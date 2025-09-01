David Drebin “I Love New York”

Die neue Publikation & Hommage an die Stadt der Träume

I Love New York ist eine Hommage an die Stadt der Träume und lädt den Leser ein, die pulsierende Energie und die romantische Anziehungskraft New Yorks mit den Augen des international berühmten Künstlers David Drebin zu erleben.

In seinem aufwändig gestalteten Bildband I Love New York präsentiert Drebin seine Vision dieser ikonischen Stadt, die niemals schläft. Mit seinem beeindruckenden Format und zahlreichen Klassikern wie “Balloons over New York” oder “Girl in Orange Dress” nebst vielen unbekannten Werken ist dieses Buch ein visueller Genuss für alle Kunstliebhaber.

David Drebin, 1970 in Toronto geboren und Absolvent der renommierten Parsons School of Design, hat sich einen internationalen Ruf als Meister des visuellen Geschichtenerzählens erworben. Sein Werk zeichnet sich durch eine unverwechselbare Mischung aus voyeuristischen und psychologischen Komponenten aus. Themen wie Melancholie und Humor finden in Drebins Bildern gleichermaßen ihren Platz und verleihen seinen Fotografien eine emotionale Qualität, die den Betrachter in ihren Bann zieht.

I Love New York ist jedoch mehr als nur ein Fotobuch: es ist eine Einladung, in eine Welt einzutauchen, in der Liebe und Lebensfreude spürbar sind und die New York in einem völlig neuen Licht zeigt. Lassen Sie sich von David Drebins meisterhafter Bildsprache verzaubern…

David Drebin (*1970) ist einer der renommiertesten zeitgenössischen Fotokünstler der Gegenwart. Nach seinem Abschluss an der Parsons School of Design im Jahr 1996 begann er seine Karriere in der Werbefotografie und schuf beeindruckende Bilder von Filmstars, Sportlern und Entertainern sowie zahlreiche hochkarätige Kampagnen in aller Welt. Seine Kunstkarriere begann 2004 mit einer Ausstellung in der Galerie Fahey/Klein in Los Angeles. Elton John kaufte eines seiner Werke und wurde ein häufiger Sammler. Drebin wurde auch mit CAMERA WORK in Berlin bekannt gemacht, wo 2005 die erste von zahlreichen Ausstellungen seiner Arbeiten stattfand. Seitdem hat er mit einer Reihe von Berühmtheiten zusammengearbeitet und international ausgestellt, mit Präsentationen in Wien, Amsterdam, Brüssel, Paris, Berlin, Istanbul, Miami und New York. Vertreten durch die Contessa Gallery, wurden Drebins Arbeiten seit 2006 auf mehr als 100 Kunstmessen gezeigt, darunter seit fast zwei Jahrzehnten regelmäßig auf der Art Basel Miami Beach.

Mehr unter www.daviddrebin.com und @daviddrebin