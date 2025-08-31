Hahnemühle präsentiert mit Hemp Gloss Baryta ein neues, nachhaltiges FineArt-Papier, das erstmals in der „Prints for Wildlife – Edition Hope“ zum Einsatz kommt. Die limitierte Spendenedition startet am 21. August 2025 und vereint Arbeiten von mehr als 240 Fotografen weltweit.

Hemp Gloss Baryta kombiniert Hanffasern mit einer glänzenden Baryta-Oberfläche und soll tiefe Schwarztöne, hohen Kontrast und brillante Farben liefern. Der reguläre Marktstart ist für Oktober 2025 geplant.

Prints for Wildlife hat seit 2020 über 2,1 Millionen US-Dollar für den Naturschutz eingeworben. Alle Erlöse der diesjährigen Edition (abzüglich Produktions- und Versandkosten) gehen an internationale Schutzprojekte.

Pressemitteilung Hahnemühle: