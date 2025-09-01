Auf den Nikon Zubehör Sale im August folgt jetzt bis Ende September 2025 ein umfangreicher Rabatt auf viele Objektive und Kameras, darunter auch die Z fc in farbigen Varianten. Wir stellen spannende Produkte vor, die im Rabatt sind. Das Angebot gilt vom 29. August bis einschließlich 29. September 2025 und ist im Nikon Store sowie bei autorisierten, teilnehmenden Händlern verfügbar.

 

Nikon Rabatt September 2025: Diese Produkte sind im Sale

Gerade auf der Suche nach einer neuen Nikon-Kamera oder der Wunsch nach einem neuen Objektiv keimt auf? Wir haben uns die Angebote angesehen und hier einige Kits und Artikel ausgewählt, die wir spannend finden. Wer sich noch unsicher ist – die PhotoScala-Tests oder -News zu den Produkten sind dahinter verlinkt, wenn vorhanden.

Kameras

  • Z6III Gehäuse: 2.489,00 Euro minus 200,00 Euro gleich 2.289,00 Euro. (Zum Test der Z6III auf PhotoScala.de)

  • Z6III Kit 24–70: 3.109,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.709,00 Euro.

  • Z6III Kit 24–120: 3.429,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 3.029,00 Euro.

  • Z f Gehäuse und Farbvarianten: ab 2.239,00 Euro minus 300,00 Euro gleich 1.939,00 Euro. (Zur News zur Z f auf PhotoScala.de)

  • Z fc Silver: ab 909,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 759,00 Euro. (Zum Leser-Test zur Z fc auf PhotoScala.de)

  • Z fc Silver Sandbeige: ab 959,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 809,00 Euro.

  • Z fc Kit 16–50 VR: ab 1.069,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 919,00 Euro.

Objektive Festbrennweiten

  • NIKKOR Z 20 mm 1:1,8 S: 1.149,00 Euro minus 100,00 Euro gleich 1.049,00 Euro.

  • NIKKOR Z 24 mm 1:1,8 S: 1.099,00 Euro minus 100,00 Euro gleich 999,00 Euro.

  • NIKKOR Z 26 mm f/2,8: 529,00 Euro minus 50,00 Euro gleich 479,00 Euro. (zur News auf PhotoScala)

Objektive Zoom

  • NIKKOR Z 14–24 mm 1:2,8 S: 2.499,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.099,00 Euro.

  • NIKKOR Z 70–200 mm 1:2,8 VR S: 2.429,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.029,00 Euro.

  • NIKKOR Z 17–28 mm 1:2,8: 1.199,00 Euro minus 200,00 Euro gleich 999,00 Euro. (zur News auf PhotoScala)

Den vollständigen Überblick über alle Aktionsartikel gibt es auf der Nikon-Aktionsseite: Nikon Deutschland

Und mehr Informationen zur Rabatt-Aktion gibt es auch in der folgenden Pressemitteilung

Pressemitteilung Nikon

Nikon Sofort-Rabatt-Aktion: Jetzt erneut von 50 € bis zu 1.000 € sparen auf ausgewählte Nikon-Kameras und NIKKOR-Objektive

Düsseldorf, 29. August 2025 – Sparen beim Kauf der Lieblingsausrüstung mit Nikons aktueller Sofort-Rabatt-Aktion. Ob Upgrade der bestehenden Kamera-Ausrüstung oder Ersteinstieg in die Fotografie oder das Filmen mit spiegellosen Systemkameras – hier ist für alle Fotografie- und Filmbegeisterte etwas dabei: Vom Profi-Spitzenmodell Z9 bis hin zur kompakten Z30 und einer großen Auswahl an NIKKOR-Z-Objektiven. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 50 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.

Der Aktionszeitraum gilt bis zum 29.09.2025.

 Die Sofort-Rabatt-Aktion bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras und drei Aktions-Objektiven je Kund:in. Nur die im Nikon Store und bei teilnehmenden Händler:innen erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
 Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7IIZ6IIZ6IIIZf, die DX-Format-Kameras Nikon Zfc und Z30 sowie 38 NIKKOR-Z-Objektive.
 Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/sofortrabatt.
 Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf www.mynikon.de/promotions/online-kurse registriert werden.

5 Jahre Objektiv-Garantie

Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere 4 Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch den/die Käufer:in innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantieerforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.
Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.