Die Gesamtlänge variiert von 126 Millimeter eingefahren und 210 Millimeter ausgefahren ohne Gegenlichtblende. Die Filteraufnahme ist das bewährte und bei Tamron sehr verbreitete 67 Millimeter Gewinde. Das gesamte Gehäuse ist wetterfest und ermöglicht so einen aktiven Einsatz in der Natur oder an verregneten Tagen. Ein Zoom-Lock-Mechanismus hält das Objektiv während des Transports fest und verhindert ein Ausfahren des Tubus beim Laufen oder im Rucksack. Eine Custom-Taste, die frei belegbar ist, und ein USB-C-Anschluss für die Verbindung mit Tamrons-Lens-Utility- Software fehlen natürlich nicht.

Ein Herz für die Ferne

Der Anspruch und das Ziel des 28–300 mm ist gewagt – aber im Gesamtkonzept gut gelungen. Hier wird der erste Kompromiss deutlich. Wir haben eine äußerst vielseitige und robuste Linse vor uns, die mit einem großartigen Brennweitenbereich und vielen tollen Features aufwarten kann. Der Preis von rund 950 Euro macht klar: Das ist eine Optik für viele, die vieles wollen. Ein Begriff, der in dem Zusammenhang fehlt, ist lichtstark. Die kompakte Größe und das minimale Gewicht machen es schwer zu glauben, aber im Inneren des Tubus arbeiten 20 Elemente in 13 Gruppen. Der Preis dafür ist eine Offenblende von f/4 bei 28 mm. Ein kleiner Dreh bringt uns auf 35 mm, wo wir schon mit einer Blende von f/4,5 arbeiten müssen. Porträts bei 85 mm müssen bei f/6,3 auf ein intensives Bokeh verzichten, und kurz vor 200 mm erreichen wir die f/7,1. Aber so schlimm, wie es sich anhört, ist es nicht wirklich. Im Weitwinkelbereich, speziell bei ausladenden Landschaften, ist eine Blende unter f/8 eher selten. Für ein schnelles Porträt unterwegs sind die Möglichkeiten absolut ausreichend. Weder der Preis noch das Gewicht hätten eine durchgängige Offenblende f/2,8 mitgemacht. Und dafür wird man mit anderen technischen Feinheiten belohnt.

Stabil im Fokus

Die Abbildungsleistung ist im Durchschnitt überragend. Was das bedeutet? Der zweite Kompromiss in der Konstruktion. Bei 28 mm Brennweite lassen sich die Vignette und die chromatische Aberration nicht leugnen oder vermeiden. Selbst zweifach abgeblendet bessert sich das nicht. Die Schärfe ist bei 28 mm in der Bildmitte sehr gut. Hier erreicht das Zoom im CHIP Testlabor an der Messkamera Sony Alpha 7R IV sehr gute 2.974 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) und damit 92 Prozent der möglichen Auflösung an der A7R IV. In den Ecken fällt die Auflösung bei 28 mm und offener Blende allerdings deutlich auf nur noch 53 Prozent ab. Bei mittlerer und längster Brennweite sinkt die gemessene Auflösung im Zentrum bei Offenblende auf 78 Prozent, in den Ecken steigt die Auflösung bei mittlerer Brennweite auf 75 Prozent und sinkt im Tele dann wieder auf 67 Prozent.

Hinzu kommt ein solider Autofokus. Dieser arbeitet mit einer Auslöseverzögerung von 0,44 Sekunden im Telebereich recht flott und vor allem zuverlässig. Wenn es gerade auf einer Gruppenreise etwas schneller gehen muss, eine Bereicherung. Unterstützt wird das Machen scharfer Bilder durch den Bildstabilisator im Objektiv. Zusammen mit dem kamerainternen Stabilisator sind scharfe Aufnahmen im Telebereich aus der Hand, mit etwas Übung am eigenen Stand, bis 1/20 Sekunde möglich.

Sehr schön gestaltet sich die praktische Nutzung im Alltag. Besonders als Multizoom auf Reisen punktet das Tamron durch Flexibilität und durchdachte Mechanik. Der Fokusring ist leichtgängig und lässt sich über die Tamron Lens Utility-Software mit anderen Funktionen belegen, zum Beispiel einfach zum Blendenring umwandeln. Sehr positiv ist auch der Zoomring. Eine Viertelumdrehung reicht aus, um das Objektiv von Weitwinkel auf Tele auszufahren. Dabei hat man ein solides Feedback und kann präzise die gewünschte Brennweite einstellen. Eben ideal, wenn es aus der Tasche schnell gehen muss. Mit seinem Stabilisator, seiner Wetterfestigkeit und seiner Anwenderfreundlichkeit ist das Tamron bereit, auf vielen Unternehmungen ein zuverlässiger Partner zu sein.