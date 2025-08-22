Vom 11. bis 14. September 2025 kommt die Fotokunstmesse Photo Basel als Teil der Berlin Art Week zurück nach Berlin. Sie soll in den Hangars 5 und 7 des Flughafens Tempelhof stattfinden.

Nach fünf Jahren Pause kommt die internationale Fotokunstmesse photo basel im September 2025 wieder nach Berlin (News zum Begleitprogramm auf PhotoScala) – und bringt die Fotografie zurück auf die große Bühne der Hauptstadt. Vom 11. bis 14. September 2025 findet die Messe im Flughafen Tempelhof statt – als offizieller Teil der Berlin Art Week und in Kooperation mit der POSITIONS Berlin Art Fair. Der spektakuläre Hangar des ehemaligen Flughafens bietet dabei nicht nur großzügige Ausstellungsflächen, sondern auch eine einmalige Atmosphäre, die Fotografie als zeitgenössisches Medium kraftvoll in Szene setzt. Die Berlin Art Week ist eines der wichtigsten Kunstereignisse in Deutschland – und zieht jedes Jahr Galerien, Museen, Projekträume und ein internationales Publikum in die Stadt. Mit der Rückkehr von photo basel wird der Bereich Fotografie in diesem vielschichtigen Programm wieder prominent vertreten sein. Präsentiert werden ausgewählte Positionen internationaler Galerien – von etablierten Fotografinnen und Fotografen bis zu neuen Stimmen.

