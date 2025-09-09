Mit Traumhafte britische Gärten – Zu Gast bei den besten Landschaftsdesignern erscheint im teNeues Verlag ein großformatiger Bildband, der 18 der bedeutendsten Gartendesigner Großbritanniens porträtiert und dabei sowohl visuelle Pracht als auch gestalterische Ideenvielfalt präsentiert. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „Traumhafte britische Gärten – Zu Gast bei den besten Landschaftsdesignern“ legt die britische Autorin Clare Coulson am 7. August 2025 eine facettenreiche Hommage an die Gartenkunst des Vereinigten Königreichs vor. Die 272 Seiten umfassende Hardcover-Ausgabe zeigt in rund 290 Fotografien von Éva Németh private und teils weltbekannte Gartenanlagen, die vom malerischen Cottage-Garten bis zum weitläufigen Landschaftspark reichen. Interviews mit renommierten Gestaltern wie Arabella Lennox-Boyd, Dan Pearson und Stuart Smith geben Einblick in ihre Philosophie, Inspirationsquellen und Arbeitsweisen.

Meisterwerke der Landschaftsgestaltung in Bildern

Der Bildband führt in thematisch gegliederten Kapiteln durch sehr unterschiedliche Gartenwelten, die jeweils den unverwechselbaren Stil ihrer Schöpfer widerspiegeln. Dabei werden neben gartenarchitektonischen Aspekten auch Fragen der Nachhaltigkeit und Pflege berücksichtigt. Éva Némeths Fotografien fangen Stimmungen vom ersten Morgenlicht bis zum farbsatten Spätsommer ein und verdeutlichen, wie Komposition, Perspektive und Lichtführung in der Gartenfotografie gezielt eingesetzt werden, um Ordnung im natürlichen Reichtum zu schaffen.

Die Auswahl der Gärten spannt den Bogen von formalen, streng komponierten Anlagen bis hin zu naturnahen Konzepten, die den Pflanzen freien Lauf lassen. Diese Vielfalt macht den Band nicht nur für Gartenliebhaber, sondern auch für Fotografieinteressierte inspirierend: Er zeigt, wie sich das vermeintliche „Pflanzenchaos“ in harmonische Bildkompositionen verwandeln lässt.

Mit einem Preis von 50 Euro bewegt sich das Werk im unteren bis mittleren Segment hochwertiger Bildbände. Angesichts des Formats, der Druckqualität und der großen Bildanzahl bietet es eine hohe visuelle Dichte und gleichzeitig praxisnahe Anregungen für die eigene Garten- oder Parkgestaltung.

„Traumhafte britische Gärten – Zu Gast bei den besten Landschaftsdesignern“ ist damit ein Buch, das britische Gartenkultur in ihrer gesamten Spannweite würdigt und den besonderen Stil dieses Landes in Wort und Bild erlebbar macht.

Zur Autorin

Clare Coulson ist eine britische Journalistin und Autorin mit Schwerpunkt auf Gärten und Gartenbau. Sie schreibt regelmäßig für renommierte Publikationen wie die Financial Times, den Daily Telegraph und Gardens Illustrated. Neben ihrer journalistischen Arbeit hat sie an den Büchern Blooms (2018) und The Garden Chef (2019) mitgewirkt. Coulson unterrichtet zudem Journalismus am Central Saint Martins College in London.

Traumhafte britische Gärten

Untertitel: Zu Gast bei den besten Landschaftsdesignern

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Autorin: Clare Coulson

Erscheinungsdatum: 7. August 2025

Format: 25,5 × 30,5 cm

Sprache: Deutsch

Seiten: 272

Bilder: ca. 290 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-722-4

Preis: € 50,00

Verlagswebseite: teNeues