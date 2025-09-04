In der Praxis zeigt sich das Sigma 50 mm f/1,2 DG DN Art flexibel und lädt durch die hohe Lichtstärke zum Spiel mit der Schärfe ein. Dabei fällt uns direkt das schöne, runde Bokeh auf, das sowohl bei Porträts von Menschen als auch im Garten kunstvoll wirkt.

Perfekte Schärfe zweifach abgeblendet

Im CHIP Testlabor liegt die Schärfe des Objektivs an der Messkamera Panasonic Lumix DC-S1R bereits bei Offenblende im oberen Bereich, zeigt sich aber zweifach abgeblendet mit 2.722 Linienpaaren pro Bildhöhe von seiner besten Seite. Zweifach abgeblendet verschwindet zudem auch die sichtbare Vignette, und die Schärfe in den Bildecken steigt. Vielleicht wäre hier eine leicht geringere Offenblende von beispielsweise f/1,4 oder f/1,6 hilfreich gewesen, um die leichten Defizite bei Offenblende zu verringern. Doch nicht missverstehen: Das Sigma 50 mm f/1,2 DG DN Art liefert durchweg eine sehr gute Leistung ab.

Wenn wir schon bei den Blumenporträts waren: Mit einer Naheinstellgrenze von 40 Zentimetern und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:6,2 eignet sich das 50 mm für Detailaufnahmen, nicht aber für Makroaufnahmen. Dafür überzeugen uns die feinen Details und scharfen Kanten auf unseren Testbildern durchweg.

Präziser Autofokus

Erwähnenswert ist der sehr treffsichere Autofokus, der 100 Prozent der maximalen Auflösung einfängt und einen sagenhaften Mittelwert von 99 Prozent in der Genauigkeit hat. Mit 0,4 Sekunden bei der Autofokus-Geschwindigkeit könnte er gern noch ein klein wenig schneller sein. Aber Sie sehen: Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Denn im Grunde gibt es an diesem 50 mm wenig auszusetzen: Es gibt kaum Verzeichnung und chromatische Aberration, dafür eine fantastische Auflösung und einen präzisen Autofokus.