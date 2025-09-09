Street-Fotos: Unterwegs mit der Fujifilm GFX100RF

Bettina Flitner nutzt Fotografie als Möglichkeit des Austauschs. Ihre Serie aus Paris beginnt am Ufer der Seine, kurz vor Weihnachten – nasskalt, grau, keine Touristen in Sicht. Ihr Ziel: der Alltag. Begegnungen. Menschen, die etwas erzählen. Mit der GFX100RF spaziert sie durch die Stadt – vom Blumenmarkt zur Île de la Cité, über alte Brücken bis zu Hausbooten vor dem Eiffelturm. Unterwegs trifft sie Fanny, die sich gern in mittelalterlicher Kleidung kleidet, und Joffrey, einen Fotografen, der in einem Boot wohnt. In einem Restaurant, das aussieht wie aus einem anderen Jahrhundert, spricht sie mit verschiedenen Künstlern und Schriftstellern. Alles fließt in ihre Bilder ein – beiläufig, aber aufmerksam. „Ich war nie die Fotografin mit Kamera“, sagt sie. „Ich war einfach Teil des Lebens und mittendrin.“ Und genau das sieht man ihren Bildern an. Für Flitner ist die GFX100RF ein intuitives Werkzeug. Die Anordnung der Knöpfe, der große, brillante Sucher, der schnelle Autofokus – all das sorgt für einen fotografischen Flow. Und auch die technische Seite der kompakten Mittelformatkamera von Fujifilm überzeugt sie: „100 Megapixel – das ist nicht nur beeindruckend. Es erlaubt mir, später genau den Ausschnitt zu wählen, den ich brauche, und habe dann immer noch genug Auflösung zur Verfügung“.

Mittelformat für unterwegs? Ja. Wirklich.

Beide Fotografinnen hatten unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Städte, unterschiedliche Bildsprachen – aber dieselbe Kamera. Und beide erlebten die Fujifilm GFX100RF als kreativen Möglichmacher. Denn genau das ist das Besondere: Mittelformat muss heute nicht mehr schwer, kompliziert oder statisch sein. Mit der GFX100RF wird es mobil, intuitiv – und vor allem: selbstverständlich. Ob in den engen Gassen von Venedig oder entlang der Flusspromenade in Paris – die GFX100RF zeigt, dass Mittelformat nicht nur für das Studio gemacht ist. Sondern für die Straße. Für echte Begegnungen. Für flüchtige Momente, die bleiben.