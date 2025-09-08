CEWE Photo Award 2025:

Die Shortlist des weltgrößten Fotowettbewerbs steht fest

Fotografie verbindet Menschen weltweit – bewegende Bilder aus zehn Kategorien und ein starker Young Talent Award

Oldenburg, 21. August 2025. Mit einem neuen Teilnahmerekord von 656.738 Fotos aus 153 Ländern hat der CEWE Photo Award erneut seine Spitzenposition als weltgrößter Fotowettbewerb bestätigt. Besonders beliebt war die Kategorie „Nature & Wildlife“ mit über 200.000 Einreichungen. Nun hat die renommierte internationale Jury die besten Bilder ausgewählt: Zehn Kategoriesiegerfotos sowie das Gewinnerbild des Young Talent Award stehen fest – und erzählen bewegende, überraschende und zutiefst menschliche Geschichten.

Weltweite Fotokultur mit Haltung und Herz

„Die Vielfalt, Kreativität und emotionale Tiefe der eingereichten Fotos haben uns auch in diesem Jahr wieder zutiefst berührt“, erklärt Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender von CEWE und zugleich Mitglied der hochkarätig besetzten, sechsköpfigen Jury. „Mit dem CEWE Photo Award möchten wir nicht nur die Freude an der Fotografie fördern, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Deshalb freut es uns besonders, mit einer Spendensumme von 65.673,80 Euro erneut ein wichtiges Bildungsprojekt der SOS-Kinderdörfer weltweit zu unterstützen. Die weltweite Begeisterung für Fotografie zeigt uns dabei immer wieder, wie sehr Bilder verbinden – und bestärkt uns darin, die Förderung der Fotokultur mit großer Leidenschaft weiter voranzutreiben.“

Internationale Jury kürt bewegende Siegerbilder

Unter dem Vorsitz von Starfotografin Christie Goodwin (UK) wählte die Jury bei ihrer Zusammenkunft im Juli in Amsterdam die eindrucksvollen Gewinnerfotos – etwa die dynamische Turnaufnahme von Eric t’Kindt (Belgien) in der Kategorie „Sports & Action“ oder die einfühlsame Szene „United Colors“ von Yadi Setiadi (Indonesien) in der Kategorie „Menschen“. Auch das Bild „P-opular & I-gnored“ von Yevhen Kostiuk (Ukraine) in der Kategorie „Architektur“ sorgt für Aufsehen.

Die Shortlist zeigt nicht nur technische Exzellenz, sondern auch eindrucksvolle Momente: So etwa das detailreiche Makrofoto von Gottesanbeterinnen des Zyprioten Hasan Baglar oder die Aufnahme „Football“ des Walisers Mike Taylor, die authentische Emotionen während eines Fußballspiels einfängt.

Nachwuchsförderung mit Wirkung

Erstmals wurde der Young Talent Award vergeben. Gewinner ist der Franzose Gregory Vergne mit dem Foto „Child Day“, aufgenommen spontan in einem Freizeitpark. Es steht beispielhaft für die neue Generation junger Fotografen, die mit wachem Blick und viel Gefühl die Welt festhalten. Auf ihn wartet eine Fotoreise mit Ulla Lohmann nach Sizilien.

Engagement für eine bessere Zukunft Der CEWE Photo Award unterstützt traditionell die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit. Die diesjährige Spendensumme von 65.673,80 Euro fließt in das Ausbildungszentrum im dschibutischen Balbala. Dort helfen qualifizierte Fachkräfte Jugendlichen beim Start ins Berufsleben – eine wichtige Maßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit und für mehr Perspektiven.