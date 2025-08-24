Internationales Naturfotofestival der Gesellschaft für Naturfotografie 2025

Erleben Sie ein Wochenende voller Emotionen, Informationen und überraschender Einblicke in die Welt der Natur und der Fotografie!

Zum 31. Mal öffnet das Internationale Naturfotofestival der GDT (Gesellschaft für Naturfotografie) vom 24. bis zum 26. Oktober 2025 seine Tore. Die Stadt Lünen an der Lippe wird für dieses Wochenende zum Treffpunkt für Naturfotografen aus aller Welt. Freuen Sie sich auf internationales Flair, Seminare, Preisverleihungen, Ausstellungen, einen großen Fotomarkt sowie ein vielfältiges Vortragsprogramm. Erleben Sie Stars wie Audun Rikardsen, Morgan Heim, Florian Ledoux, Aaron Gekoski und viele mehr hautnah. Alle Vorträge werden simultan übersetzt und können über Kopfhörer mitverfolgt werden. Die Vorträge und Seminare sind kostenpflichtig, der Eintritt zu allen anderen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Der große Fotomarkt bietet bewährte Produkte sowie die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kameratechnologie, Reisen und Fachpublikationen. Zusätzlich wird auf der Showbühne des Fotomarkts ein informatives Programm mit Produktvorstellungen und Kurzvorträgen zu Themen wie Reisen, Natur, Fotografie und Technik präsentiert.

Zudem erwarten Sie zahlreiche Ausstellungen mit Fotografien, die verzaubern, überraschen und zum Nachdenken anregen.

Zum Festivalauftakt am Freitag lädt die GDT zur feierlichen Preisverleihung des Wettbewerbs Europäischer Naturfotograf des Jahres 2025 und zur anschließenden Ausstellungseröffnung ein.

Der Eintritt zur Preisverleihung, zur Ausstellungseröffnung, zu allen Ausstellungen sowie zum Fotomarkt samt Showbühne ist kostenfrei. Kostenpflichtig sind die Vorträge und Seminare. Das gesamte Programm kann unter www.gdtfoto.de eingesehen werden.

Freuen Sie sich mit uns auf die 31. Ausgabe des Internationalen Naturfotofestivals der GDT!

Ticketverkauf

Eintrittskarten zu den Vorträgen und Seminaren können ab dem 7. August online unter www.gdtfoto.de erstanden werden, GDT-Mitglieder können bereits in den Tagen davor buchen.

Freier Eintritt zu folgenden Veranstaltungen:

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres 2025

Ausstellungen zum Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres 2025, Fritz Pölking Preis 2025 und Rewilding Europe Award 2025

Ausstellung des Mitgliederwettbewerbs GDT Naturfotograf des Jahres 2025

Ausstellungen nationaler und internationaler Naturfotografen im ‘Bildersaal’

Großer Fotomarkt mit Bühnenprogramm

Kostenloser Clean & Check Service der Firmen Canon, Nikon, Sony und Fujifilm für Kameraausrüstung Produktvorstellungen und Kurzseminare verschiedener Unternehmen auf der Fotomarktbühne

Freitag, 24. Oktober 2025

Seminare

Alle Seminare finden am Freitag tagsüber statt. Tickets müssen im Voraus erworben werden.

Seminar 1 | Canon: Canon EOS R1 & R5 II – Innovation trifft Naturfotografie Referenten: Radomir Jakubowski (GDT) und Martin Wieser (Canon)

Seminar 2 | Nikon: Einstieg in die Vogel- und Wildtierfotografie mit dem Nikon-System Referent: Aiko Sukdolak, GDT

Seminar 3 | Sony: Naturfotografie mit den Teleobjektiven von Sony Referent: Michael Leidel (Amazingalphanature)

Seminar 4 | Wings X by AV Stumpfl: Mir Bildern Geschichten erzählen Referent: Christoph Hilger

Seminar 5 | Kreative Naturfotografie Referentinnen: Sandra Westermann und Silke Hüttche (beide GDT)

Seminar 6.1 | CEWE: Mein erstes CEWE FOTOBUCH – Einstieg leicht gemacht

Seminar 6.2 | CEWE: CEWE FOTOBUCH Gestaltung – für fortgeschrittene Anwender, Referent: Thorsten Schütte

Weitere Informationen zu den Seminaren finden Sie unter www.gdtfoto.de.

