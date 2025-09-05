Wenn der Sommerurlaub noch nachhallt und man ihn sich am liebsten direkt aufs Sofa holen möchte, dann ist eine personalisierte Kuscheldecke mit den eigenen Urlaubsfotos genau das Richtige. Ich habe sie bei MEINFOTO ausprobiert.

MEINFOTO bietet seine personalisierten Fotodecken in drei Größen an: 100 x 75 cm, 150 x 100 cm und als großzügige Variante mit 200 x 150 cm. Ich habe mich für die größte entschieden – damit genügend Platz für die ganze Familie ist. Die Gestaltung läuft direkt über die Website und ist angenehm intuitiv. Ich habe ein Collagen-Layout gewählt, um möglichst viele Urlaubsmomente unterzubringen. MEINFOTO stellt dafür eine Vielzahl an Designvorlagen zur Verfügung, thematisch sortiert nach den Kategorien Liebe, Reise, Familie und Hochzeit. Einfach die gewünschte Vorlage auswählen, Fotos per Drag-and-drop einsetzen – und schon sieht man, ob die Auflösung für das gewählte Format ausreicht. Die Bilder lassen sich zusätzlich mit Filtern bearbeiten, in Helligkeit, Sättigung und Kontrast anpassen, im Bildausschnitt verändern oder mit Text ergänzen. Wer mag, kann seine Decke so ganz individuell gestalten.

Nach wenigen Tagen kam die Decke per Paketdienst bei mir an – kompakt gefaltet und geruchlos. Der Stoff: überraschend weich, fast plüschig, und nicht zu schwer. Ideal also sowohl für kühle Herbstabende als auch als leichte Decke im Sommer. Die Druckqualität überzeugt: Farben und Details der Fotos kommen erstaunlich brillant zur Geltung – selbst kleinere Motive oder Bildbereiche bleiben scharf und klar erkennbar. Besonders positiv: Trotz der Collage wirkt die Decke nicht überladen, sondern wie ein stimmiger Rückblick auf schöne Erlebnisse. Auch die Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck: Alle Nähte sind sauber verarbeitet, der Druck randlos und gleichmäßig. Die Decke ist hypoallergen, laut Hersteller ohne chemische Zusätze gefertigt – ein Pluspunkt, besonders wenn Kinder mit unter die Decke kriechen.

Natürlich wollte ich wissen, wie sich die Decke nach dem ersten Waschgang verhält. Also ab in die Waschmaschine – bei den empfohlenen 30 Grad. Ergebnis: Die Farben bleiben kräftig und der Stoff weich.