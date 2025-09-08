Cewe gab kürzlich die Shortlist des „CEWE Photo Award 2025“ bekannt – und kürte damit die zehn Kategoriesieger des Wettbewerbs. Dazu wurde auch der Gewinner des „Young Talent Award“ verkündet. Wer sich den Gesamtsieg des Wettbewerbs holt, wird im September 2025 wird in Prag im Rahmen der feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben.
Im Juli war es wieder so weit: Die Shortlist des „CEWE Photo Award 2025“ mit dem diesjährigen Motto „Our world is beautiful“ wurde der Öffentlichkeit preisgegeben. Mit 656.738 Fotos aus 153 Ländern wurde laut CEWE (News dazu auf PhotoScala) ein neuer Teilnahmerekord erreicht. Besonders beliebt war die Kategorie „Nature & Wildlife“ mit über 200.000 Einreichungen. Die sechsköpfige Jury unter dem Vorsitz der renommierten Fotografin Christie Goodwin wählte die zehn Kategoriesiegerfotos sowie den Gewinner des erstmals vergebenen „Young Talent Award“ aus. Den Preis des ersten Young Talent Award erhält der Franzose Gregory Vergne für sein Foto mit dem Titel „Child Day“. Darauf ist die universelle und spontane Freude an einem gewöhnlichen, aber dennoch besonderen Moment in einem Freizeitpark zu sehen.
Die feierliche Preisverleihung findet im September 2025 in Prag statt. Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite des Veranstalters.
Pressemitteilung CEWE:
CEWE Photo Award 2025:
Die Shortlist des weltgrößten Fotowettbewerbs steht fest
Fotografie verbindet Menschen weltweit – bewegende Bilder aus zehn Kategorien und ein starker Young Talent Award
Oldenburg, 21. August 2025. Mit einem neuen Teilnahmerekord von 656.738 Fotos aus 153 Ländern hat der CEWE Photo Award erneut seine Spitzenposition als weltgrößter Fotowettbewerb bestätigt. Besonders beliebt war die Kategorie „Nature & Wildlife“ mit über 200.000 Einreichungen. Nun hat die renommierte internationale Jury die besten Bilder ausgewählt: Zehn Kategoriesiegerfotos sowie das Gewinnerbild des Young Talent Award stehen fest – und erzählen bewegende, überraschende und zutiefst menschliche Geschichten.
Weltweite Fotokultur mit Haltung und Herz
„Die Vielfalt, Kreativität und emotionale Tiefe der eingereichten Fotos haben uns auch in diesem Jahr wieder zutiefst berührt“, erklärt Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender von CEWE und zugleich Mitglied der hochkarätig besetzten, sechsköpfigen Jury. „Mit dem CEWE Photo Award möchten wir nicht nur die Freude an der Fotografie fördern, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Deshalb freut es uns besonders, mit einer Spendensumme von 65.673,80 Euro erneut ein wichtiges Bildungsprojekt der SOS-Kinderdörfer weltweit zu unterstützen. Die weltweite Begeisterung für Fotografie zeigt uns dabei immer wieder, wie sehr Bilder verbinden – und bestärkt uns darin, die Förderung der Fotokultur mit großer Leidenschaft weiter voranzutreiben.“
Internationale Jury kürt bewegende Siegerbilder
Nachwuchsförderung mit Wirkung
Erstmals wurde der Young Talent Award vergeben. Gewinner ist der Franzose Gregory Vergne mit dem Foto „Child Day“, aufgenommen spontan in einem Freizeitpark. Es steht beispielhaft für die neue Generation junger Fotografen, die mit wachem Blick und viel Gefühl die Welt festhalten. Auf ihn wartet eine Fotoreise mit Ulla Lohmann nach Sizilien.
Engagement für eine bessere Zukunft
Der CEWE Photo Award unterstützt traditionell die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit. Die diesjährige Spendensumme von 65.673,80 Euro fließt in das Ausbildungszentrum im dschibutischen Balbala. Dort helfen qualifizierte Fachkräfte Jugendlichen beim Start ins Berufsleben – eine wichtige Maßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit und für mehr Perspektiven.
Preisverleihung im September in Prag
Die feierliche Preisverleihung findet im September 2025 in Prag statt. Neben der Verkündung des Gesamtsiegers werden auch die Plätze zwei bis dreißig sowie zahlreiche weitere Preise verliehen. Der Hauptpreis: eine Fotoreise mit Helikopterflug und Fotoworkshop mit Jurymitglied und Profifotograf George Steinmetz, hochwertige Ausrüstung und CEWE Fotoprodukte im Gesamtwert von 17.500 Euro. Insgesamt vergibt CEWE Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro.
Weitere Informationen: www.cewephotoaward.de
Aktuelle Kommentare