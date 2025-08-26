Die Leica Galerie München präsentiert André Rau | The Famous

www.leica-camera.com

Die Leica Galerie München präsentiert vom 18. Juli bis 18. Oktober 2025 Werke des renommierten Mode- und Gesellschaftsfotografen

Die Leica Galerie München zeigt vom 18. Juli bis 18. Oktober 2025 unter dem Titel THE FAMOUS rund 40 Fotografien des international bekannten Fotografen André Rau. Die Ausstellung gibt Einblick in das Werk eines Künstlers, der wie kaum ein anderer den Glanz der Prominenz mit einer feinen Prise Ironie, Subtext und Tiefenschärfe eingefangen hat.

André Rau gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Porträt- und Modefotografen unserer Zeit. Seine Arbeiten erschienen in den führenden Magazinen wie Vogue, Elle und Madame Figaro, seine Porträts zeigen Ikonen wie Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Michael Jackson, Diane Kruger oder Roman Polanski. Dabei dokumentiert er nicht nur die Eleganz des schönen Scheins, sondern schafft es, flüchtige Augenblicke der Verletzlichkeit, Ironie und menschlichen Nähe festzuhalten – stets mit stilistischer Raffinesse und hohem ästhetischem Anspruch.

Die Ausstellung THE FAMOUS versammelt eine Auswahl der bekanntesten und prägendsten Werke aus vier Jahrzehnten fotografischen Schaffens. Die Bilder erzählen Geschichten von Ruhm, Inszenierung und Intimität und reflektieren zugleich die Möglichkeiten und Grenzen der Porträtfotografie im Kontext öffentlicher Persönlichkeiten.

„Raus Bildwerk zu editieren war aufgrund der Fülle teilweise ‚überwältigend‘, aber die Qualität und die Dynamik der Bilder war so eindrucksvoll, dass ich unbedingt zu einem spannenden Ergebnis finden wollte – zu einer Ausstellung, die mit kraftvollen Bildern Menschen berührt und die etwas erzählen können. Und das sind diese Bilder. Sie wurden von Millionen Menschen gesehen, und das ist auch eine Wahrheit. Es geht Rau nicht nur um technische Brillanz, sondern um das, was ein Bild im Kern so vielschichtig und faszinierend macht: diese wunderbare Magie!“ – Rosemarie Schneider (Kuratorin)

Über den Künstler

André Rau wurde 1957 in Stuttgart geboren. Nach ersten fotografischen Erfahrungen mit der Leica seines Großvaters zog es ihn in den 1980er-Jahren nach Paris, wo er als Assistent von Peter Lindbergh seine Karriere begann. Bereits mit 22 Jahren arbeitete er für die italienische Vogue. Es folgten internationale Aufträge, Werbekampagnen und Ausstellungen. Heute gelten seine Porträts als ikonische Zeugnisse der internationalen Kultur- und Modewelt.

Die Ausstellung ist vom 18. Juli bis 18. Oktober 2025 zu sehen. Die Leica Galerie München, Maffeistraße 4, 80333 München, ist von Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Bilder stehen in limitierter Stückzahl zum Verkauf.

100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts

Die Leica Camera AG zelebriert im Jahr 2025 das 100-jährige Jubiläum der Leica I. Sie wurde 1925 erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit vorgestellt und übertraf als erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera alle Erwartungen. Denn dank ihres kompakten und handlichen Formats eröffnete sie völlig neue fotografische Einsatzmöglichkeiten. Unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ feiert die Leica Camera AG rund um den Globus eben diese Kamera, die die Welt der Fotografie revolutionierte. Auf internationalen Veranstaltungen der Leica Länderorganisationen in den Metropolen Dubai, Mailand, New York, Shanghai und Tokio werden verteilt über das gesamte Jahr kulturelle Projekte und außergewöhnliche Produkt-Sondereditionen präsentiert. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Jubiläumswoche am Unternehmensstandort in Wetzlar im Juni. Hinzu kommen hochkarätige Ausstellungen im weltweiten Netzwerk der Leica Galerien mit Werken herausragender Fotografinnen und Fotografen.