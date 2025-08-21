Das Herz der Kamera

Beginnen wir aber mit dem Herzstück, im Inneren des gegen Staub und Spritzwasser geschützten Magnesiumgehäuses: Verbaut hat Panasonic den neuen 44,2 Megapixel BSI-CMOS-Sensor. Und entscheidet sich damit für das optimale Mittelmaß für Standbild und Bewegtbild. Mehr Megapixel würden den Sensor beim Filmen verlangsamen – und mit 44,2 Megapixel hat man zugleich genug Auflösung für jede Fotosituation.

Beim Sucher setzt Panasonic bei der S1RII auf 5,76 Millionen Bildpunkte Auflösung, eine maximale Bildwiederholrate von 120 fps, eine Verzögerung im Tausendstelsekunden-Bereich sowie eine 0,78-fachen Vergrößerung bei 100 Prozent Bildabdeckung. Wer das Vorgängermodell noch gut im Kopf hat: Ja, hier wird auf Altbewährtes gesetzt. Aber zurecht – der Sucher war damals grandios und ist auch heute noch sehr gut. Etwas abgespeckt wird beim Display: Hier gibt es jetzt ein kleineres 7,6-Zentimeter-Modell mit ca. 1,84 Millionen Bildpunkten Auflösung und einem 100 Prozent Bildfeld – bei der Vorgängerin waren es noch 8,1 Zentimeter und 2,1 Millionen Bildpunkte.

Neue Features, besondere Merkmale

Bleiben wir kurz beim Gehäuse, denn hier gibt es einige Verbesserungen. Allen voran der praktische Foto-Video-Umschalter. Hier lässt sich einfach in den passenden Modus schalten. Zugleich ändert sich dabei das Menü, das es zum einen erlaubt, beide Modi komplett separat voneinander einzustellen – inklusive der fünf Custom-Modi auf dem Moduswahlrad. Wer Einstellungen, wie beispielsweise den Weißabgleich, in Foto- und Videoeinstellungen identisch haben möchte, kann auch das im Menü einstellen.

Zudem gibt es jetzt sowohl oben als auch vorne auf dem Gehäuse einen Videoaufnahmeknopf. Der neue Knopf auf der Vorderseite dürfte vor allem für Content Creator, die sich selbst filmen, praktisch sein. Ich bin selbst aus Versehen ab und an darauf gekommen. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung von Panasonic: Über den Lock-Schalter lassen sich Knöpfe sperren. Welche das genau sein sollen, lässt sich in einem dreiseitigen Menü selbst bestimmen. Passend zum Aufnahmeknopf gibt es vorne wie hinten je ein Tally-Light, das die aktuelle Aufnahme anzeigt.

Zum Display: Dieses lässt sich nicht nur herausklappen oder drehen, sondern beides. Das ist praktisch, wenn man filmt, da nur das Drehdisplay sich mit den Anschlüssen (HDMI, Kopfhörer, Mikrofon) ins Gehege kommen würde. So lässt sich durch ein zusätzliches Ausklappen mehr Abstand zu den Kabeln gewinnen.

Spannend ist beim Gehäuse, dass Panasonic die S1RII als „frostsicher“ bezeichnet und die Betriebstemperatur bei minus zehn bis plus 40 Grad Celsius angibt. Das kennen wir bereits von der L-Mount Kamera Leica SL-3, ist aber noch kein Standard – Canon nennt bei seiner EOS R1 als Beginn der Betriebstemperatur noch null Grad Celsius.