Nikon veröffentlicht umfangreiches Firmware-Update V2.00 für die Z6III

Düsseldorf, 27. August 2025 – Nikon kündigt heute die Veröffentlichung der neuen Firmware-Version 2.00 für die spiegellose Vollformatkamera Nikon Z6III an. Es ist das erste größere Update seit der Einführung der Z6III und umfasst mehrere Funktionen, die denen der Spitzenmodelle Nikon Z9 und Nikon Z8 entsprechen.

Dieses erste große Update seit der Veröffentlichung der Z6III mit ihrer bereits beeindruckenden Hochgeschwindigkeitsleistung erweitert die Motiverkennung um den Modus [Vögel] und bietet ein noch besseres Aufnahmeerlebnis für Fotos und Videos. Wenn der Modus [Vögel] gewählt ist, verfolgt die Kamera mit großer Präzision Vögel im Flug und hält sie auch vor komplexen, kontrastreichen Hintergründen wie Wäldern und felsigen Bergen im Fokus.

Die Firmware-Version 2.00 verfügt außerdem über die Funktion „Auto Capture“, die automatische Aufnahmen unter vorkonfigurierten Bedingungen ermöglicht und flexible Aufnahmestile unterstützt, die auf verschiedene Situationen zugeschnitten sind. Damit können der Objekttyp, die Bewegungsrichtung und der Aufnahmeabstand1 festgelegt werden, um zuvor schwierige Szenen aufzunehmen, beispielsweise an Orten oder Positionen, an denen sich das Motiv gestört fühlen könnte.

Darüber hinaus unterstützt die Z6III als erstes Nikon-Produkt den „Nikon Authenticity Service“2. Eine Lösung, die sich in erster Linie an Medienunternehmen und Creator:innen richtet, die bei ihrer Arbeit ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit benötigen. Der Dienst ist mit dem C2PA-Standard (Coalition for Content Provenance and Authenticity) kompatibel und zeichnet Herkunftsinformationen von der Aufnahme bis zur Bearbeitung eindeutig auf, um eine größere Transparenz und Zuverlässigkeit der Inhalte zu gewährleisten.

Verfügbarkeit

Die vollständige Liste der neuen Funktionen sowie der Zugang zum kostenlosen Download sind im Nikon Download Center zu finden zu finden.

Nikon ist weiterhin bestrebt, die Anforderungen der Benutzenden durch regelmäßige Firmware-Updates zu erfüllen und nützliche Funktionen bereitzustellen.

1 Die Funktion [Erweitert: Entfernung] kann verwendet werden, wenn ein NIKKOR-Z-Objektiv angebracht ist. Bei anderen Objektiven funktioniert sie möglicherweise nicht.

2 Für die Nutzung des Dienstes sind eine Registrierung bei Nikon Imaging Cloud und die Beantragung eines digitalen Zertifikats erforderlich. Der Dienst ist in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.