MEINFOTO: Sommermomente für die Ewigkeit

Sommermomente für die Ewigkeit

Ob Roadtrip, Strandurlaub oder Gartenglück: Die schönsten Erinnerungen verdienen mehr als nur einen Platz in der Cloud. Mit dem QuickBook Fotobuch von MEINFOTO lassen sich persönliche Highlights schnell, stilvoll und ohne Designstress festhalten. Und das Beste: Mit unserem Gutscheincode sparen Sie jetzt 10 Prozent!

Fotobücher erleben ein Revival – und das hat gute Gründe

In einer Zeit, in der alles sofort und überall verfügbar ist, entdecken viele Menschen die Entschleunigung neu. Tagebuch schreiben, Polaroid-Kameras, handgeschriebene Postkarten – all das erlebt ein Revival. Und tatsächlich auch künstliche Intelligenz als scheinbare Gegenbewegung bei der Schaffung ganz persönlicher Nostalgiemomente zu, nützlichen Helferlein werden. So wird auch das klassische Fotobuch neu gedacht: nicht mehr als sperriges Designprojekt, das nur einmal im Jahr zur Hochzeit verschenkt wird, sondern als ansehnlicher Alltagsbegleiter, der spontan und schnell erstellt ist und gerne hervorgeholt wird.

Smart Design trifft Emotion – und lässt den Aufwand hinter sich

Genau hier setzt das QuickBook Fotobuch von MEINFOTO an. Es ist wie gemacht für alle, die ihre Erinnerungen als wertvollsten Schatz nicht nur im Herzen tragen möchten – und in ihrer Freizeit lieber weiterhin zu wackeren Abenteurern und leidenschaftlichen Erinnerungssammlern werden, anstatt sich als Grafikdesigner zu verausgaben. Der Name ist dabei Programm: „QuickBook“ bedeutet, dass persönliche Fotobücher in wenigen Minuten direkt vom Smartphone oder Laptop erstellt und personalisiert werden können. Lieblingsbilder auswählen, hochladen und die KI sorgt für ein perfekt aufeinander abgestimmtes Design. Kein stundenlanges Drag-and-Drop, keine komplizierten Formatierungen. So bleibt mehr Zeit für einen unvergesslichen Sommer.

Und das Beste: Das QuickBook Fotobuch ist nicht nur schnell gestaltet, sondern sticht auch noch dank besonderer Designs und Liebe zum Detail als echter Hingucker heraus. Hochwertiger Druck, stabile Seiten, ein eleganter Einband – das Feeling eines hochwertigen Coffee Table Books, Seite für Seite bedruckt mit nichts als Lieblingsmomenten. Dank verschiedener Formate, vom handlichen DIN A5 bis zum großzügigen Panorama, lässt sich jedes Fotoprojekt passend umsetzen. Damit beginnt die Gegenbewegung zum klassischen Fotobuch als eingestaubter Bücherregalhüter, hin zu stylischen Momente-Trägern, die auch gut und gerne als kleine Überraschung für den Reisebuddy oder als kleines „Ich denk‘ an Dich“ an die Großeltern geschickt werden.

Tipp für diesen Sommer: Rausgehen, den Moment erleben und für immer verewigen

Um diesen Sommer also etwas wirklich Bleibendes zu schaffen, ist das smart erstellte Fotobuch der perfekte Begleiter – denn die wirklich wichtigen Momente verdienen es, mehr zu sein als ein Instagram-Post. Und das Wichtigste: Es bringt die wertvollsten Erinnerungen in eine Form, die immer wieder neu erlebt werden kann und das damals Gefühlte spürbar macht.

Jetzt 10 % sparen!

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und sparen Sie mit dem Code PHOTOSCALA bis zum 31.12.2025 10 % auf alle Fotobücher von MEINFOTO.

www.MEINFOTO.de