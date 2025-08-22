Vorstellung des NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II der nächsten Generation

Düsseldorf, 22. August 2025 – Nikon stellt heute mit dem NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II die zweite Generation des professionellen Vollformatobjektivs vor. Dieses Hochleistungszoomobjektiv wurde komplett überarbeitet und verfügt nun über einen internen Zoom, einen schnelleren Autofokus und eine neue optische Konstruktion. Es ist jetzt leichter, schärfer, perfekt ausbalanciert und noch besser geeignet für Videos. Es ist damit das weltweit erste professionelle 24–70mm Vollformatobjektiv mit internem Zoom und einem Gewicht von nur 675 Gramm. Damit ist es auch das leichteste Objektiv seiner Klasse.1 ​

Das NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II wurde entwickelt, um schwierige Aufnahmesituationen noch besser beherrschen zu können. Im Vergleich zum renommierten Vorgängermodell NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S ist es noch einfacher zu bedienen und noch robuster. Dank des neuen internen Zoommechanismus verschiebt sich der Schwerpunkt beim Ändern der Brennweite nicht. Beim Fotografieren kann aus der Hand gezoomt werden, ohne den Griff anzupassen. Auch beim Filmen muss das Objektiv auf einem Gimbal nicht neu ausbalanciert werden. Darüber hinaus sind dank des internen Zooms weniger bewegliche Teile dem Wetter ausgesetzt, sodass Nikons professionelle Abdichtung gegen Witterungseinflüsse ein Höchstmaß an Schutz sicherstellen.

Nikons Multi-Focusing-System und die neue optische Konstruktion der nächsten Generation haben enorme Vorteile für Foto- und Videograf:innen. Es ist das erste Zoomobjektiv der Z-Serie, das mit dem Silky Swift Voice Coil Motor von Nikon ausgestattet ist: Die AF-Leistung ist 5-mal schneller2 und 50% leiser, außerdem ist die Fokussierung beim Zoomen um 60% schneller. Das neue optische Design der S-Line verwendet ein Höchstmaß an Präzision pro Element, um mit weniger Linsenelementen die perfekte Korrektur zu erzielen. ​

Eine abgerundete Blende mit 11 Lamellen sorgt für ein besonders rundes Bokeh. Die leistungsstarke meso-amorphe- sowie die ARNEO-Vergütung von Nikon reduzieren Geisterbilder und Streulicht, sodass auch bei schwierigen Lichtverhältnissen problemlos fotografiert oder gefilmt werden kann. Durch den konsequenten Einsatz des Multi-Focusing-Systems wurde die Leistung im Nahbereich deutlich verbessert: Mit dem neuen NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II kann man dank kürzerer Naheinstellgrenzen, einem verbesserten maximalen Abbildungsmaßstab und dem Vorteil eines nicht ausfahrenden Objektivtubus näher an das Motiv herankommen.

Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Nach fast einem Jahrhundert optischer Innovationen von NIKKOR – und sieben Jahren rasanter Fortschritte mit Nikon Z – sind wir stolz darauf, das erste NIKKOR Z-Objektiv der zweiten Generation vorstellen zu können. Das schnellere, robustere und leistungsstärkere NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II bietet zahlreiche spannende Verbesserungen, die das Fotografieren und Filmen noch aufregender machen.“

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

Verbesserungen für Videos: Durch den internen Zoom muss das Objektiv bei Verwendung eines Gimbals nicht neu ausbalanciert werden und schweres Zubehör ist einfacher zu handhaben. Außerdem wird das Focus Breathing für natürlichere Übergänge reduziert.

Der bisher schnellste Autofokus: Das erste Zoomobjektiv mit Multi-Focusing-System und Nikons Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM). Für schnellere, leisere und präzisere Leistung über den gesamten Zoombereich.

Next-Generation Optiken der S-Line: Maximale Bildqualität und ein leichteres Objektiv. Mit doppelseitigen asphärischen Linsen und ED-Glas sowie meso-amorpher- und ARNEO-Vergütung gegen Geisterbilder und Streulicht.

Weicheres, runderes Bokeh: Die abgerundete 11-Lamellen-Blende und die fortschrittliche Optik sorgen für ein kreisförmigeres Bokeh, das klar definiert und sanft abgestuft ist. ​

Extrem kurze Naheinstellgrenze: Nur 0,24m bei 24mm und 0,33m bei 70mm. Die maximale Vergrößerung beträgt 0,21x bei 24mm und 0,32x bei 70mm.

Steuerring mit zuschaltbarem Klick: „Ein" für ein taktiles Feedback bei schrittweisen Anpassungen. „Aus" für einen sanften, geräuschlosen, stufenlosen Betrieb.

Fokus-Limiter: Begrenzt den Fokusbereich über den gesamten Zoombereich auf 0,33m für einen konstanten Arbeitsabstand bei allen Brennweiten.

Beliebige Position: Der interne Zoom legt weniger bewegliche Teile frei. Die robuste Abdichtung gegen Witterungseinflüsse hält Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fern. 3

Neue Gegenlichtblende HB-117: Runde Gegenlichtblende mit Filteröffnung. Diese Gegenlichtblende muss bei drehbaren Filtern nicht entfernt werden. Das ist praktisch, wenn variable ND-Filter für Videos verwendet werden.

Erstklassig: Das weltweit erste professionelle 24-70mm f/2.8-Objektiv mit internem Zoom und mit 675 Gramm das leichteste seiner Klasse. 1

Interner Zoom: Der Objektivtubus fährt nicht aus und ein. Der Schwerpunkt bleibt konstant und die Aufnahmen bleiben präzise.

1 Stand: 22. August 2025, unter Wechselobjektiven mit 24–70 mm, f/2.8 für spiegellose Vollformatkameras/FX-Format. Basierend auf Recherchen von Nikon.

​ 2 Bei Verwendung in Kombination mit einem Nikon Z-Kameragehäuse mit EXPEED 7.

​ 3 Das Objektiv ist nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen staub- und tropfwasserresistent.

Preis und Verfügbarkeit

Das NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II ist voraussichtlich ab dem 18.09.2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.899,00 EUR im Handel erhältlich.