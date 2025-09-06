DJI stellt mit dem DJI Mic 3 das fortschrittlichste Mini-Wireless-Mikrofon vor

Erweiterung des DJI OsmoAudio™-Ökosystems: Das DJI Mic 3 ist kompakt, leicht und dezent – mit erstklassiger Audioqualität und intelligenten Nutzungsmöglichkeiten.

DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, hat heute mit dem DJI Mic 3 ein ultraleichtes Wireless-Mikrofon mit leistungsstarker Performance und Vielseitigkeit angekündigt. Basierend auf früheren Generationen der DJI Mic-Serie verfügt das Mic 3 über eine 4TX+8RX-Funktionalität mit vier Sendern und acht Empfängern. Es ist das erste Modell der Serie, das eine AdaptiveGain-Steuerung bietet. Diese verhindert automatisch Übersteuerungen oder gleicht die Lautstärke dynamisch aus. Zusammen mit drei Stimmton-Voreinstellungen und zweistufiger Geräuschunterdrückung sorgt dies für eine optimale Soundqualität. Eine weitere Neuheit ist die interne Dual-File-32-Bit-Float- Aufzeichnung mit 32 GB Speicher.

Leicht, vielseitig einsetzbar

Der Sender des DJI Mic 3 ist kompakt, unauffällig und wiegt nur 16 Gramm. Der Mikrofonwinkel lässt sich durch den abnehmbaren, drehbaren Clip flexibel anpassen, um eine optimale Audioaufnahme zu gewährleisten – unabhängig von der jeweiligen Befestigungsart. Das Gerät kann entweder mit Magnet- oder Clip-On-Befestigung getragen werden. Der DJI Mic-3-Windschutz ist zudem in fünf verschiedenen Farben erhältlich, um das Mic 3 leicht an Kleidung oder Umgebung anzupassen.

Kreativschaffende können das Mic 3 problemlos von einem Einsatzort zum nächsten transportieren, um in verschiedenen Szenarien Aufnahmen zu erstellen und das Gerät unterwegs wieder aufzuladen. In der All-in-One-Ladeschale können zwei Sender und ein Empfänger aufbewahrt werden, ohne den Windschutz und den Magnetclip der Sender entfernen zu müssen. Zudem gibt es auch Platz für Magnete und Sicherungskabel.

Ein verbessertes, hochwertiges Audioerlebnis

Das Mic 3 ist mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die einen dynamischen, hochwertigen Klang ermöglichen, und ist das erste DJI-Mikrofon, das über zwei Adaptive-Gain-Steuerungen verfügt. Für Außenbereiche mit lauter Geräuschkulisse, wie etwa Sportveranstaltungen, unterdrückt der Automatik-Modus plötzliche Lautstärkespitzen und verhindert Übersteuerungen. Der Dynamik-Modus passt die Lautstärke automatisch an Schwankungen an und sorgt so für eine konstante Lautstärke – ideal für ruhige Innenräume wie Studios.

Das Mic 3 bietet erstmalig auch drei Stimmton-Voreinstellungen: „Regulär”, „Kräftig” und „Hell”. Diese sind ideal für Interviews mit mehreren Personen und unterschiedlichen Stimmcharakteristiken. Die Einstellungen sorgen für eine professionelle Abstimmung der Stimmen, indem niedrige Frequenzen verstärkt werden, um Unklarheiten zu reduzieren, oder hohe Frequenzen, um die Klarheit zu verbessern.

Gleichzeitig reduziert die zweistufige aktive Geräuschunterdrückung Hintergrundgeräusche wie Klimaanlagen, um klare und deutliche Audioqualität zu liefern. Bei angebrachtem Windschutz werden Windgeräusche weiter reduziert. Die verlustfreie Audiofunktion ermöglicht es dem Sender, unkomprimiertes 48-kHz-24-Bit-Audio direkt an den Empfänger zu liefern und Audio in hochauflösender Detailtreue aufzunehmen.

Größtmögliche Flexibilität und Vielseitigkeit

Mit dem Mic 3 können Nutzer:innen bis zu vier Sender und acht Empfänger gleichzeitig verwenden (zusätzliche Sender und Empfänger sind separat erhältlich). Das sorgt für kristallklaren Klang auf jedem Gerät, egal ob es sich um ein Gruppeninterview oder Aufnahmen mit mehreren Kameras handelt. Im Quadraphonic-Modus unterstützt der DJI Mic-3-Empfänger – in Kombination mit ausgewählten Sony-Kameras oder Computer-Software – die individuelle Ausgabe von vier Audiospuren. Dadurch werden eine präzise Spurtrennung und flexible Mixmöglichkeiten geschaffen, was die Nachbearbeitung zum Kinderspiel macht und für mehr kreative Freiheit sorgt.

