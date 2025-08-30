Im Jahr 2025 wurden beim Wettbewerb British Wildlife Photographer of the Year mehr als 13.000 Bilder von Amateuren und Profifotografen eingereicht. Sie zelebrieren die Naturfotografie in Großbritannien und rufen uns die Gefährdung der Wälder und Ökosysteme in Erinnerung. Wir zeigen euch einige der Gewinner und unsere Favoriten.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der British Wildlife Photography Awards des Jahres 2025 stehen fest. Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 13.000 Bilder von Amateuren und Profifotografen eingereicht. Zu den verschiedenen Kategorien gehören beispielsweise „Black & White”, „Coast & Marine”, „Habitat”, „Hidden Britain”, „Animal Portraits” und „Animal Behaviour”. Den Gesamtsieg sicherte sich Simon Withyman mit seinem beeindruckenden Foto einer streunenden Rotfüchsin, die durch das Stadtzentrum von Bristol patrouilliert. Die Aufnahme, entstanden nach drei Jahren Beobachtung, zeigt die Füchsin in urbaner Umgebung. Auch der Nachwuchs glänzte: Die erst 9-jährige Jamie Smart gewann mit einem bezaubernden Bild eines Brachvogels im Morgentau den Titel der „Young British Wildlife Photographer of the Year 2025“. Unsere Favoriten des Wettbewerbs siehst du im Folgenden. Alle weiteren prämierten Bilder kannst du online auf www.bwpawards.org bestaunen.

Unsere Favoriten: British Wildlife Photographer of the Year