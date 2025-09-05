Nikon bringt eine neue silberne Version der Nikon Zf auf den Markt

Nikon gibt die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten silbernen Version der spiegellosen Vollformatkamera Nikon Zf bekannt. Nach dem großen Erfolg seit der Markteinführung 2023, kommt die Veröffentlichung der Silberedition allgemeinen Kundenwünschen nach und unterstreicht Nikons Bestreben, noch mehr Menschen für die retro-inspirierte Zf zu begeistern.

Das Design übernimmt den Look einer chrombeschichteten analogen Kleinbildkamera wie der Nikon F. Das metallähnliche Finish vermittelt ein authentisches Erscheinungsbild, das perfekt zu dieser kultigen Vollformatkamera passt. Die Zf Silber wird in sechs Farben für das Premium-Exterieur erhältlich sein, darunter Sepiabraun, Moosgrün, Steingrau sowie die neuen Farben1 Cognacbraun, Tealblau und Mauvepink – zurückhaltende, elegante Töne, die das silberne Gehäuse perfekt ergänzen.

Darüber hinaus wird ein zukünftiges Firmware-Update2 eine neue „Filmkörnung“-Funktion bieten, die Fotos und Videos einen Körnungseffekt verleiht und damit die kreativen Möglichkeiten weiter ausbaut. Durch die Kombination dieser Funktion mit Imaging-Rezepten (Bildbearbeitungsvoreinstellungen, herunterladbar über die Nikon Imaging Cloud) können filmähnliche Ergebnisse erzielt werden, die ganz auf den individuellen Stil zugeschnitten sind.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nikon Zf Silber ist voraussichtlich Ende September 2025 im Handel erhältlich.

Nikon Zf Silber Gehäuse 2.499,00 € Nikon Zf Silber Kit Z 40mm f/2 SE 2.749,00 € Nikon Zf Silber Kit Z 24-70mm f/4 S 3.129,00 €

Die zusätzlichen Farbvarianten sind im Nikon Store erhältlich.

1 Die drei neuen Farben werden für die Original Zf Black zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

2 Das Firmware-Update wird voraussichtlich bis Ende 2025 veröffentlicht.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.