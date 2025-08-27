Am Freitag, dem 5. September 2025, um 19:30 Uhr eröffnet in der Städtischen Galerie Iserlohn die Ausstellung „Tropics & Traditions – Geschichten Indonesiens“ mit Fotografien von Manolo Ty. Die Ausstellung ist bis zum 2. November 2025 zu sehen.

Der Fotograf hat Indonesien über viele Jahre hinweg immer wieder bereist. Seine Bilder zeigen die Schönheit der tropischen Inselwelt, halten aber auch die Bedrohungen fest: In kaum einem anderen Land sind die Auswirkungen des Klimawandels so deutlich sichtbar wie im indonesischen Archipel. Ty begegnete auf seinen Reisen indigenen Völkern, Diamantensuchern und Orang-Utans und dokumentierte die Zerstörung von Regenwäldern ebenso wie paradiesische Strände. Seine Aufnahmen sind kunstvoll, oft traumhaft schön – und zugleich eine eindringliche Mahnung. Wer sich für Tropen, Abenteuer und Klimawandel interessiert, sollte die Ausstellung nicht verpassen.

In einem Interview mit PhotoScala sprach Manolo Ty bereits ausführlich über seine Arbeit und den Entstehungsprozess von Tropics & Traditions:

Über die Ausstellung

Titel : Tropics & Traditions – Geschichten Indonesiens

Fotograf : Manolo Ty

Ort : Städtische Galerie Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 24

Eröffnung : Freitag, 5. September 2025, 19:30 Uhr

Laufzeit : 5. September – 2. November 2025

Website: www.galerie-iserlohn.de

Buch zur Ausstellung