Die Transcontinenta GmbH, Distibutor für Godox in Deutschland freut sich eine spannende Neuheit vorzustellen. Mit der neuen KNOWLED AM1600R präsentiert Godox eine neue Lösung für cineastische Großflächenbeleuchtung.

Die aufblasbare LED-Mattenleuchte wurde speziell für professionelle Filmsets entwickelt, an denen eine gleichmäßige, leistungsstarke und farblich flexible Ausleuchtung gefragt ist – ohne die Komplexität herkömmlicher Traversensysteme.

Maximale Lichtqualität und Flexibilität für professionelle Setups

Die AM1600R bietet eine Ausgangsleistung von 1600 Watt und erzeugt eine extrem weiche, vollflächige Lichtverteilung mit beachtlicher Leuchtkraft. Sie unterstützt sämtliche modernen Farbmodi wie CCT, HSI, RGBW, Gels und Effekte. Darüber hinaus ermöglicht es eine präzise Grün-Magenta-Anpassung zur perfekten Feinabstimmung am Set. Besonders hervorzuheben ist die Lichtqualität in Verbindung mit der nahtlosen Soft-Film-Diffusion, ideal für großformatige Aufnahmen mit weicher Lichtcharakteristik.

Dank zweier wählbarer Größen, 1,20 x 2,40 Meter für maximale Helligkeit oder 2,40 x 2,40 Meter für besonders weiches Licht, bietet die Leuchte hohe Flexibilität in der Anwendung. Beide Varianten werden über denselben Controller gesteuert und können durch ein modulares Velcro-System problemlos erweitert oder angepasst werden. So lassen sich auch komplexe Lichtarrangements effizient umsetzen.

Ein besonderes Highlight ist der neu entwickelte, aufblasbare Butterfly-Rahmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen ist dieser extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung. Er bleibt bis zu 15 Tage formstabil, ohne dass Luft nachgepumpt werden muss, eine erhebliche Erleichterung im Produktionsalltag. Die robuste Konstruktion macht den Aufbau besonders einfach: Keine Traverse, kein Zusatzgerüst – die Leuchte hängt stabil in der gewünschten Position, betriebsbereit in nur drei Minuten. Auch in Sachen Steuerung erfüllt die AM1600R höchste Ansprüche. Ob CRMX, DMX, Ethernet, App oder Onboard-Steuerung, sämtliche Einstellmöglichkeiten werden unterstützt und ermöglichen eine präzise Steuerung im Mehrlicht-Setup. Abgerundet wird das System durch vielseitiges Zubehör, das flexibel kombiniert oder einzeln eingesetzt werden kann. Die gesamte Leuchteinheit ist vollständig faltbar und wird inklusive Zubehör in einem kompakten Flightcase geliefert – optimal für Transport und Lagerung.

Highlights

1600W Leistung mit weichem, vollfarbigem Licht (CCT/HSI/RGBW/GEL/FX)

Zwei Formate: 1,20 x 2,40m (heller) und 2,40 x 2,40m (weicher), gleicher Controller

Modularer Aufbau mit Klettverschluss – flexibel kombinierbar

Neuer Butterfly-Rahmen: robust, langlebig, bis zu 15 Tage formstabil

Kein Traversensystem nötig – stabiler Aufbau in nur 3 Minuten

Schutzklasse IP54 – für sicheren Einsatz im Außenbereich

Unterstützung aller gängigen Steuerprotokolle (DMX, CRMX, Ethernet, App)

Faltbares Design und Flightcase – ideal für Transport und Lagerung

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Godox KNOWLED AM1600R wird in Kürze bei unseren Godox Händlern in Deutschland erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für die AM1600R 48K – Air Panel Light RGB liegt bei 8.399,99 €, während die größere Variante, die AM1600R 88K – Air Panel Light RGB, mit einem UVP von 9.999,99 € erhältlich ist.