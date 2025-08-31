Hahnemühle präsentiert mit Hemp Gloss Baryta ein neues, nachhaltiges FineArt-Papier, das erstmals in der „Prints for Wildlife – Edition Hope“ zum Einsatz kommt. Die limitierte Spendenedition startet am 21. August 2025 und vereint Arbeiten von mehr als 240 Fotografen weltweit.
Hemp Gloss Baryta kombiniert Hanffasern mit einer glänzenden Baryta-Oberfläche und soll tiefe Schwarztöne, hohen Kontrast und brillante Farben liefern. Der reguläre Marktstart ist für Oktober 2025 geplant.
Prints for Wildlife hat seit 2020 über 2,1 Millionen US-Dollar für den Naturschutz eingeworben. Alle Erlöse der diesjährigen Edition (abzüglich Produktions- und Versandkosten) gehen an internationale Schutzprojekte.
Pressemitteilung Hahnemühle:
Hahnemühle Hemp Gloss Baryta feiert Premiere mit Prints for Wildlife Edition Hope
Hahnemühle freut sich, die Fortsetzung der Partnerschaft mit Prints for Wildlife bekanntzugeben, einer renommierten Fundraising-Initiative für den Naturschutz, die seit 2020 durch den Verkauf limitierter Fine Art Drucke bereits über 2,1 Millionen US-Dollar eingeworben hat.
Nach dem Erfolg der vergangenen Edition auf Hahnemühle Hemp wird die Zusammenarbeit 2025 das neue, nachhaltige Hemp Gloss Baryta vorstellen, das im Rahmen der diesjährigen Edition Hope erstmals öffentlich zum Einsatz kommt.
Prints for Wildlife: Kunst trifft Naturschutz
Prints for Wildlife vereint über 240 Fotografen weltweit, die einzigartige Aufnahmen von Wildtieren und Naturlandschaften beisteuern, um wichtige Naturschutzprojekte zu unterstützen. Die Initiative bietet exklusive, limitierte Fine Art Drucke nur für einen Monat an und spendet 100 % der Erlöse (abzüglich Produktions- und Versandkosten) direkt an gemeinnützige Organisationen, die sich dem Schutz von Wildtieren und Lebensräumen verschrieben haben.
In früheren Ausgaben wurden bereits hunderte Drucke auf Hahnemühle Hemp weltweit verschickt. Sie finden sich heute in Privathäusern, Galerien und Büros und begeisterten auch prominente Unterstützer.
Hemp Gloss Baryta: Ein neuer Maßstab für nachhaltiges FineArt-Papier
Hahnemühle Hemp Gloss Baryta ist die konsequente Weiterentwicklung des beliebten matten Hahnemühle Hemp und vereint umweltfreundliche Hanffasern mit den edlen Eigenschaften einer glänzenden Baryta-Oberfläche. Das Papier basiert auf schnell nachwachsendem Hanf und schont so wertvolle Ressourcen. Es liefert herausragende Druckergebnisse mit tiefem, sattem Schwarz, markantem Kontrast und brillanter Farbwiedergabe. Die elegante Glanzoberfläche verleiht den Bildern zusätzliche Tiefe, Struktur und Tonwertumfang, für einen zeitlosen FineArt-Charakter.
Vor der offiziellen Markteinführung im Oktober 2025 wird Hemp Gloss Baryta exklusiv in der Edition Hope eingesetzt und erhält damit seine erste Anwendung in einem realen, sinnstiftenden Projekt.
Edition Hope: Eine globale Herausforderung im Fokus
Die Kampagne 2025 rückt die wachsenden politischen und finanziellen Herausforderungen des weltweiten Naturschutzes in den Fokus. Zahlreiche Schutzprogramme sind von Deregulierung, Mittelkürzungen und der Kommerzialisierung von Natur bedroht. Um dem entgegenzuwirken, erweitert Prints for Wildlife seine Reichweite durch neue Partnerschaften unter anderem mit Conservation International.
Die Edition Hope vereint eine eindrucksvolle Bandbreite an Bildwelten: von weitläufigen Landschaften und intensiven Tierporträts über bewegende Menschenbilder bis hin zu FineArt-Makrofotografie. Alle Arbeiten werden vom Hahnemühle Certified Studio ThePrintSpace in den USA, Großbritannien und Deutschland auf Hemp Gloss Baryta gedruckt.
So werden Sie Teil der diesjährigen Edition
Die Edition Hope startet am 21. August 2025. Sammler, Kunstliebhaber und Naturschutz-Freunde können die exklusive Fine Art Drucke direkt unter www.printsforwildlife.org erwerben.
Mit dem Kauf unterstützen Sie nicht nur den Erhalt von Biodiversität, Ökosystemen und schutzbedürftigen Gemeinschaften weltweit, sondern sichern sich zugleich einzigartige Kunstwerke von international renommierten Fotografen oder talentierten Neulingen.
