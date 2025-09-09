Kompakt und leistungsstark: Canon stellt die neue EOS C50 vor

Canon ergänzt die Cinema EOS Reihe um die neue EOS C50, die sich an professionelle Videofilmer und agile Produktionsteams richtet. Als bisher kleinste Kamera der Cinema EOS Serie überzeugt sie mit kompakter Bauform und professionellen Funktion.

Herzstück des einzigartigen Designs der EOS C50 ist ein neuer 7K Vollformat-CMOS-Sensor. Er sorgt zusammen mit dem DIGIC DV7 Bildprozessor für eine herausragende Bildqualität sowohl bei der Aufzeichnung von Videos als auch für Fotos. Er überzeugt mit interner RAW-Videoaufzeichnung mit bis zu 7K 60p, einer hohen Bildrate mit bis zu 4K 120p / 2K 180p und mit detailreichen, hochauflösenden Fotos mit 32MP.

Die EOS C50 ist die erste Cinema EOS Kamera mit Open Gate-Aufzeichnung, bei der die gesamte Fläche des Sensors für eine maximale Auflösung und Flexibilität bei der Wahl des Aufnahmeformats genutzt wird. Der neue 3:2-Vollformat-Sensormodus[i] nutzt die gesamte Breite und Höhe des Sensors und liefert ein größeres Bild, bei dem der gesamte Bildkreis der Vollformat-Objektive genutzt wird. Die Open Gate-Aufzeichnung bietet Filmemachern eine größere Flexibilität bei der Postproduktion, da sich Filmformate im Quer- oder Hochformat aus demselben Material generieren lassen, weil genügend Spielraum für den nachträglichen Zuschnitt von Aufnahmen vorhanden ist. Bei Verwendung von anamorphotischen Objektiven ergibt sich aufgrund der Ausnutzung der vollen Sensorhöhe ein höher aufgelöstes Bild mit einem breiten Kinolook.

[i] Nur unterstützt bei Cinema RAW Light / XF HEVC S Aufnahmen

Videofilmer, die mit engen Zeitplänen arbeiten können mit der simultanen Crop Aufzeichnung der EOS C50 gleichzeitig ein Vollbild und eine zugeschnittene Version im Hoch- oder quadratischen Format aufnehmen. Der zugeschnittene Bereich lässt sich horizontal verschieben, um einen optimalen Bildausschnitt zu erhalten. Er kann wahlweise in einem anderen Format aufgezeichnet werden.

Kombination aus hoher Auflösung und Hybridfunktion für Video- und Fotoaufnahmen

Als echte Hybridkamera kombiniert die EOS C50 fortschrittliche 7K Video- und 32-MP-Fotofunktionen. Je nachdem, ob sich die Kamera im Video- oder Fotomodus befindet, werden die im Display dargestellten Informationen optimiert – mit der vertrauten Cinema EOS Menüoberfläche für Videos und dem klassischen Canon EOS R Menüsystem für Fotos.

Videofilmer und Fotografen profitieren vom Canon Dual Pixel CMOS AF II, der eine schnelle und hochpräzise Motiverkennung und -verfolgung ermöglicht. Bei Menschen, Hunden, Katzen und Vögeln lässt sich präzise auswählen, welchem Auge Priorität eingeräumt werden soll – mit zusätzlichen Bedienelementen zur Anpassung der Autofokusgeschwindigkeit und des Nachführverhaltens an das jeweilige Motiv.

Das leichte, modulare Design der EOS C50 ermöglicht eine intuitive Bedienung – egal ob aus der Hand oder vom Gimbal gefilmt bzw. fotografiert wird. Mit seinem geradlinigen, flachen Gehäuse und mehreren Befestigungspunkten für Zubehör, fügt es sich nahtlos in moderne Rigging-Konfigurationen ein. Die Kamera kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden, wobei das Display und die Menüeinstellungen automatisch an die jeweilige Ausrichtung angepasst werden.

Der abnehmbare Handgriff der EOS C50 verbessert die Kontrolle und den Komfort. Die Kamera verfügt über zwei 3-polige XLR-Buchsen (Standard XLR) und Drehregler für Audioaufnahmen in professioneller Qualität. Die Aufnahme-Taste und eine Zoomwippe am Handgriff sorgen für eine bequeme, camcorderähnliche Steuerung bei dynamischen Drehs.

Zusätzlich zur nativen Unterstützung der vielfältigen RF Objektive können EF/PL Objektive über die optionalen Canon EF-EOS R Adapter und den Canon PL-RF Adapter, der sicher am Kameragehäuse befestigt werden kann, an der EOS C50 angebracht werden.