Preisverleihung Europäischer Naturfotograf des Jahres, Fritz Pölking Preis und Rewilding Europe Award

Am Freitagabend um 18 Uhr findet die feierliche Preisverleihung der Wettbewerbe Europäischer Naturfotograf des Jahres 2025, Fritz Pölking Preis 2025 und Rewilding Europe Award 2025 statt. Auf der anschließenden Vernissage um 20:00 Uhr werden die Bilder dieses Wettbewerbs erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert, bevor sie ihre Tournee durch Deutschland und das benachbarte Ausland starten. Der Eintritt ist frei.

Samstag und Sonntag, 25. und 26. Oktober 2025

Neben zahlreichen Ausstellungen und dem Fotomarkt samt Showbühne machen Vorträge renommierter nationaler und internationaler Fotografen das GDT-Festival in jedem Jahr zu einem besonderen Erlebnis.

Vortragsprogramm

Jan Piecha und Dominik Janoschka (beide GDT) gehen anhand des Beispiels Kassel als „Hauptstadt der Waschbären“ u.a. den Fragen nach, wo diese sich bevorzugt aufhalten, was ihre Lebensgewohnheiten sind und was es für die Menschen bedeutet, sie als Nachbarn zu haben.

Weltweit werden Tiere gejagt, gehandelt, gegessen und ausgebeutet – und durch menschliches Handeln an den Rand des Aussterbens getrieben. Aaaron Gekoski, preisgekrönter Fotojournalist und Filmemacher, steht seit fast zwei Jahrzehnten an vorderster Front dieser Krise und dokumentiert die Realität des Konflikts zwischen Mensch und Tier in einigen der unwirtlichsten Gegenden unseres Planeten.

1988 begleitete Keith Wilson in leitender Funktion zwei Fotoexkursionen nach Grönland – in den Süden und Südosten der größten Insel der Welt. Er dokumentierte die atemberaubenden Landschaften und die kleinen, meist als Selbstversorger lebenden Gemeinden, die sich an der eisbedeckten Küste befanden. Fast 40 Jahre lang blieben diese Fotografien unveröffentlicht. Wilson präsentiert Grönland, wie es früher einmal war, und weist gleichzeitig darauf hin, was aufgrund der Klimakrise und der steigenden geopolitischen Spannungen zunehmend in Gefahr gerät.

Der preisgekrönte Fotograf Kai Hornung nimmt Sie in diesem Vortrag mit auf seine kreative Reise: Von spektakulären, dramatischen Landschaftsfotografien hin zu leisen, intimen Bildern, die für ihn persönlich genauso bedeutungsvoll sind. Es ist ein Weg des Loslassens äußerer Erwartungen und des Hinwendens zur eigenen fotografischen Stimme.

„Ich sehe, ich fühle, und ich fotografiere. So ist es von Anfang an gewesen – und so wird es auch bleiben.“ Die Fotografie hilft Ingebjørg Fyrileiv Guldvik, ihre Balance zu finden. Sie gibt ihr Ruhe, Orientierung und ein Gefühl von Frieden und Harmonie im Leben. Dieser Vortrag ist eine Reise durch das Leben. Aufrichtig und geerdet, mit Momenten von Licht und Schatten. Eine persönliche Geschichte.

Für Agorastos Papatsanis sind Pilze ein Symbol der Vorstellungskraft, „visuelle Stimuli“: ein Märchen, eine Idee und ein Geheimnis voller Formen, Farben und Mythen. In seinem Vortrag zeigt er Pilze in ihrer natürlichen Umgebung aus einem etwas anderen Blickwinkel, mit einer Spur Magie, die ihr märchenhaftes Wesen unterstreicht.

Es gibt, beziehungsweise gab, vier blaue Papageienarten auf dieser Welt, allesamt in Brasilien beheimatet. Sie alle sind bildschön, weswegen sehr viele Menschen danach trachteten, sie bei sich zuhause im Käfig zu halten. Klaus Nigge zeigt neben dem weithin bekannten Hyazinthara auch die filmreife Geschichte des seltensten aller Aras, des Spixaras, dazu den in letzter Minute geretteten Learara. Der Meegrüne Ara ist heute nur noch in wenigen toten Exemplaren in den Pappschachteln einiger Naturkundemuseen zu finden. Es geht um Tierhandel und um die Zerstörung von Lebensräumen, aber auch um den unglaublichen Einsatz einzelner Menschen zur Rettung dieser Vögel. Und nicht zuletzt um die Schönheit dieser Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum.

