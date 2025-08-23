HEDLER feiert sein 80-jähriges Bestehen. Der Anbieter von Dauerlichtsystemen begeht dieses Jubiläum mit der Aktion „8 Wochen – 800 Euro sparen“. Vom 01.08.–30.09.25 sind dabei zwei spezielle LED-Kits um 800 Euro reduziert.
HEDLER, Anbieter professioneller Dauerlichtsysteme für Foto, Video und Medienproduktion, feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann im Jahr 1945 mit einem Fotostudio in Berlin. Bis heute wird die Beleuchtungstechnik im hessischen Runkel gefertigt, montiert, geprüft und versendet – ganz im Sinne von „Made in Germany“.
Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, hat HEDLER eine spezielle Jubiläumsaktion in Petto: „8 Wochen – 800 € sparen“. Das heißt, vom 1. August bis zum 30. September 2025 erhalten Kunden 800 Euro Rabatt auf zwei ausgewählte LED-Kits.
Das LED 1400 TwinKit kostet statt 3.149 Euro nur rund 2.350 Euro und das LED 1400 Triple Kit statt 5.099 € nur rund 4.300 Euro.
Pressemitteilung HEDLER:
Runkel, 4. August 2025 – 80 Jahre Innovationsgeist, Verlässlichkeit und Fertigungstiefe in Deutschland: Die HEDLER Systemlicht GmbH feiert ein besonderes Firmenjubiläum. 1945 als Fotostudio gegründet, hat sich das Unternehmen seit Ende der 1960er Jahre zu einem der führenden Anbieter professioneller Dauerlichtsysteme für Foto, Video und Medienproduktion entwickelt. Heute steht HEDLER für kompromisslose Qualität, Nachhaltigkeit und praxisnahe Lichtlösungen – entwickelt und gebaut in Runkel an der Lahn.
80 Jahre – Von der Kamera zum Licht
- 1945: Otto Hedler eröffnet ein Fotostudio am Kurfürstendamm in Berlin.
- 1950er/60er: Vertrieb hochwertiger Kameratechnik (u.a. Meyer Optik, Yashica); eigene Diaprojektoren entstehen.
- 1968: Markteinführung der weltweit ersten Gebläsegekühlten Halogen-Filmleuchte; Umzug nach Runkel.
- 1970er/80er: Entwicklung sicherer und robuster Studiolichtsysteme wie Jet-Lux Super-Safe oder Videolux 300.
- 1993: Nach dem Tod des Gründers wird die HEDLER Systemlicht GmbH gegründet.
- Ab 2014: Einstieg in LED-Technologie mit der Profilux LED 1000, gefolgt von leistungsstarken Weiterentwicklungen.
- Seit 2022: HEDLER wird Teil von NOVOFLEX – mit dem Ziel, das Portfolio gezielt in Richtung Studio-, Video- und Streamingtechnik auszubauen.
Fertigung mit Verantwortung – Made in Runkel
HEDLER steht seit jeher für die konsequente Fertigung in Deutschland. Das bedeutet:
- Alle Leuchten werden in Runkel entwickelt, gefertigt, montiert, geprüft und versendet.
- Kurze Lieferketten, langlebige Materialien und hohe Reparierbarkeit sichern Nachhaltigkeit.
- TÜV- und UL-Zertifizierungen garantieren elektrische und mechanische Sicherheit.
- Mehr als 50.000 Stunden Betriebsdauer – das Ergebnis aus hochwertiger Technik und strenger Qualitätskontrolle.
- 3 Jahre Garantie und persönlicher Kundenservice unterstreichen den hohen Anspruch an Funktionalität und Zuverlässigkeit.
Jubiläumsaktion: 8 Wochen – 800 € sparen
Zum 80-jährigen Bestehen bedankt sich HEDLER mit einer besonderen Aktion: Vom 1. August bis 30. September 2025 erhalten Kundinnen und Kunden 800 € Jubiläumsrabatt auf zwei ausgewählte LED-Kits:
- LED 1400 TwinKit statt 3.149,00 € ➔ 2.349,00 €
- LED 1400 Triple Kit statt 5.099,00 € ➔ 4.299,00 €
Beide Kits kombinieren robuste LED-Leuchten mit präziser Lichtqualität – ideal für professionelle Einsätze in Fotografie, Film und Content Creation.
