohne Übersteuerung angepasst werden.
- Kinoreife Video-Modi und benutzerdefinierte RED Picture Controls: 4 kreative Video-Modi und 9 benutzerdefinierte RED-Picture-Control-Konfigurationen sorgen für kinoreifes Look & Feel direkt aus der Kamera.
- Schneller, intelligenter Autofokus: Der schnelle, präzise, zuverlässige und anpassbare Autofokus sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen. Intelligente Motiverkennung und -verfolgung, benutzerdefinierter großer Messfeld-AF und wählbare AF-Geschwindigkeiten für sanfte, wiederholbare Fokusübergänge.
- Integrierte Bildstabilisierung: Der Bildstabilisator mit Sensor-Shift von Nikon sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen in fünf Achsen.
- Breathing-Korrektur: Sanftere, natürlichere Übergänge.
- Lange Aufnahmezeiten: Das innovative lüfterlose Gehäusedesign leitet die Wärme geräuschlos und effizient ab.
- Leicht und robust: Die ZR wiegt ca. 540 g (nur Kamera) und ist vollständig gegen Wettereinflüsse abgedichtet.
- Z-Bajonett für Flexibilität bei der Objektivwahl: Jedes NIKKOR-Z-Objektiv, jedes Objektiv mit Nikon F-Bajonett und viele Drittanbieter-Objektive können angeschlossen werden.
- Erweiterbar: Mit dem umfangreichen Zubehör von Nikon und Partnermarken lässt sich die Ausrüstung jederzeit erweitern.
- Neues digitales Richtmikrofon ME-D10: Kompatibel mit dem 32-Bit-Float-Audioformat und bietet ein Signal-Rausch-Verhältnis von 77 dB für verzerrungsfreien Klang.
Verfügbarkeit
Die ZR ist voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Handel erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlungen
ZR Gehäuse: 2.349,00 Euro
ZR Kit Z 24-70mm f/4 S: 2.949,00 Euro
Richtmikrofon ME-D10: 299,00 Euro
RED Digital Cinema, Inc. bringt die V-RAPTOR XE auf den Markt.
RED Digital Cinema, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nikon Corporation, freut sich, die Veröffentlichung2 der neuen digitalen Cinema-Kamera V-RAPTOR XE bekannt zu geben, die am 9. September 2025 auf den Markt kam. Diese optimierte Version der revolutionären V-RAPTOR [X] ergänzt die renommierte Z CINEMA-Kameraserie und bietet alle wesentlichen Werkzeuge für das filmische Storytelling. Die V-RAPTOR XE wurde für unabhängige Kreative entwickelt, die kompromisslose Bildqualität verlangen, und bietet großformatige, kinotaugliche Funktionen zu einem erschwinglicheren Preis. Die neue Kamera verfügt weiterhin über den branchenführenden 8K-Großformat-Global-Shutter-Sensor (VV) von RED, der auch in der V-RAPTOR [X]-Serie zum Einsatz kommt und für kinoreife Bildtreue, Dynamikumfang und Low-Light-Leistung sorgt, auf die Filmemacher weltweit vertrauen. Nikon und RED werden mit einer umfangreichen Produktpalette für den Cinemabereich im Rahmen der Z CINEMA-Serie eine Vielzahl von Anforderungen in der Filmproduktion erfüllen.
1 Basierend auf Recherchen von Nikon, Stand: 10. September 2025.
2 Die V-RAPTOR XE wird bei RED Digital Cinema, Inc. und autorisierten RED-Händlern erhältlich sein. Produktdetails sowie Informationen zu Veröffentlichungsterminen und Vertriebsregionen finden Sie auf der offiziellen Website von RED.
Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.
