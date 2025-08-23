Mit über 10.000 Einreichungen aus 70 Ländern ist der World Food Photography Award, gesponsert von Bimi®, der größte Fotowettbewerb seiner Art. Er zeigt die besten Fotografien rund um die Themen Essen und Lebensmittel. Gesamtsiegerin ist die chinesische Fotografin Xiaoling Li mit ihrem Werk „The Elderly Having Delicious Food”. Wir zeigen euch weitere Gewinnerbilder.

Der World Food Photography Award sponsored by Bimi® ist einer der größten Fotowettbewerbe seiner Art weltweit. Über 10.000 Einreichungen aus 70 Ländern zeigen: Essen verbindet. Der Wettbewerb ist eine Bühne für emotionale, kunstvolle und manchmal auch provokante Geschichten rund ums Thema Nahrung. Ob Streetfood in Vietnam oder High-End-Foodstyling aus Paris – hier begegnen sich Menschen, Kulturen und Kameras. Das diesjährige Siegerbild stammt von der chinesischen Fotografin Xiaoling Li. Fünf ältere Damen sitzen in der Nachmittagssonne eines alten Stadtviertels in Sichuan, teilen sich Frühlingsrollen und ein Lächeln. Was auf den ersten Blick wie ein stiller Moment wirkt, entfaltet bei genauerem Hinsehen eine ganze Erzählung über Gemeinschaft, Alltag und kulinarisches Glück. Das Bild wurde zuerst in der Kategorie „Food for the Family“ ausgezeichnet und zum Gesamtsieger gekürt. Mit Recht: Framing, Farben, Ausdruck – alles passt. Unsere persönlichen Favoriten aus den 25 Kategorien findest du unten. Und falls du noch mehr Appetit bekommen hast: Alle Gewinner:innen und Finalist:innen sind auf der Website der World Food Photography Awards sponsored by Bimi® zu sehen.

World Food Photography Awards 2025: Siegerbilder