7Artisans bringt mit dem 14mm f/2,8 ein neues Ultraweitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras auf den Markt. Die rein manuell fokussierbare Festbrennweite ist ab Mitte/Ende August 2025 für 332 Euro (UVP) erhältlich und wird in den Anschlussvarianten Nikon Z, Sony E, Canon RF und L-Mount angeboten.

Das Objektiv deckt einen Bildwinkel von 116 Grad ab und wird komplett manuell fokussiert – damit richtet es sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Landschafts-, Architektur- oder Astrofotografie. Der optische Aufbau besteht aus 13 Elementen in 9 Gruppen, darunter zwei asphärische Linsen und fünf hochbrechende Gläser – eine vergleichsweise komplexe Konstruktion für diese Preisklasse. Die Naheinstellgrenze liegt bei 43 Zentimetern.

Trotz der fest integrierten Streulichtblende bietet das Objektiv ein frontseitiges 77-mm-Filtergewinde – ein Vorteil gegenüber manchen Weitwinkeln ohne Filteroption.

Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall und bringt rund 500 Gramm auf die Waage. Autofokus und elektronische Schnittstellen fehlen – der günstige Preis erklärt sich somit nicht zuletzt durch den Verzicht auf diese Komponenten. In Kombination mit seiner robusten Bauweise und der hohen Lichtstärke dürfte das 14mm f/2,8 für viele Fotografen dennoch eine interessante Option darstellen.