Auf einer fernen Insel in Alaska erobert sich die Natur die Ruinen des Krieges zurück. Morgan „Mo“ Heim berichtet über einen weit abgelegenen Teil Alaskas, einer verlassenen Militärbasis, die heute Tausenden von Seevögeln und den Wissenschaftlern, die sie erforschen, als Heimat dient. In einer Landschaft, die wie ein postapokalyptisches Videospiel ohne Zombies wirkt, entdecken Wissenschaftler, dass Seevögel der Schlüssel zum Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels auf marine Ökosysteme sein könnten.

Regionen im Fokus – Vielfalt zwischen Wiesen, Wäldern und Flüssen

Die GDT-Regionalgruppe 6 – Hessen, Pfalz und Saarland öffnet den Blick auf eine Region, deren landschaftlicher Reichtum oft unterschätzt wird. Zwischen Frankfurt und Luxemburg entfalten sich überraschend vielfältige Naturräume: urbane Oasen in Hessen, leuchtende Weinberge in Rheinhessen und der Pfalz, nebelverhangene Wälder im Hunsrück und der Eifel sowie kreative, ungewöhnliche Perspektiven des Saarlandes. In charakteristischen Fotografien begegnen sich stille Beobachtungen und künstlerische Experimente. Farben, Formen und Lichtstimmungen erzählen von der Eigenart und Schönheit dieser Landschaften.

Florian Ledoux versteht seine Kamera als Verlängerung seines Herzens und seiner Seele. Seine Leidenschaft gilt der Arktis. In seinem Vortrag zeigt Ledoux noch nie dagewesene Momente aus dem Leben der Eisbären und lädt sein Publikum ein, ihn auf seiner emotionalen Reise durch den hohen Norden zu begleiten.

Kevin Morgans Leidenschaft gilt den atlantischen Papageitauchern. Seine Begeisterung für diese charismatischen Seevögel ist mittlerweile mehr als nur ein Fotoprojekt – der Schutz der Seevögel und ihrer Lebensräume ist heute Kevins Hauptmotivation für die Fotografie. Papageitaucher – Leben am Rande des Atlantiks ist ein visuelles Spektakel, das das Leben dieser faszinierenden Vögel in all seinen Facetten feiert.

Die beiden Finninnen Ritva Kovalainen und Sanni Seppo beschreiben in ihrem Vortrag Wald im Nordwind den Dialog zwischen dem Menschen und den nordischen Waldlandschaften. Während sie im ersten Teil auf die ökologische Bedeutung alter Wälder hinweisen und die Bedrohung dieser Ökosysteme durch die moderne Forstwirtschaft schildern, zeigen sie im Anschluss in eindrucksvollen, wie endlos gleitenden Panoramen die einzigartige Schönheit dieser ursprünglichen Landschaften. Ritva und Sanni zeigen auf einzigartige Weise die zeitlose Verbindung zwischen Mensch und Wald und lassen Aspekte alter Mythen im Heute wieder aufleben.

Ein Fjord in der Nähe von Tromsø im nördlichen Norwegen: Es ist Anfang Januar, und während ein Fischtrawler seine Netze einholt, versucht ein Trupp Schwertwale, seinen Anteil zu ergattern. Extreme Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit erzeugen einen geradezu magisch wirkenden Nebel über dem Meer. Das Boot von Audun Rikardsen, die Kamera und auch er selbst sind von Eiskristallen überzogen, was das Fotografieren zu einer echten Herausforderung macht. Mit seinen fotografischen Projekten dokumentiert Rikardsen die großen Veränderungen innerhalb des marinen Ökosystems seiner Heimat, die sich seit einigen Jahren während der Wintermonate abspielen.

Die Landschaft als Spiegel unserer Seele. Getreu diesem Motto der romantischen Landschaftsmaler zieht es Markus Stock, deutscher Musiker und Fotograf, in die Wälder und Moore seiner Heimat, der Rhön. Hier findet er die urwüchsige, mystische Kulisse, die er in Fotografien festhält und die gleichzeitig als Inspiration für seine Musik dient. „Wenn ich Musik schreibe, sehe ich Bilder im Kopf, die sich dann später in meinen Fotografien manifestieren.“ Diese wechselseitige Inspiration von Bild und Ton wird zentrales Thema des Vortrages von Markus Stock sein.

Das Internationale Naturfotofestival der GDT findet mit freundlicher Unterstützung von NIKON als Festival Presenting Sponsor statt.