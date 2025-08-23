HEDLER feiert sein 80-jähriges Bestehen. Der Anbieter von Dauerlichtsystemen begeht dieses Jubiläum mit der Aktion „8 Wochen – 800 Euro sparen“. Vom 01.08.–30.09.25 sind dabei zwei spezielle LED-Kits um 800 Euro reduziert.

HEDLER, Anbieter professioneller Dauerlichtsysteme für Foto, Video und Medienproduktion, feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann im Jahr 1945 mit einem Fotostudio in Berlin. Bis heute wird die Beleuchtungstechnik im hessischen Runkel gefertigt, montiert, geprüft und versendet – ganz im Sinne von „Made in Germany“.

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, hat HEDLER eine spezielle Jubiläumsaktion in Petto: „8 Wochen – 800 € sparen“. Das heißt, vom 1. August bis zum 30. September 2025 erhalten Kunden 800 Euro Rabatt auf zwei ausgewählte LED-Kits.

Das LED 1400 TwinKit kostet statt 3.149 Euro nur rund 2.350 Euro und das LED 1400 Triple Kit statt 5.099 € nur rund 4.300 Euro.

Pressemitteilung HEDLER: