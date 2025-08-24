Die Dolomiten in Südtirol sind ein wahres Bergsteiger- und Wanderparadies mit einer Vielzahl an Touren für jedes Niveau. In seinem Buch Escape zeigt der Outdoor-Fotograf Guerel Sahin seine beliebtesten Fotospots, die die Schönheit der Berge einfangen.

Sie sind Wild und aufregend – Die Dolomiten. Sie gehören zu den schönsten und abwechslungsreichsten Wander- und Bergsteigergebieten Europas. Guerel Sahin, ein Star der jungen Outdoor-Fotografie-Szene, hat mit „Escape“ einen beeindruckenden Bergbildband der einzigartigen Naturlandschaft „Dolomiten“ abgeliefert. In diesem bildgewaltigen Buch zeigt er 25 seiner Lieblingsfotospots und transportiert dabei perfekt die raue und ungezähmte Schönheit der Berge. Für alle Bergliebhaber und Landschaftsfotografen ist dieses Buch eine grandiose Inspiration, die Wandern, Fotografieren, Natur und Wildnis mit dem Lifestyle von Freiheit und Abenteuer zusammenbringt. Das spannende Buch weckt Abenteuerlust und den Drang an einem knisternden Lagerfeuer inmitten einer rauen Berglandschaft zu zelten.

Guerel Sahin: Blick ins Buch Escape