Auf den Nikon Zubehör Sale im August folgt jetzt bis Ende September 2025 ein umfangreicher Rabatt auf viele Objektive und Kameras, darunter auch die Z fc in farbigen Varianten. Wir stellen spannende Produkte vor, die im Rabatt sind. Das Angebot gilt vom 29. August bis einschließlich 29. September 2025 und ist im Nikon Store sowie bei autorisierten, teilnehmenden Händlern verfügbar.

Nikon Rabatt September 2025: Diese Produkte sind im Sale

Gerade auf der Suche nach einer neuen Nikon-Kamera oder der Wunsch nach einem neuen Objektiv keimt auf? Wir haben uns die Angebote angesehen und hier einige Kits und Artikel ausgewählt, die wir spannend finden. Wer sich noch unsicher ist – die PhotoScala-Tests oder -News zu den Produkten sind dahinter verlinkt, wenn vorhanden.

Kameras

Z6III Gehäuse: 2.489,00 Euro minus 200,00 Euro gleich 2.289,00 Euro. (Zum Test der Z6III auf PhotoScala.de)

Z6III Kit 24–70: 3.109,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.709,00 Euro.

Z6III Kit 24–120: 3.429,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 3.029,00 Euro.

Z f Gehäuse und Farbvarianten: ab 2.239,00 Euro minus 300,00 Euro gleich 1.939,00 Euro. (Zur News zur Z f auf PhotoScala.de)

Z fc Silver: ab 909,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 759,00 Euro. (Zum Leser-Test zur Z fc auf PhotoScala.de)

Z fc Silver Sandbeige: ab 959,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 809,00 Euro.

Z fc Kit 16–50 VR: ab 1.069,00 Euro minus 150,00 Euro gleich 919,00 Euro.

Objektive Festbrennweiten

NIKKOR Z 20 mm 1:1,8 S: 1.149,00 Euro minus 100,00 Euro gleich 1.049,00 Euro.

NIKKOR Z 24 mm 1:1,8 S: 1.099,00 Euro minus 100,00 Euro gleich 999,00 Euro.

NIKKOR Z 26 mm f/2,8: 529,00 Euro minus 50,00 Euro gleich 479,00 Euro. (zur News auf PhotoScala)

Objektive Zoom

NIKKOR Z 14–24 mm 1:2,8 S: 2.499,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.099,00 Euro.

NIKKOR Z 70–200 mm 1:2,8 VR S: 2.429,00 Euro minus 400,00 Euro gleich 2.029,00 Euro.

NIKKOR Z 17–28 mm 1:2,8: 1.199,00 Euro minus 200,00 Euro gleich 999,00 Euro. (zur News auf PhotoScala)

Den vollständigen Überblick über alle Aktionsartikel gibt es auf der Nikon-Aktionsseite: Nikon Deutschland

Und mehr Informationen zur Rabatt-Aktion gibt es auch in der folgenden Pressemitteilung

