Diese Woche zeigt, wie sehr Vergangenheit und Zukunft in der Imaging-Branche miteinander verwoben sind. Nikon profitiert von Übernahmefantasien: Der Brillenriese EssilorLuxottica denkt über eine signifikante Aufstockung seiner Beteiligung nach – das weckt Design-Hoffnungen und Fantasie in der Branche. Canon wiederum verkauft weiterhin erstaunlich viele DSLR-Kameras – ein Beleg für die Langlebigkeit klassischer Technik. Und auch die IFA sichert ihre Zukunft: Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bleibt das Tech-Messe-Flaggschiff fest in Berlin verankert – bis mindestens 2034. Die wichtigsten Branchentrends der KW37/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW37/25

Steigt Brillen-Gigant bei Nikon ein?

Nikon-Aktien sind aktuell stark um mehr als 15 Prozent gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass EssilorLuxottica SA, Eigentümer von Ray-Ban, eine Aufstockung seiner Beteiligung an dem traditionsreichen Optikhersteller auf rund 20 Prozent in Erwägung zieht. Derzeit hält EssilorLuxottica SA einen Anteil von fast 9 Prozent an Nikon, gegenüber 5,1 Prozent im Oktober letzten Jahres, als Reuters berichtete, dass die Holdinggesellschaft 170 Millionen Euro (etwa 187 Millionen US-Dollar / 142 Millionen Pfund / 275 Millionen australische Dollar) in den japanischen Optikhersteller investiert habe. Dies geschah, bevor Facebook-Eigentümer Meta 3,5 Milliarden Dollar in EssilorLuxottica SA investierte, wodurch eine lockere Verbindung zwischen Nikon und dem Technologiekonzern entstand.

Interessanterweise stellt die Plattform Nikon Eye die Theorie auf, dass EssilorLuxottica SA „die Tür für den Einfluss italienischen Designs auf zukünftige Nikon-Produkte öffnen könnte”. Sollte dies tatsächlich eintreten, wäre es nicht das erste Mal, dass Nikon italienisches Design in seine Produkte integriert. Der italienische Autodesigner Giorgetto Giugiaro verantwortete bekanntlich eine Reihe von Nikon-Kameras, darunter die Nikon D4, Nikon D800 und Nikon Df. Unter Nikon-Fans ist Giugiaro am besten bekannt für das Design des berühmten roten Streifens, der ursprünglich auf der Nikon F3 (1980) erschien und seitdem auf einer Vielzahl von Nikon-Kameras zu finden ist, darunter auch die meisten Kameras der aktuellen Z-Serie.

Mehr Informationen: https://www.kapitalmarktexperten.de/essilorluxottica-aktie-grossangriff-auf-nikon/

Canon DSLR noch immer beliebt

Obwohl Fotografen in aller Welt deutlich mehr spiegellose Wechselobjektiv-Kameras als Spiegelreflex-Modelle kaufen, verkauft Canon immer noch überraschend viele seiner “alten” DSLR-Kameras mit EF-Bajonett. Laut Daten von Nikkei Industry Map konnte Canon im Jahr 2024 790.000 DSLR-Kameras unters Volk bringen – weltweit. Das ist zwar ein Rückgang gegenüber 920.000 Stück im Jahr 2023 von 14 % gegenüber dem Vorjahr, aber diese Zahl ist immer noch weitaus höher als die der Konkurrenz: Nikon konnte im Jahr 2024 nur 70.000 DSLRs verkaufen, gegenüber 130.000 im Jahr 2023. Es ist auch nicht so, dass Canon sich besonders um den Absatz von DSLR-Kameras bemüht: Das Unternehmen hat zuletzt im Jahr 2020 eine neue DSLR vorgestellt.

Mehr Informationen (Englisch): https://petapixel.com/2025/09/03/canon-sold-more-dslrs-in-2024-than-fujifilm-sold-total-digital-cameras/

Vorzeitig geklärt: IFA bis 2034 in Berlin

Die IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, und Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey, geben bekannt: Der Vertrag für den Verbleib der IFA in Berlin wird vorzeitig verlängert. Damit ist geklärt, dass das weltweit größte Event für Home & Consumer Tech auch weiterhin bis mindestens 2034 auf dem Berliner Messegelände stattfinden wird. „Die IFA ist in Berlin zu Hause. Hier hat sie ihre besondere Strahlkraft entfaltet. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die besondere Dynamik der IFA in Berlin nutzen, um das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte zu schreiben“, so Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH.

Mehr Informationen: https://www.ifa-berlin.com/de/pressemitteilungen/ifa-vertrag-verlaengert-092025