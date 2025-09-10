Die Kaune Contemporary Gallery Köln präsentiert vom 12. bis 28. September 2025 die Ausstellung „PARS PRO TOTO“, ein gemeinsames Projekt von Nebel Pössl Architekten und dem international renommierten Architekturfotografen Hans Georg Esch.
Seit fast 30 Jahren arbeiten Büro und Fotograf zusammen. Eschs Blick auf die Bauten von Nebel Pössl Architekten prägt das Verständnis ihrer Architektur wesentlich. Die Ausstellung stellt bewusst Ausschnitte ins Zentrum, die stellvertretend für das Ganze wirken und neue Perspektiven auf Raum, Licht und Material eröffnen.
Begleitend erscheint eine Publikation mit Fotografien von Hans Georg Esch und einem Essay von Ulf Meyer im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König (ISBN 978-3-7533-0926-2).
Ort: Kaune Contemporary Gallery, Gereonskloster 12, 50670 Köln
Laufzeit: 12.–28. September 2025
Öffnungszeiten: Do–Fr 16–20 Uhr, So 12–17 Uhr, sowie nach Vereinbarung
Seit bald 30 Jahren gibt es die Zusammenarbeit zwischen NEBEL PÖSSL ARCHITEKTEN und dem Architekturfotografen Hans Georg Esch. Seitdem werden unsere detailliebenden Bauten durch seine Fotografien dokumentiert und eingespiegelt in sensible Sichten.
Die realisierten Projekte von npa werden durch HGEsch mit seinem ihm eigenen architektonischen Blick interpretiert. Dabei eröffnen seine stets variierenden Sichten, Aufnahmepositionen und Betrachtungsabstände ungeahnte Perspektiven in und auf unsere Architekturen. Was wir in atmosphärischen Raum-, Licht- und Materialstudien voraussehen, wird durch HGEsch Bild. Seine Bilder bestimmen am Ende das Sehen unserer gebauten Entwürfe.
PARS PRO TOTO – das Teil stellvertretend für das Ganze – stellt als Ausstellung bewusst die von HGEsch gesehenen Ausschnitte ins Zentrum. Von ihnen aus erschließt sich unser gesamtes architektonisches Werk über das jeweilige Gebäude hinaus.
PARS PRO TOTO ist eine besondere Retrospektive unseres architektonischen Schaffens: mittels ausgewählter Architekturfotografien von HGEsch wagen wir ein Experiment zum Sehen von Architektur.
Über die Architekten und den Künstler
NEBEL PÖSSL ARCHITEKTEN wurden 1996 von Thomas Nebel und Erich Frank Pössl gegründet; 2012 kamen die neuen Gesellschafter Peer Halfwassen und Bork Schiffer hinzu. Seit dem plötzlichen Tod von Thomas im Jahr 2020 wird das Büro von den verbliebenen drei Inhabern weitergeführt.
HANS GEORG ESCH wurde 1964 in Neuwied geboren, absolvierte eine klassische Ausbildung zum Fotografen und gründete 1989 das Fotostudio HGEsch. Er zählt zu den weltweit bedeutendsten Architekturfotografen und -filmemachern. Im Jahr 2024 erschien Der architektonische Blick I – Pompeji. Darüber hinaus inszeniert er Panoramen von Städten und Landschaften im öffentlichen Raum. Hans Georg Esch lebt und arbeitet in Hennef / Stadt Blankenberg.
