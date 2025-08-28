Mit dem Update auf Version 1.6 erweitert Panasonic die LUMIX Lab App um mehrere Funktionen, die gezielt auf den kreativen Alltag von Fotografen und Videografen zugeschnitten sind. Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar und unterstützt die nahtlose Verbindung mit kompatiblen LUMIX Kameras. Das aktuelle LUMIX Lab Update August 2025 bringt unter anderem Verbesserungen in den Bereichen Gestaltung, Metadatenanzeige und LUT-Handling.
Neu ist eine Frame-Funktion, mit der sich Bilder direkt in der App um individuelle oder vorgefertigte Rahmen ergänzen lassen. Nutzer können zusätzlich EXIF-Daten und Logos einblenden. Auch die Neigungskorrektur wurde überarbeitet: Sie ist nun in das bestehende Zuschneidewerkzeug integriert und ermöglicht eine einfachere Bildausrichtung.
Eine weitere Neuerung betrifft den Umgang mit Look-Up-Tabellen (LUTs). Diese lassen sich jetzt als Paket auf kompatible Kameras übertragen – ein vereinfachter Workflow insbesondere für die Verwendung von REAL TIME LUTs. Außerdem zeigt die App nun sämtliche EXIF- und Metadaten zu Bild- und Videoaufnahmen an, inklusive Kamera- und Objektivmodell, Blendenwert, Verschlusszeit und verwendeten Foto-Stilen.
Weitere Informationen und der App-Download sind über die Panasonic-Webseite abrufbar.
