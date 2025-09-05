Noch bis zum 14. September 2025 ist die Ausstellung „Dokumentarfotografie. Förderpreise 14“ der Wüstenrot im Museum für Photographie in Braunschweig zu sehen. Die vier Preisträger Jana Bauch, Marc Botschen, Dudu Quintanilha und Ramona Schacht setzen sich in ihren Arbeiten mit Fragen zu Identität, Kollektivität, Körper und Macht auseinander.

Die Ausstellung „Dokumentarfotografie Förderpreise 14“ im Museum für Photographie Braunschweig versammelt noch bis zum 14. September vier fotografische Positionen, die das Dokumentarische als Suchbewegung verstehen. Die vier Preisträgerinnen und Preisträger Jana Bauch, Marc Botschen, Dudu Quintanilha und Ramona Schacht verhandeln in ihren Arbeiten Fragen nach Identität, Kollektivität, Körper und Macht. Ihre Projekte verbinden persönliche Perspektiven mit politischen Realitäten und erweitern das klassische Verständnis dokumentarischer Fotografie um medienkritische, subjektive und experimentelle Zugänge. Die Ausstellung ist Teil eines der bedeutendsten Förderprogramme für dokumentarfotografische Positionen in Deutschland. Seit 1994 wird der Preis an Fotokünstlerinnen und Fotokünstler vergeben, die sich mit Themen der realen Lebenswelt auseinandersetzen.