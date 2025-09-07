Die Bildhalle Zürich präsentiert vom aktuell und bis 18. Oktober 2025 die Ausstellung «Les Archives de la Planète» von Douglas Mandry. Grundlage der neuen Werkserie sind historische Aufnahmen aus dem Albert-Kahn-Museum in Paris, das zwischen 1908 und 1930 das größte ethnologische Foto- und Filmprojekt seiner Zeit realisierte – mit mehr als 72.000 Fotografien und über hundert Stunden Filmmaterial.

Mandry greift dieses Archiv auf und verfremdet ausgewählte Aufnahmen durch Lithografie und Malerei. Mit dieser künstlerischen Neuinterpretation hinterfragt er koloniale und universalistische Perspektiven, die das historische Bildmaterial prägten.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 28. August 2025, von 18 bis 21 Uhr statt. Um 19 Uhr führt Kurator Joshua Amissah in die Ausstellung ein. Parallel stellt der Künstler auch sein neues Buch «A Distant Smell of Dust» vor, das aus dem Projekt hervorgegangen ist.

Ein exklusives Video, das Einblicke in Mandrys Studioarbeit zur Serie gibt, ist über die Bildhalle zugänglich.

Ort: Bildhalle Zürich

Laufzeit: 28. August bis 18. Oktober 2025

Weitere Informationen unter www.bildhalle.ch.

Pressemitteilung BILDHALLE: