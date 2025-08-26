Mit The Watch Book Rolex – Next Generation legt Gisbert L. Brunner im teNeues Verlag einen umfangreichen Bildband zur Schweizer Luxusuhrenmarke vor, der technische Meilensteine, Designgeschichte und kulturellen Einfluss in Wort und Bild dokumentiert. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „The Watch Book Rolex – Next Generation“ legt Gisbert L. Brunner im teNeues Verlag eine umfassende und bildstarke Hommage an die Schweizer Luxusmarke vor. Auf 256 Seiten entfaltet sich im Bildband ein detailreicher Überblick über legendäre Modelle, technische Innovationen und die stilbildende Kraft von Rolex. Die hochwertige Hardcover-Ausgabe erscheint in mehreren Sprachvarianten, darunter eine exklusive Sonderedition im Schuber.

Ikonen der Zeitmessung in Wort und Bild

Der Band gliedert sich thematisch in Kapitel, die jeweils einer Modellreihe gewidmet sind. Den Auftakt machen Klassiker wie die Submariner, die in den 1950er-Jahren als professionelle Taucheruhr entwickelt wurde und bis heute als Synonym für Sportlichkeit und technische Robustheit gilt. Es folgen die GMT-Master, geschaffen für die Bedürfnisse interkontinentaler Piloten, und die Day-Date, die als erste Armbanduhr den ausgeschriebenen Wochentag anzeigte. Den sportlichen Höhepunkt bildet die Daytona, ein Chronograph mit enger Verbindung zum Motorsport.

Brunner verwebt technische Beschreibungen und historische Hintergründe zu einem dichten Bild, das nicht nur die Entwicklung einzelner Modelle, sondern auch die Innovationskraft der Marke Rolex sichtbar macht. Die Fotografien, sorgfältig inszeniert und in hoher Auflösung wiedergegeben, zeigen feinste Details – vom Schliff des Gehäuses über die typischen Lünetten bis zu den aufwendig gestalteten Zifferblättern. Neben Farbfotografien finden sich auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die den zeitlosen Charakter der Uhren betonen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Einfluss von Rolex auf Popkultur und Kunst: Ob am Handgelenk von Schauspielern, Musikern oder Sportlern – die Marke hat in vielen gesellschaftlichen Kontexten Spuren hinterlassen. Gastbeiträge vertiefen spezielle Aspekte wie das Erkennen von Fälschungen oder Strategien für das gezielte Sammeln. Damit ist der Bildband nicht nur eine ästhetische Hommage, sondern auch ein Nachschlagewerk für Kenner und Einsteiger gleichermaßen.

Die visuelle Gestaltung des Buches ist ebenso anspruchsvoll wie die Thematik: Rund 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen die Zeitmesser in meisterhafter Studiofotografie, die Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail sichtbar macht. Für Liebhaber der Produktfotografie eröffnet sich hier ein Blick in die technische und ästhetische Präzision professioneller Aufnahmen – vergleichbar mit der Exaktheit des Uhrenbaus selbst.

„The Watch Book Rolex – Next Generation“ vereint fundierte Informationen, visuelle Brillanz und die Leidenschaft eines Autors, der die Marke seit Jahrzehnten begleitet. Entstanden ist ein Bildband, der nicht nur Uhrenliebhabern, sondern auch designinteressierten Lesern und Fotografieaffinen ein eindrucksvolles Porträt einer Ikone der Zeitmessung bietet.

Zum Autor

Gisbert L. Brunner, Jahrgang 1947, gilt als einer der profundesten Kenner mechanischer Armbanduhren. Seit den 1960er-Jahren beschäftigt er sich mit Präzisionszeitmessern, insbesondere in einer Zeit, als mechanische Werke von der Quarztechnologie verdrängt zu werden drohten. Seine Leidenschaft mündete in zahlreichen Fachartikeln und über 15 Buchveröffentlichungen. Brunner ist international als Redner gefragt und versteht es, technisches Wissen mit kulturhistorischen Perspektiven zu verbinden.

The Watch Book Rolex

Untertitel: Next Generation Special Edition

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Autor: Gisbert L. Brunner

Erscheinungsdatum: 8. September 2025

Format: 24 × 30 cm

Sprache: Englisch

Seiten: 256

Bilder: ca. 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-721-7

Preis: € 130,00 | $ 150 | £ 110,00

Verlagswebseite: teNeues