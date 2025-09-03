Kompaktes Kraftpaket: Das neue LUX 60 RGB Cube LED-Dauerlicht

Rollei stellt ein neues Highlight für Content Creation und professionelle Videoaufnahmen vor: den LUX 60 RGB Cube. Dieses ultrakompakte Studiolicht wurde speziell für mobile Drehs, kleine Studios und kreative Produktionen entwickelt und kombiniert 60-Watt-Leistung mit modernster RGB-Technologie im handlichen Cube-Format.

Trotz seiner handlichen Größe liefert das LED-Licht echtes Studiolicht mit 60-Watt-Dauerleistung. Das kompakte Format bringt starke Ausleuchtung überall dorthin, wo große Leuchten keinen Platz haben – perfekt für mobile Produktionen, Interviews oder kreative Setups in engen Räumen. Die hohe Lichtausbeute macht ihn zum idealen Begleiter für professionelle Aufnahmen unterwegs.

Die RGB- und Bi-Color-Funktion eröffnet kreative Möglichkeiten: Von kühlem Tageslicht bis zu atmosphärischen Farbakzenten stehen 360 RGB-Farben sowie ein Bi-Color-Bereich von 2.700 bis 6.500 Kelvin zur Verfügung. Dank HSI-, CCT- und Preset-Modi lassen sich Lichtfarbe, Sättigung und Helligkeit intuitiv und präzise steuern. Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 96 und einem TLCI von 95 liefert das LUX 60 RGB LED-Dauerlicht besonders farbtreues Licht für professionelle Foto- und Videoproduktionen. Die integrierte Magenta/Grün-Korrektur sorgt für konsistente, natürliche Farben ganz ohne aufwendige Nachbearbeitung.

Weitere Features

Mit 13 vorinstallierten FX-Modi wie TV, Fire, Strobe oder Police Light lassen sich kreative Lichtszenen direkt am Gerät erzeugen. Diese Effekte sind ideal für Musikvideos, Kurzfilme oder Social Content mit Charakter und Tiefe.

Die smarte Steuerung erfolgt wahlweise direkt am Gerät oder komfortabel per Smartphone-App. Dank NFC-Verbindung ist das LED-Dauerlicht in Sekunden gekoppelt und bietet Zugriff auf HSI-Steuerung, FX-Auswahl und individuelle Presets. Die intuitive Bedienung macht professionelle Lichtgestaltung so einfach wie nie zuvor.

Der integrierte Akku bietet beeindruckende Laufzeiten: bis zu 59 Minuten bei 100 Prozent Helligkeit, bis zu zwei Stunden bei 50 Prozent oder sogar zehn Stunden bei zehn Prozent Leistung. Zwei flexible Ladeoptionen* per USB-C-PD oder DC-In (beispielsweise über V-Mount-Akkus) sorgen für maximale Flexibilität bei mobilen Einsätzen und stationären Produktionen. Das intelligente Kühlsystem mit drei Modi hält das LED-Licht zuverlässig auf Temperatur, einem nahezu lautlosen Betrieb.

Zwei 1/4-Zoll-Gewinde an der Unterseite ermöglichen flexible Befestigung in verschiedenen Positionen – sei es auf Stativ, Magic Arm oder Rig. Als Teil der LUX-Serie ist das LUX-Licht vollständig kompatibel mit allen LUX-Lichtformern und Zubehörteilen. Das bedeutet maximale Kontrolle über Lichtcharakter, Streuwinkel und Effekte ohne zusätzliche Adapter.

Preis und Verfügbarkeit

Das LUX 60 RGB Cube LED-Dauerlicht ist ab sofort zum Einführungspreis von 99 Euro (UVP: 149,99 Euro) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/lux-60-rgb-cube verfügbar.

*Gleichzeitiges Laden und Nutzen des Cubes ist nicht möglich.