Für komplexe, große Umgebungen wie Messen oder Sportveranstaltungen bietet das Mic 3 eine Reichweite von 400 Metern und eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Interferenzen1, wobei automatisches Frequenzhopping zwischen den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern eine stabile Übertragung1 gewährleistet.

Interne Dual-File-32-Bit-Float- Aufzeichnung und Timecode-Unterstützung für einfachere Nachbearbeitung



Die interne Aufzeichnung schützt das Material vor Funkstörungen oder Geräteproblemen, sodass sich Benutzer:innen nie Sorgen um verlorenen Ton machen müssen. Die interne Dual-File-Aufzeichnung des Mic 3 speichert sowohl die Originalspur als auch die algorithmisch verbesserte Version. Mit zwei internen Aufzeichnungsmodi – entweder 24-Bit oder 32-Bit Floating Point – bietet das Mic 3 einen Dynamikbereich, der sich optimal an komplexe Klangumgebungen anpasst. So kann jede Nuance einer Stimme, vom Flüstern bis zum Schrei, präzise aufgenommen werden. Der Sender bietet eine präzise Timecode-Funktionalität und bettet Timecode-Daten während der internen Aufzeichnung ein. Innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums weicht der Timecode nicht um mehr als einen Frame1 ab, was eine präzise Synchronisation über mehrere Kameras garantiert und eine mühelose Bearbeitung des Filmmaterials ermöglicht.

Power für einen ganzen Tag Kreativität



Ein vollständig aufgeladener Mic-3-Sender hält bis zu acht Stunden1, während der Empfänger bis zu zehn Stunden einsatzbereit ist1. Die Ladeschale ermöglicht 2,4 vollständige Ladungen und eine Gesamtnutzungsdauer von 28 Stunden. Eine fünfminütige Schnellladung kann das DJI Mic 3 für zwei Stunden1 mit Energie versorgen, während nur 50 Minuten für eine vollständige Ladung1 benötigt werden. Das Mic 3 bietet zudem mehrere Energiesparfunktionen, um die Nutzungsdauer zu verlängern. Zum Beispiel versetzt die automatische Energiesparfunktion Sender und Empfänger in den Schlafmodus, wenn sie nicht verwendet werden. Nach längerer Inaktivität schaltet die automatische Abschaltung sie komplett aus.

Einfache, unkomplizierte Verbindung innerhalb des DJI-Ökosystems und darüber hinaus



Mit einer direkten Verbindung zum DJI OsmoAudio™-Ökosystem lässt sich das DJI Mic 3 mit Osmo 360, Osmo Action 5 Pro, der Osmo Action 4 oder Osmo Pocket 3 auch ohne Empfänger koppeln und liefert hochwertigen Ton, wobei der Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung minimiert und der Workflow von Kreativschaffenden vereinfacht wird. Um eine Verbindung mit anderen Geräten herzustellen, verfügt das Mic 3 über einen verriegelbaren 3,5-mm-TRS-Ausgang, einen 3,5-mm-TRRS-Monitoring-Port und einen USB-C-Anschluss. Es kann zudem direkt über Bluetooth ohne Empfänger mit Smartphones verbunden werden.

Offline-Debüt auf der IFA, vom 5. bis 9. September 2025

Seien Sie unter den Ersten, die das neueste Funkmikrofon von DJI auf der diesjährigen IFA in Deutschland erleben.

Das DJI Mic 3 steht vom 5. bis 9. September 2025 für alle Besucher:innen am Stand von DJI in Halle 20-149 zum Ausprobieren bereit.

Preis und Verfügbarkeit

Das DJI Mic 3 kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern bestellt werden. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:

DJI Mic 3 (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale): 309 EUR

DJI Mic 3 (1 Sender + 1 Empfänger): 199 EUR

Der Empfänger und der Sender des DJI Mic 3 können auch separat für jeweils 119 EUR und 99 EUR erworben werden. Die DJI Mic 3 Ladeschale ist für 69 EUR erhältlich.

DJI Mic 3 Zubehör umfasst:

DJI Mic Serie Kameraadapter

DJI Mic 3 Multi-Color Windschutz

DJI Mic 3 Handy-Adapter

Für weitere Informationen über das DJI Mic 3 besuchen Sie bitte: https://www.dji.com/mic-3

1 Alle Daten wurden mit einem Produktionsmodell in einer kontrollierten Umgebung gemessen. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.dji.com/mic-3