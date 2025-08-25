Ab Mitte/Ende August 2025 bringt B.I.G. das neue 7Artisans 75mm f/1,4 für 219 Euro (UVP) in den Fotofachhandel. Die manuelle Festbrennweite ist für Vollformatsysteme mit Anschlüssen für Sony E, Canon RF, Nikon Z und L-Mount erhältlich. Letzteres ist besonders hervorzuheben, da es in diesem Bajonettsegment bislang nur wenige so preisgünstige Optionen gibt.

Mit einer maximalen Blendenöffnung von f/1,4 zählt das Objektiv zu den lichtstarken Modellen seiner Klasse – interessant für den Einsatz bei wenig Licht oder für Aufnahmen mit selektiver Schärfe. Das optische System besteht aus sechs Elementen in sechs Gruppen, ein eher einfacher Aufbau, wie er in günstigeren Konstruktionen zu finden ist. Das Metallgehäuse bringt Stabilität, sorgt mit 408 g aber auch für ein spürbares Gewicht im Gepäck.

Die Naheinstellgrenze von 70 cm erlaubt zwar keine Makroaufnahmen, aber durchaus Detailstudien im Nahbereich – ein klassisches Einsatzgebiet für manuelle Fokussierung, wie sie dieses Modell voraussetzt. Autofokus gibt es nicht. Dass sich der Preis so niedrig halten lässt, liegt unter anderem genau daran.

Eine Besonderheit ist die Blendenkonstruktion mit 13 Lamellen. Diese könnte – je nach Lichtsituation und Motivabstand – für ein eher rundes, angenehmes Bokeh sorgen. Wie sich die Abbildungsleistung insgesamt schlägt, bleibt allerdings abzuwarten.

Pressemitteilung B.I.G: