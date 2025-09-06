Outdoor-Ausstellung: „Florida – Zwischen Natur und Neonlicht“ zeigt Jörg Modrows fotografische Spurensuche auf dem Überseeboulevard

Sehnsuchtsort Florida: Die 32. OPEN ART-Ausstellung im Überseequartier richtet ab dem 25. September 2025 unter dem Titel „Florida – Zwischen Natur und Neonlicht“ den Blick auf die bekannten und die verborgenen Seiten des US-amerikanischen Bundesstaats. Erstmalig stellen das Überseequartier und der Reiseveranstalter CRD Touristik rund 50 großformatige Aufnahmen von den zahlreichen Reportagereisen des Hamburger Fotografen Jörg Modrow in den Sunshine State aus: Sie zeigen Impressionen von Städten wie Miami und Fort Lauderdale, Orlandos Themenparks und Tourismusmagneten sowie fast vergessene Orte und die wilde Natur der Everglades und der Keys. Eröffnet wird die Outdoor-Ausstellung von Jörg Modrow, Scott Woodard, Generalkonsul am US-Generalkonsulat in Hamburg seit August 2025, Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland und Pia Hambrock, Stellvertretende Geschäftsführerin von CRD Touristik. Bis Mitte April 2026 sind die Bilder und Geschichten rund um die Uhr kostenlos auf dem Überseeboulevard zugänglich.

Urbane Momentaufnahmen: „Wo etwas los ist, da gehe ich hin”

Während seiner ersten Reportagereise portraitiert der Fotograf Jörg Modrow Menschen in ihren Mobile Homes an verschiedenen Orten in Florida. Es ist der Beginn einer wechselvollen Spurensuche: Modrow unternimmt zahlreiche weitere Reisen in den Sunshine State, erkundet alle Facetten und trifft unterschiedlichste Menschen: „Wo etwas los ist, da gehe ich hin”, erklärt der Fotograf sein Vorgehen. „Ich möchte zeigen, was ist, ohne Wertungsversuch.“

Zu seinen Stationen zählen die berühmten Glitzerwelten von Fort Lauderdale oder Miami South Beach: Modrow hält ungesehene Perspektiven auf die Stadt fest, fängt den Ocean Drive mit seinen Art Deco-Häusern ein, erkundet das Miami-Künstlerviertel Wynwood, dokumentiert den Körper- und Fitnesskult unter der strahlenden Sonne und tanzt mit der Kamera in der Hand mit tausenden Studierenden zum Spring Break am Strand.

Weiter nördlich im Bundesstaat taucht der gebürtige Schleswig-Holsteiner in die riesigen, erlebnishungrigen Touristentrauben ein, die tagelang Entertainment und Spektakel in den Vergnügungsparks von Disney World, Seaworld und den Universal Studios in Orlando suchen. Währenddessen scheint in anderen Regionen wie St. Augustine und Apalachicola die Zeit stehen geblieben zu sein.

Zwischen Everglades und den Keys: Floridas Natur vor der Linse

Dann wird es ruhig: Nur zwei Stunden von Miami entfernt erkundet Modrow mit Kajak und Kamera entlegene Orte und die weite Marschlandschaft der Everglades – ein starker Kontrast zu den quirligen Städten. Jetzt kommt Modrow auf wenige Meter Entfernung an riesige Kolonien einheimischer Vögel heran und Alligatoren schwimmen in Reichweite an ihm vorbei. Die Bilder der Mangrovenwälder sind Zeugnisse von unglaublichem Artenreichtum, aber auch von einem immer mehr bedrohtem Ökosystem.

Auf den Florida Keys lebt Modrow für eine Woche auf einem Boot, von dem er zu Korallenriffen hinabschnorchelt, Delfine beobachtet und Menschen trifft, die in Stelzenhäusern leben und Hurricanes trotzen. Auf den Wasserstraßen des Crystal River erwarten den Fotografen unterdessen neugierige Seekühe, die das Süßwasserdelta auf der Suche nach warmen Quellen hinaufschwimmen. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen mehr Zeit nehmen und unterschiedliche Wege gehen, um auch diese Seiten von Florida richtig kennenzulernen“, so Modrow über die Naturerlebnisse abseits von typischen Touristenpfaden.

