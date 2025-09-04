Am 3. September lud das Münchner Fotofachgeschäft Sauter Calumet zum Industrieopening in die Filiale an der Sonnenstraße. Zahlreiche Vertreter der Branche, Pressevertreter sowie das Ehepaar Sauter selbst waren vor Ort, um die positive Entwicklung des Traditionsunternehmens zu begleiten. Im Zentrum des Abends stand eine wichtige Ankündigung: Auch der Calumet Store an der Leopoldstraße wird künftig den Namen „Sauter Calumet“ tragen.

PhotoScala beim Sauter Calumet Industrieopening – am 3. September 2025 öffnete das traditionsreiche Münchner Fotofachgeschäft erneut seine Türen für Industriepartner, Mitarbeiter und geladene Gäste. Veranstaltungsort war die Filiale in der Sonnenstraße, wo sich zahlreiche Akteure aus dem Foto- und Imaging-Umfeld zum abendlichen Branchentreffen einfanden. Besonders erfreulich: Auch die früheren Inhaber, Herr und Frau Sauter, ließen es sich nicht nehmen, bei der Veranstaltung persönlich anwesend zu sein.

Zentrale Nachricht des Abends: Auch der Calumet Store an der Leopoldstraße wird künftig unter dem Namen Sauter Calumet firmieren. Damit wird die lokale Verwurzelung des Unternehmens in München gestärkt und zugleich ein klares Zeichen für Kontinuität innerhalb des Calumet-Kosmos gesetzt.

Positive Stimmung und gut genutzter Raum

Im Vergleich zum früheren Event zur Wiedereröffnung im August – hier der ausführliche Bericht – zeigte sich der Verkaufsraum diesmal in einem ganz anderen Licht: leer, aber nicht leblos. Die großzügige, lichtdurchflutete Fläche wirkte aufgeräumt und modern, ohne kühl zu sein. Besonders auffällig war, dass die Gebrauchtecke zwischenzeitlich deutlich aufgestockt wurde – ein klares Signal, dass Sauter Calumet auf Vielfalt im Sortiment setzt, ohne sich zu verzetteln.

Die Gespräche mit den anwesenden Partnern und Branchenkollegen bestätigten: Die neue Präsentation wird gut angenommen. Viele Gäste hoben hervor, dass der Standort nach mehreren Umzügen in der Vergangenheit nun endlich angekommen scheint.

Ein Abend voller Gespräche – und Zukunftspläne

PhotoScala beim Sauter Calumet Industrieopening bedeutete auch: Netzwerken, Austausch und gemeinsamer Blick in die Zukunft der Fotobranche. In entspannter Atmosphäre – bei spätsommerlichem Wetter im Innenhof hinter dem Laden – wurde am Foodtruck diskutiert, gelacht und geplant. Die Stimmung war durchweg positiv, die Gespräche fokussiert, aber locker.

Mit der klaren Positionierung der Marke Sauter Calumet und der Erweiterung des Markennamens auf den zweiten Münchner Standort setzt das Unternehmen ein starkes Signal. Für Kunden bedeutet das: einheitliches Einkaufserlebnis, regionale Nähe und verlässlicher Service – egal ob Sonnenstraße oder Leopoldstraße.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.calumet.de