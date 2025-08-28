Dr. Markus Naegeli wird neuer Geschäftsführer von Canon Deutschland

Krefeld, 28. August 2025 – Canon Deutschland hat Dr. Markus Naegeli zum neuen Geschäftsführer ernannt. Ab dem 30. August 2025 übernimmt er die Rolle – zusätzlich zu seiner Funktion als CEO von Canon Schweiz. Naegeli berichtet direkt an Shinichi „Sam” Yoshida, Präsident und CEO von Canon Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).

Er folgt auf Rainer Führes, der nach über 26 Jahren in leitenden Positionen im Canon-Konzern – davon 11 Jahre als Geschäftsführer von Canon Deutschland – das Unternehmen verlässt.

Internationale Erfahrung und strategische Führungskompetenz

Dr. Markus Naegeli ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Canon-Gruppe. Nach seinem Einstieg 2002 bei Canon Schweiz übernahm er verschiedene internationale Führungspositionen, darunter als Service Director bei Canon Europa in London. Von 2007 bis Mitte 2015 stand er an der Spitze von Canon Schweiz. Von 2015 bis 2018 war er Executive Vice President am EMEA-Hauptsitz in London, wo er das B2B-Office-Geschäft und strategische Transformationsprojekte verantwortete. Seit Ende 2018 führt er Canon Schweiz erneut und stärkte dort die Marktführerschaft in zentralen Segmenten – darunter Office-Multifunktionsdrucksysteme, Software-Solutions sowie professionelle Drucksysteme.

Dr. Markus Naegeli: „Ich freue mich, neben meiner Funktion in der Schweiz nun auch die Verantwortung für Canon Deutschland zu übernehmen. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Canon in Europa. Gemeinsam mit unseren Teams und Partnern wollen wir die Nähe zu unseren Kunden weiter ausbauen und die digitale Transformation konsequent vorantreiben.“

Führungswechsel und Ausblick

Canon dankt Rainer Führes für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreiche Arbeit als Geschäftsführer. Unter seiner Leitung wurden wichtige Integrations- und Transformationsprojekte umgesetzt, die die heutige Marktposition maßgeblich geprägt haben. Canon wünscht Rainer Führes für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinen neuen Projekten.

Strategische Bedeutung des Standorts Deutschland

Canon Deutschland zählt zu den größten Märkten innerhalb der Canon-Gruppe. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Imaging- und Drucklösungen sowie ein umfassendes Angebot an Software-Solutions für Privat- und Geschäftskunden. Von Krefeld aus werden zudem zentrale Aktivitäten für Imaginglösungen für Privatkunden für den gesamten DACH-Raum gesteuert. Unter der Führung von Dr. Markus Naegeli soll Canon Deutschland seine starke Position weiter festigen und gezielt neue Wachstumschancen erschließen.

