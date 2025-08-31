Am 15. Juli wurde feierlich der BMW Welt Young Photo Award 2025 wurde in der BMW Welt in München verliehen. Genau dort entstanden die Bilder des Analogfotografie-Wettbewerbs auch – denn die Teilnehmer durchstreiften die Räumlichkeiten für ihre Gewinnerserien. Den Sieg holte sich Christof Kreutzer – wir zeigen euch die Bilder der Top 3.

Am 15. Juli wurde der BMW Welt Young Photo Award 2025 in der BMW Welt verliehen. Nachwuchsfotograf Christof Kreutzer überzeugte die Experten-Jury mit seiner surreal anmutenden Serie und setzte sich im Wettbewerb mit zehn Finalistinnen und Finalisten durch. Der BMW Welt Young Photo Award entstand in Zusammenarbeit mit der Leica Camera AG und es kamen ausschließlich analoge Kameras zum Einsatz. Für ihre Fotostrecken konnten die Teilnehmer die Räumlichkeiten der BMW Welt nach ihren Vorstellungen nutzen. Christof Kreutzer hat die Aufgabe des Wettbewerbs, die BMW Welt in München aus ungewohnten Blickwinkeln fotografisch neu zu interpretieren, überraschend kreativ umgesetzt, indem er die imposante Architektur fast surreal, mit viel Dynamik und fast malerisch in Szene setzte. Dass man das Gebäude trotz der abstrakten Umsetzung wiedererkennt, beweist die meisterhafte Umsetzung der Aufgabe. Er darf sich über die Beauftragung eines mit 5.000 Euro dotierten zweitägigen Shootings für die kommende Jubiläumsausstellung der 3er Fotoserie zum 50-jährigen Jubiläum im Herbst in der BMW Welt freuen.

BMW Welt Young Photo Award 2025: Die Siegerbilder