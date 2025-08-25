7Artisans bringt mit dem 14mm f/2,8 ein neues Ultraweitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras auf den Markt. Die rein manuell fokussierbare Festbrennweite ist ab Mitte/Ende August 2025 für 332 Euro (UVP) erhältlich und wird in den Anschlussvarianten Nikon Z, Sony E, Canon RF und L-Mount angeboten.
Das Objektiv deckt einen Bildwinkel von 116 Grad ab und wird komplett manuell fokussiert – damit richtet es sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Landschafts-, Architektur- oder Astrofotografie. Der optische Aufbau besteht aus 13 Elementen in 9 Gruppen, darunter zwei asphärische Linsen und fünf hochbrechende Gläser – eine vergleichsweise komplexe Konstruktion für diese Preisklasse. Die Naheinstellgrenze liegt bei 43 Zentimetern.
Trotz der fest integrierten Streulichtblende bietet das Objektiv ein frontseitiges 77-mm-Filtergewinde – ein Vorteil gegenüber manchen Weitwinkeln ohne Filteroption.
Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall und bringt rund 500 Gramm auf die Waage. Autofokus und elektronische Schnittstellen fehlen – der günstige Preis erklärt sich somit nicht zuletzt durch den Verzicht auf diese Komponenten. In Kombination mit seiner robusten Bauweise und der hohen Lichtstärke dürfte das 14mm f/2,8 für viele Fotografen dennoch eine interessante Option darstellen.
Pressemitteilung B.I.G.:
7Artisans 14mm f/2,8: Lichtstarkes Weitwinkel für kreative Perspektiven
Das 7Artisans 14mm f/2,8 ist ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras. Mit dem riesigen Bildwinkel von 116 Grad ist es ideal für die Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie mit einzigartiger Perspektive – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Für höchste Schärfe sowie minimale chromatische Aberration sorgen 13 Elemente in 9 Gruppen, darunter 2 asphärische Linsen, 5 hochbrechende Linsen und 3 Linsen mit geringer Farbdispersion. Die Verzeichnungskontrolle ist sehr effektiv.
Zusätzlich zur festverbauten tulpenförmigen Sonnenblende kann man eine äußere Gegenlichtblende anschrauben. Diese verfügt vorne über ein 77mm-Filtergewinde. So kann auch gleichzeitig komfortabel mit Schraubfiltern gearbeitet werden.
Ein Blendenstern entsteht bei punktförmigen Lichtquellen wie Straßenlaternen, Lichterketten oder der Sonne, wenn man mit geschlossener Blende (je geschlossener, desto ausgeprägter) fotografiert. Ein Objektiv mit 10 Blendlamellen vereint ein hohes Maß an technischer Präzision mit einem sehr ansprechenden Blendenstern – ideal für kreative Fotografie mit atmosphärischen Highlights.
Der Blendenring lässt sich von rastend auf stufenlos umstellen, somit eignet sich das Objektiv auch für Filmer.
Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.
Lieferumfang:
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel
Preis und Verfügbarkeit
Das 7Artisans 14mm f/2,8 ist für 332,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich.
Die Erstauslieferung startet Mitte/Ende August 2025.
Technische Daten
|Brennweite
|14 mm
|Bildwinkel
|116°
|Maximale Blendenöffnung
|f/2,8
|Minimale Blendenöffnung
|f/22
|Blendenlamellen
|10
|Fokussierung
|Manuell
|Naheinstellgrenze
|43 cm
|Filtergewinde
|77 mm
|Maße (Ø x Länge)
|ca. 79 × 87 mm
|Gewicht
|ca. 504 g
Aktuelle Kommentare