Bunte Abenteuer über und unter Wasser – die Aquapix W3027 „Wave“ in neuen Farben

Easypix® präsentiert die stylische Unterwasserkamera Aquapix W3027 „Wave“ jetzt in drei neuen Farben Ice Blue, Yellow und Pink

Mehr Farbe, mehr Spaß: Easypix erweitert seine beliebte Unterwasserkamera Aquapix W3027 „Wave“ um drei frische Varianten. Neben Marine Blue und Sunset Orange ist das Modell nun auch in Ice Blue, Yellow und Pink erhältlich – und wird damit zum noch vielseitigeren Begleiter für unbeschwerte Abenteuer am Strand, im Pool oder im Meer.

Kompakt, robust, wasserdicht

Die Aquapix W3027 „Wave“ ist bis zu drei Meter wasserdicht und benötigt dafür kein zusätzliches Gehäuse. Sie trotzt Sand, Wasser und Wellen, wo Smartphones und herkömmliche Digitalkameras schnell an ihre Grenzen stoßen. Mit nur 130 Gramm Gewicht und einer Größe von 105 x 63 x 24 Millimetern passt sie in jede Tasche und liegt auch im nassen Zustand sicher in der Hand.

Aufnahmen im Wasser und an Land

Im Inneren arbeitet ein 5-Megapixel-Sensor, der Fotos in interpolierten Auflösungen bis zu 30 Megapixeln ermöglicht. Für Videos steht Full-HD mit 1920x1080p zur Verfügung, wahlweise auch 1280x720p oder 640x480p. Ein 4-facher Digitalzoom eröffnet Gestaltungsspielraum, während die Anti-Shake-Funktion Bewegungsunschärfe reduziert und die Gesichtserkennung präzise Porträts unterstützt.

Die Kamera bietet eine Vielzahl an Szenenprogrammen – von Landschaft über Sport bis Strandparty – und verfügt über kreative Farbeffekte wie Sepia, Monochrom oder lebendig gesättigte Farben. Mit dem 2,7-Zoll-Display hat man die Aufnahmen direkt im Blick – und der integrierte Blitz mit Rote-Augen-Reduzierung sorgt für gute Ergebnisse auch bei Dunkelheit.

Fünf Farben, viele Möglichkeiten

Die Aquapix W3027 „Wave“ war bisher in Marine Blue und Sunset Orange erhältlich. Mit Ice Blue, Yellow und Pink wächst die Auswahl nun auf fünf stylische Varianten. Jede spiegelt eine andere Stimmung: vom maritimen Blau über sonniges Gelb bis hin zu knalligem Pink oder kühlem Eisblau. Damit wird die Kamera auch zum stylischen Accessoire.

Für die Stromversorgung sorgt ein austauschbarer 650mAh Lithium-Ionen-Akku, der per USB-C geladen wird. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und Kabel auch eine Schutztasche, Handschlaufe und Bedienungsanleitung – alles, was es braucht, um sofort loszulegen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Aquapix W3027 „Wave“ ist ab sofort nun in den fünf Farben – neben Marine Blue und Sunset Orange, auch in Ice Blue, Yellow und Pink – erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 89,90 Euro (inkl. MwSt.).

Weitere Infos zu Easypix®: www.easypix.com