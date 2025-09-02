Die neue PhotoKlassik IV/2025 setzt auf das Motto „Weniger ist mehr“. Das Magazin zeigt, wie bewusste Reduktion in der analogen Fotografie zu intensiveren Ergebnissen führt – sei es in Technik, Dunkelkammer oder künstlerischem Ausdruck.

Ein Technik-Schwerpunkt widmet sich der Canon T90, Nikons „letzter Kaiserin“ aus den 1980er-Jahren, die bis heute als Meilenstein gilt. Noch weiter zurück geht ein Blick auf die Anfänge der Dreifarben-Fotografie, als Rot, Grün und Blau erstmals den Weg zur farbigen Welt öffneten.

Auch Dunkelkammer-Praxis kommt nicht zu kurz: Vorgestellt werden aktuelle Filmentwicklerdosen und der AGO Film Processor, der automatisierte Entwicklung zurück in den Alltag bringen will. Zudem wirft die Redaktion einen kritischen Blick auf Dritthersteller-Objektive.

Für Inspiration sorgen Portfolios von Jörg Rubbert (Italy), Gosbert Gottmann (étoile), Ulrich Ackermann (Vertikale Weitblicke) und Laetitia Heisler (Zwischen Schatten und Farben).

PhotoKlassik IV/2025 ist ab sofort erhältlich – als Printausgabe und digital über meinfotokiosk.de.

Pressemitteilung: