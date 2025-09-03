Die Galerie Junger Künstler- & DesignerInnen in Berlin präsentiert vom 13. September bis 25. Oktober 2025 die Ausstellung Italian Serenity von Jörg Rubbert. Die Farbfotografien führen zurück in ein entschleunigtes Italien der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre – fernab touristischer Klischees und technischer Überreizung.
Rubbert zeigt das öffentliche Leben auf Straßen und Plätzen als stille Bühne des Alltags: unaufgeregt, direkt und uninszeniert. Seine Aufnahmen fangen Momente ein, in denen das „dolce far niente“ nicht Kulisse, sondern gelebte Realität war – in Cafés, auf Piazzas oder zwischen Hausfassaden, die noch keine Werbebanner oder Filialketten trugen. Der dokumentarische Blick erinnert dabei an die Bildsprache des italienischen Neorealismus.
Die gezeigten Arbeiten stammen aus dem Fotobildband ITALY – Street Photographs 1978–1986, der 2024 bei Palm Art Press erschienen ist. Die Ausstellung wird am Freitag, den 12. September ab 18 Uhr eröffnet. Die Galerie in der Grunewaldstraße 15, Berlin-Schöneberg, ist donnerstags und freitags von 15–19 Uhr sowie samstags von 12–16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Pressemitteilung:
Jörg Rubbert “Italian Serenity”
Jörg Rubbert nimmt uns in dieser Ausstellung mit auf eine Zeitreise ins Italien der ausgehenden 70er und frühen 80er-Jahre. Die Bilder aus dem damaligen Italien vermitteln den Eindruck, als wäre man in eine analoge, entschleunigte Welt ‘zurückgebeamt’ worden – in eine Zeit ohne Smart Phones und Laptops, in eine Zeit, in der es noch kein Internet und keine sozialen Medien gab und im Straßenbild noch keine e-Scooters, Kaffeehausketten oder Fast-Food-Restaurants. Das Leben spielte sich vorwiegend draußen im Freien ab – die Straße als “Bühne des Lebens“.
Die ersten Aufnahmen der Ausstellung datieren vom Ende der siebziger Jahre, als Rubbert mit seinen Eltern regelmäßig nach Italien in den Urlaub fuhr. Italien war damals sein absolutes Sehnsuchtsland. Schon kurz hinter dem Brenner begann das Urlaubs-Feeling: Die angenehmen Temperaturen, die Raststätten mit ihren Cafés und bronze-getönten Fensterscheiben, die Autostrada del Sole, die einen durch die endlose Po-Ebene führte, bis man schließlich die kulturellen Schätze der Toskana erreichte. Für ihn war Italien – insbesondere Florenz – stets ein Rausch, ein Eintauchen in eine andere, farbenfrohere Welt. Er bewunderte die Menschen, die hier leben durften und die Gelassenheit, mit der sie lebten.
Die Bilder vom städtischen und ländlichen Italien der ausgehenden 70er und frühen 80er Jahre zeigen das Leben in einem beinahe unschuldigen Stil, der an den neorealistischen italienischen Film der 50er und 60er-Jahre erinnert. Während die Welt draußen im Wandel war, blieben die Menschen auf den Straßen Italiens auf bemerkenswerte Art bodenständig und irgendwie ‘geerdet’. Man erkennt in den Bildern die entschleunigte Lebensweise der Italiener, was auf uns heutzutage gleichsam inspirierend wirkt. Vielleicht liegt es daran, dass wir Deutschen stets sehnsuchtsvoll auf Italien schauen und versuchen, dieses Lebensgefühl zu kopieren oder uns zumindest etwas davon abzuschauen. Dieses rare und aus der Zeit gefallene Gefühl, einfach mal den Moment zu genießen – ohne Termine, ganz ohne Zeitdruck und ohne diese ständige Erreichbarkeit.
Fernab von jeglichem Tourismus sind es die leisen Momente, die sich hier zeigen, alltägliche, unspektakuläre Szenen, denen sich Rubbert angenähert hat, ohne sie zu stören. Nichts ist durchkomponiert oder arrangiert und dennoch strahlen die Fotografien eine so intensive Ruhe aus, was verblüfft, wenn man bedenkt, dass dieses Land und seine Leute über eine gewisse Betriebsamkeit verfügen. Rubbert fotografiert das Freilufttheater auf den Piazzas sowie in den Cafés frei von Klischees – das ‘dolce far niente’ nicht als touristische Fassade, sondern als Lebensphilosophie.
Eckdaten zur Ausstellung:
Eröffnung: Fr., den 12.09., ab 18:00
Ausstellungsdauer: 13.09. – 25.10.2025
Galerie Junger Künstler- & DesignerInnen, Grunewaldstr. 15, 10823 Berlin
Tel.: 030-219 673 13; eMail: galerie@jkd-berlin.de
Öffnungszeiten: Do. + Fr. 15-19 Uhr; Sa. 12-16 Uhr
Bildband “ITALY – Street Photographs 1978-1986”
Die Bilder der Ausstellung sind dem Fotobildband “ITALY – Street Photographs 1978-1986” entnommen, der Ende 2024 im Verlag Palm Art Press (Berlin) erschien.
Umfang: 192 Seiten, 110 analoge Farbfotos
Sprache: dt./engl.
Format: Hardcover, 29 cm x 26 cm
ISBN: 978-3-96258-192-3
Preis: 45 EUR