Vom Magazin aufs Pflaster: Fotokunst unter freiem Himmel

Mit einem Gespür für den Moment hat der Fotograf die lauten und die leisen Seiten des Sunshine State dokumentiert. Seine Bilder wurden in zahlreichen großen Reisemagazinen wie GEO Saison, dem Dumont Bildatlas oder dem ADAC Reisemagazin und Foto-Bildbänden abgedruckt. Nun sind seine Eindrücke aus jahrelangen Reportagereisen erstmalig kuratiert auf dem Überseeboulevard zu sehen.

„Meine Reisen waren der Versuch, ein umfassendes Bild von Florida zu schaffen. Ich war fasziniert von den Gegensätzen des Landes und diesem unfassbaren, schützenswerten Naturreichtum. Diese Vielfalt, die Florida zu bieten hat, möchte ich jetzt mit der Ausstellung für die Betrachterinnen und Betrachter greifbar machen und den ein oder anderen vielleicht überraschen“, so Jörg Modrow über die Entstehung seiner Bildwelten.

„Während wir uns der kalten Jahreszeit nähern, holen wir uns mit der neuen Open Air-Ausstellung ein Stückchen Sonne auf den Überseeboulevard. Sie ist eine Einladung, in andere Welten einzutauchen, tropische Vielfalt zu schnuppern und über den Tellerrand hinauszublicken. Und durch die Konzeption im öffentlichen Raum steht die Ausstellung kostenlos und zu jeder Tageszeit für Groß und Klein zur Verfügung“, sagt Claudia Weise.

„Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll die Vielfalt und Schönheit der Region, die uns als Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Individualreisen in die USA und nach Kanada besonders am Herzen liegt. Wer nach dem Betrachten Fernweh verspürt und Reisepläne schmiedet, findet bei CRD Touristik kompetente Beratung und individuelle Unterstützung“, ergänzt Pia Hambrock.

Unterstützung aus Hamburg

Unterstützt wird die 32. Open Art auf dem Überseeboulevard vom Sponsor CRD Touristik GmbH. Seit 50 Jahren bietet der in Hamburg ansässige Spezialreiseveranstalter maßgeschneiderte Individualreisen in die USA und nach Kanada mit wertvollen Insidertipps aus erster Hand an. Ob ein Roadtrip zu den Highlights oder ins ursprüngliche Florida, eine Deluxe Auszeit in den Städten oder an den Stränden oder eine Kreuzfahrtverlängerung – der Spezialist konzipiert maßgeschneiderte Reisen, die jeden Florida-Wunsch erfüllen.

Gerade Sonnenliebhaber kommen da auf ihre Kosten, denn im Jahresdurchschnitt gibt es in Florida mehr Sonnentage als in jedem anderen Bundesstaat der USA. Diese besonderen Lichtstimmungen fangen auch die Bilder der Open Art-Ausstellung ein und können bis April 2026 betrachtet werden.

Über Jörg Modrow

Jörg Modrow, geboren 1963, wächst in Schleswig-Holstein auf und entdeckt schon mit 13 Jahren seine Leidenschaft für die Fotografie, das Licht, die Menschen und die Natur. Mit 21 Jahren veröffentlicht das Geo Magazin Jörg Modrows erste große Reportage.

Seitdem arbeitet er als freier Fotograf in Hamburg für verschiedene Magazine und Organisationen sowie an seinen eigenen Fotoprojekten. Jörg Modrows Reportagen und Reisegeschichten werden in zahlreichen Bildbänden und in deutschen und internationalen Magazinen veröffentlicht – für einige reist er jahrzehntelang um die halbe Welt.

Ob in Patagonien, Südafrika, Alaska, Indien, an der Ostsee oder in der Wüste Libyens: Jörg Modrow ist immer auf der Suche nach der Schönheit der Natur, und zeigt uns mit seinen Fotos, wie schützenswert und verwundbar unsere Erde ist. So auch in Florida, wo Jörg mehrfach für Reisemagazine und für zwei Stipendien der VG Bild-Kunst fotografiert. Sein Multimedia Projekt „Home Street Home” ist bei Vimeo zu sehen.

In seiner Heimatstadt Hamburg fotografiert Jörg Modrow Business-Portraits für Unternehmenund Agenturen, Architektur, Reportagen und Theaterproduktionen oder er arbeitet als Videograf und dokumentiert Events. Jörg ist Mitglied von laif, einer der renommiertesten Bildagenturen der Welt.

Weitere Informationen: www.joergmodrow.com und https://www.überseequartier-nord.de/