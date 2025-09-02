Die TAMRON-Fotorallye 2025 findet am 27. September im Kölner Stadtteil Ehrenfeld statt. Alle, die mit Gleichgesinnten durch die Domstadt stromern und fotografische Inspiration sowie spannende Begegnungen erleben möchte, sollten sich jetzt ein Ticket sichern.

Am 27. September ist es wieder soweit: Die Domstadt wird zum Hotspot für alle Fotografie-Begeisterten – bei der TAMRON Fotorallye 2025 in der einzigartigen Pattenhalle Ehrenfeld. Ein Tag voller kreativer Herausforderungen, fotografischer Inspiration und spannender Begegnungen wartet auf dich. Egal, ob Einsteiger oder Profi – sicher dir jetzt dein Ticket und sei dabei! Die TAMRON Fotorallye ist nämlich kein gewöhnlicher Fotowettbewerb. Es geht um viel mehr: gemeinsames Entdecken, Perspektivenwechsel, Austausch mit Gleichgesinnten – und natürlich jede Menge Spaß. In Teams oder allein ziehst du los, meisterst spannende Aufgaben an verschiedenen Rallye-Stationen in Köln-Ehrenfeld und hältst das Besondere des Moments mit deiner Kamera fest.

Sichere dir jetzt dein Ticket für die Tamron Fotorallye 2025!

Du erhältst eine Route, Aufgaben und optional ein TAMRON-Objektiv zum Testen. Die Tour führt dich durch das kreative Szeneviertel Ehrenfeld – urbane Kulissen, schräge Details und Streetlife inklusive. An mehreren Stationen bekommst du neue Aufgaben, kannst Fragen stellen oder einfach verschnaufen. Am Abend kehren alle Teilnehmenden in die Pattenhalle zurück. Dort warten ein gemeinsames Essen, Austausch, Tipps und Feedback von erfahrenen Fotografen – darunter Thomas Adorff, Antje Terhaag und Marc Ludwig (FotoTV). Außerdem wird das beste Bild des Tages prämiert! Die genauen Preise für den Tagessieger sowie für die besten Bilder der Rallye werden noch bekanntgegeben – aber schon jetzt ist sicher: Es winken wieder hochwertige Sachpreise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Am 27. September werden die Türen der Pattenhalle Köln-Ehrenfeld geöffnet, um mit dir einen bunten und inspirierenden Tag voller Kreativität und Fotografie zu erleben.