Die Bildhalle Zürich präsentiert vom aktuell und bis 18. Oktober 2025 die Ausstellung «Les Archives de la Planète» von Douglas Mandry. Grundlage der neuen Werkserie sind historische Aufnahmen aus dem Albert-Kahn-Museum in Paris, das zwischen 1908 und 1930 das größte ethnologische Foto- und Filmprojekt seiner Zeit realisierte – mit mehr als 72.000 Fotografien und über hundert Stunden Filmmaterial.
Mandry greift dieses Archiv auf und verfremdet ausgewählte Aufnahmen durch Lithografie und Malerei. Mit dieser künstlerischen Neuinterpretation hinterfragt er koloniale und universalistische Perspektiven, die das historische Bildmaterial prägten.
Die Vernissage findet am Donnerstag, 28. August 2025, von 18 bis 21 Uhr statt. Um 19 Uhr führt Kurator Joshua Amissah in die Ausstellung ein. Parallel stellt der Künstler auch sein neues Buch «A Distant Smell of Dust» vor, das aus dem Projekt hervorgegangen ist.
Ein exklusives Video, das Einblicke in Mandrys Studioarbeit zur Serie gibt, ist über die Bildhalle zugänglich.
Ort: Bildhalle Zürich
Laufzeit: 28. August bis 18. Oktober 2025
Weitere Informationen unter www.bildhalle.ch.
Pressemitteilung BILDHALLE:
DOUGLAS MANDRY – LES ARCHIVES DE LA PLANÈTE
|
n seiner neuesten Serie erkundet Douglas Mandry die Archive des Albert-Kahn-Museums (Paris) durch eine visuelle Neuinterpretation und hinterfragt dabei koloniale und universalistische Perspektiven.
«Les Archives de la Planète» war ein gross angelegtes Projekt des französischen Bankiers Albert Kahn, der im frühen 20. Jahrhundert sein Vermögen einem visionären Vorhaben widmete: die Welt in Farbe zu dokumentieren. Zwischen 1908 und 1930 baute er das damals grösste ethnologische Foto- und Filmprojekt auf, das mehr als hundert Stunden Film und über 72.000 Fotografien aus der ganzen Welt umfasste.
Douglas Mandry hat für sein Projekt eine sorgfältige Auswahl an Archivbildern getroffen, die er durch Lithografie und Malerei verfremdet.
Zur Ausstellungseröffnung präsentiert der Künstler sein aus dem Projekt entstandenes Buch
A Distant Smell of Dust.
Aktuelle Kommentare