Praktische Verbindungsoptionen für unterschiedliche Arbeitsabläufe

Die umfangreiche Auswahl an Anschlussoptionen sorgt dafür, dass die EOS C50 den Anforderungen moderner professioneller Produktionen gerecht wird. Zusätzlich zu den XLR-Eingängen verfügt die Kamera über einen MIC-Anschluss, einen Timecode-Anschluss, HDMI OUT (Typ-A) und USB (Typ-C). Zwei Kartensteckplätze, für CFexpress- und SD-Karten, bieten die Möglichkeit für die gleichzeitige Aufnahme, einschließlich verschiedener Dateiformate, Auflösungen und Proxy-Einstellungen.

Die EOS C50 bietet UVC/UAC-Unterstützung für hochauflösendes Livestreaming mit bis zu 60p/50p über ein einziges USB-Kabel. Außerdem unterstützt die Kamera das XC-Protokoll für die Fernsteuerung der Kamera über kompatible Smartphone-Apps oder Hardware-Zubehör wie den Canon RC-IP1000 Remote Controller. Mit der professionellen Canon Content Transfer Professional (CTP) App[i] können Videoclips und Fotos in Echtzeit über WLAN oder USB[ii] an Kunden übertragen werden.

Die Zusammenarbeit von Canon mit Adobe wurde auf die EOS C50 ausgeweitet: Die Kamera ist mit der Camera to Cloud-Konnektivität von Frame.io kompatibel. Wie auch bei der EOS C400 und der EOS C80 ermöglicht diese Kompatibilität, dass Proxy-Dateien direkt von der Kamera an die Frame.io Plattform gesendet werden können, was einen nahtlosen und zuverlässigen Weg von der Produktion bis zur Nachbearbeitung gewährleistet.

Mit ihrer robusten Konnektivität, dem flexiblen Design und ihren leistungsstarken Vollformat-Funktionen setzt die EOS C50 einen neuen Standard für kompakte Cinema Kameras. Aufbauend auf dem Erfolg der EOS R5 C liefert sie sowohl für Videos als auch für Fotos eine kompromisslose hohe Bildqualität.

Neue Firmware-Updates in Planung

Zudem kündigt Canon eine Reihe wichtiger kostenloser Firmware-Updates für bestehende Cinema EOS Kameras an, die im Laufe des Jahres erscheinen werden. Dazu gehören die 3:2 Open Gate RAW-Aufnahme mit einer Auflösung von 6.000 x 4.000 bei der EOS C400 und der View Assist während der Wiedergabe bei der EOS C80. Hinzu kommen weitere Verbesserungen von Schlüsselfunktionen wie dem Fokus-Peaking bei beiden Kameras und zudem auch bei der EOS R5 C und der EOS C70.

Die Hauptleistungsmerkmale der EOS C50:

Hochauflösende Hybridfähigkeit: 7K 60p interne RAW-Videoaufzeichnung, 32-MP-Fotos

Fortschrittlicher 7K-Vollformat-CMOS-Sensor mit Open-Gate-Videoaufzeichnung

4K-Videos aus 7K-Oversampling für noch mehr Details

Dual Base ISO-Unterstützung (ISO 800 / 6.400[iii]), mit einem Dynamikumfang von bis zu 15+ Belichtungsstufen

Flexible Auswahl an professionellen Aufnahmeformaten, einschließlich 12 Bit Cinema RAW Light, Canon Log 2, Canon Log 3 und XF-AVC S / XF-HEVC S

Vielseitiges, kompaktes Design mit abnehmbarem Handgriff und umfangreichen Anbaumöglichkeiten

Natives RF Bajonett, kompatibel mit Adaptern für EF/PL Objektive

Zwei XLR-Audioeingänge, Timecode-Anschluss, HDMI OUT (Typ-A), USB (Typ-C), Multifunktions-Zubehörschuh

Zwei Steckplätze für CFexpress- und SD-Karten mit der Möglichkeit zur gleichzeitigen Aufzeichnung verschiedener Formate auf jeder Karte

Preis und Verfügbarkeit

Die EOS C50 ist voraussichtlich ab November 2025 zu einem UVP von 3.799,00€ erhältlich sein.

Weitere Informationen über die neue EOS C50 befinden sich hier:

https://www.canon.de/video-cameras/eos-c50/

[i] Es können nur MP4-, JPEG-, WAV- und XML-Dateien (NewsML-G2) übertragen werden

[ii] Einzelheiten zu USB-Kabeln für kabelgebundene Verbindungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Content Transfer Professional App.

[iii] Für Canon Log 2/ Canon Log 3/ RAW-Aufnahmen