Jörg Rubbert “Italian Serenity”

Jörg Rubbert nimmt uns in dieser Ausstellung mit auf eine Zeitreise ins Italien der ausgehenden 70er und frühen 80er-Jahre. Die Bilder aus dem damaligen Italien vermitteln den Eindruck, als wäre man in eine analoge, entschleunigte Welt ‘zurückgebeamt’ worden – in eine Zeit ohne Smart Phones und Laptops, in eine Zeit, in der es noch kein Internet und keine sozialen Medien gab und im Straßenbild noch keine e-Scooters, Kaffeehausketten oder Fast-Food-Restaurants. Das Leben spielte sich vorwiegend draußen im Freien ab – die Straße als “Bühne des Lebens“.

Die ersten Aufnahmen der Ausstellung datieren vom Ende der siebziger Jahre, als Rubbert mit seinen Eltern regelmäßig nach Italien in den Urlaub fuhr. Italien war damals sein absolutes Sehnsuchtsland. Schon kurz hinter dem Brenner begann das Urlaubs-Feeling: Die angenehmen Temperaturen, die Raststätten mit ihren Cafés und bronze-getönten Fensterscheiben, die Autostrada del Sole, die einen durch die endlose Po-Ebene führte, bis man schließlich die kulturellen Schätze der Toskana erreichte. Für ihn war Italien – insbesondere Florenz – stets ein Rausch, ein Eintauchen in eine andere, farbenfrohere Welt. Er bewunderte die Menschen, die hier leben durften und die Gelassenheit, mit der sie lebten.

Die Bilder vom städtischen und ländlichen Italien der ausgehenden 70er und frühen 80er Jahre zeigen das Leben in einem beinahe unschuldigen Stil, der an den neorealistischen italienischen Film der 50er und 60er-Jahre erinnert. Während die Welt draußen im Wandel war, blieben die Menschen auf den Straßen Italiens auf bemerkenswerte Art bodenständig und irgendwie ‘geerdet’. Man erkennt in den Bildern die entschleunigte Lebensweise der Italiener, was auf uns heutzutage gleichsam inspirierend wirkt. Vielleicht liegt es daran, dass wir Deutschen stets sehnsuchtsvoll auf Italien schauen und versuchen, dieses Lebensgefühl zu kopieren oder uns zumindest etwas davon abzuschauen. Dieses rare und aus der Zeit gefallene Gefühl, einfach mal den Moment zu genießen – ohne Termine, ganz ohne Zeitdruck und ohne diese ständige Erreichbarkeit.

Fernab von jeglichem Tourismus sind es die leisen Momente, die sich hier zeigen, alltägliche, unspektakuläre Szenen, denen sich Rubbert angenähert hat, ohne sie zu stören. Nichts ist durchkomponiert oder arrangiert und dennoch strahlen die Fotografien eine so intensive Ruhe aus, was verblüfft, wenn man bedenkt, dass dieses Land und seine Leute über eine gewisse Betriebsamkeit verfügen. Rubbert fotografiert das Freilufttheater auf den Piazzas sowie in den Cafés frei von Klischees – das ‘dolce far niente’ nicht als touristische Fassade, sondern als Lebensphilosophie.

Eckdaten zur Ausstellung:

Eröffnung: Fr., den 12.09., ab 18:00

Ausstellungsdauer: 13.09. – 25.10.2025

Galerie Junger Künstler- & DesignerInnen, Grunewaldstr. 15, 10823 Berlin

Tel.: 030-219 673 13; eMail: galerie@jkd-berlin.de

Öffnungszeiten: Do. + Fr. 15-19 Uhr; Sa. 12-16 Uhr

www.jkd-berlin.de

Bildband “ITALY – Street Photographs 1978-1986”

Die Bilder der Ausstellung sind dem Fotobildband “ITALY – Street Photographs 1978-1986” entnommen, der Ende 2024 im Verlag Palm Art Press (Berlin) erschien.

Umfang: 192 Seiten, 110 analoge Farbfotos

Sprache: dt./engl.

Format: Hardcover, 29 cm x 26 cm

ISBN: 978-3-96258-192-3

Preis: 45 EUR