Insta360 enthüllt die GO Ultra: Die Kamera im Taschenformat, mit der man das Leben festhält, während man es lebt

Insta360 ist stolz darauf, die GO Ultra vorstellen zu können – die neueste Evolution in der Welt der Kompaktkameras. Immer noch winzig, immer noch freihändig, aber jetzt mit ordentlich Power für überragende Bildqualität.

“Die GO Ultra nimmt die Fortschritte der Ace- und X-Kameras auf und packt sie in eine kompakte Kamera im Taschenformat, welche die Nutzer unserer GO-Modelle lieben”, sagt Max Richter, Mitbegründer und VP of Marketing von Insta360, “um neue kreative Möglichkeiten zu eröffnen, ohne dabei die Mobilität zu beeinträchtigen.”

Der 1/1,28″-Sensor, der 221 % größer als sein Vorgänger ist, und der neue 5 nm-KI-Chip liefern Bilder, die mit der GO-Serie bisher nicht möglich waren. Mit ultraflüssigen, gestochen scharfen 4K 60 fps Videos setzt sie einen neuen Qualitätsstandard für Kameras dieser geringen Größe, während der Kreativität dank PureVideo kaum Grenzen gesetzt sind. Dabei kommen modernste KI-Algorithmen zum Einsatz, um visuelles Rauschen zu reduzieren und die Helligkeit bei wenig Licht zu verbessern.

Mit einem Gewicht von nur 53 g und der Größe einer Smartwatch kannst du die GO Ultra Standalone-Kamera dank der integrierten Magnetbasis überall befestigen und Blickwinkel einfangen, von denen andere Kameras nur träumen können. Mit einem verbesserten Magnetanhänger und einer großen Auswahl an neuem Zubehör – von den abziehbaren Sticky Pads bis hin zum originellen Toddler-Titan Hut-Clip – erwartet dich eine neue Welt immersiver Aufnahmen.

Genauso intuitiv funktioniert die verbesserte Insta360 App mit leistungsstarken KI-Tools, die deine Aufnahmen sofort in teilbaren Content verwandeln. Übergänge, Effekte, Musik und mehr können mit wenigen Fingertipps hinzugefügt werden. Radfahrer können ihre Daten – GPS, Herzfrequenz, Geschwindigkeit – von Strava oder einem Drittanbieter-Gerät einzufügen, sodass sie in Echtzeit mit ihren Aufnahmen synchronisiert werden. Das neue Feature KI-Familienmomente fasst alle magischen Augenblicke deiner Liebsten in einem virtuellen Album zusammen, damit du auf ewig Freude daran haben kannst.

Die Mischung aus hochperformanter Leistung, leichtgewichtiger Mobilität und einfacher Handhabung macht die GO Ultra zum unverzichtbaren Tool für Vlogger mit einem aktiven Lifestyle, Familien, die Meilensteine teilen möchten, oder Reisende, die neue Horizonte suchen – oder einfach für Menschen, die jeden Moment auskosten möchten.

Die Insta360 GO Ultra kommt weltweit am 21. August 2025 über store.insta360.com, Amazon und ausgewählte Einzelhändler zu einem Preis von 429 € auf den Markt.

GO freihändig

Halte den Moment fest, während du ihn erlebst – mit der GO Ultra. Befestige die Standalone-Kamera am Magnetanhänger oder am Magnetischen Easy Clip, um deine POVs völlig freihändig aufzunehmen. Das ist tragbare Technik, die nicht nur elegant, sondern auch einfach zu bedienen ist.

Die integrierte Magnetbasis der Standalone-Kamera kann auf jeder metallischen Oberfläche verwendet und mit der Drehhalterung, der Flexi-Schlaufen-Halterung und anderen kombiniert werden, wodurch sich völlig neue kreative Third-Person-Perspektiven ergeben.

Die GO Ultra nutzt Bluetooth, um Übertragungen von der Standalone-Kamera zum Action Pod in Echtzeit zu leisten. Gib sie deinen Kindern zum Spielen und sieh auf dem 2,5″ Flip-Touchscreen dabei die Welt aus ihren Augen.

GO, wohin du auch willst

Die GO Ultra ist so kompakt, dass sie in die Hosentasche passt, in der Handtasche aufbewahrt werden oder im Handgepäck mitgeführt werden kann, ohne die Skala der Waage zu sprengen. Die Standalone-Kamera wiegt nur 53 g und ist so klein wie ein Oreo.

Aber lass dich nicht von der Größe täuschen: Die GO Ultra ist so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden kann. Vom Kindergeburtstag bis hin zur Lenkerbefestigung bei einer rasanten, holprigen BMX-Abfahrt – dank der IPX8 Wasserdichtigkeit hält sie alles aus, sogar einen Tauchgang in bis zu 10 m Wassertiefe. Nimm in den Bergen, in der Stadt und tief unter der Wasseroberfläche auf – alles an einem Tag.

GO mit unübertroffener Klarheit

Der riesige 1/1,28″-Sensor der GO Ultra erhöht die vom Objektiv erfasste Lichtmenge enorm, während der neue Umgebungslichtsensor Flackern reduziert und die Farben in Echtzeit für authentischere Aufnahmen kalibriert. Der leistungsstarke 5 nm-KI-Chip reduziert visuelles Rauschen und verbessert zusätzlich die Verarbeitungszeit für flüssige 4K 60 fps Aufnahmen.

Die zusätzlichen Modi Active HDR und PureVideo, welche die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen optimieren, sorgen dafür, dass du deine Kamera nicht wegpacken musst, wenn die Sonne untergeht. Von der Strandpromenade bis zum Lagerfeuer – die GO Ultra fängt alles ein.

GO aufs Ganze

Dein Leben bleibt nicht stehen – warum sollte es dann deine Kamera? Die GO Ultra setzt Akkulaufzeit- und Speicherplatzproblemen mit der neuesten Akkutechnologie und anpassbarem Speicher ein Ende.

Die Standalone-Kamera bietet mit einer einzigen Ladung eine Laufzeit von 70 Minuten und satte 200 Minuten in Kombination mit dem Action Pod. Wenn der Akku dann schließlich doch mal leer ist, bringt das Schnellladesystem die GO Ultra in nur 12 Minuten wieder auf 80 %; das ist essenziell, um jeden Schritt eines Marathons oder alle Sehenswürdigkeiten bei einem gemütlichen Wochenendausflug einfangen zu können.

Im Gegensatz zur GO 3S, bei der ein fester interner Speicher verbaut wurde, nutzt die GO Ultra austauschbare microSD-Karten. Damit hast du nicht nur sofort bis zu 2 TB Speicherplatz zur Verfügung, sondern kannst eine volle Karte in Sekundenschnelle herausnehmen und durch eine neue Karte ersetzen. Verabschiede dich von umständlichen Dateiübertragungen.

Hochladen, bearbeiten und GO

Du hast deinen PR-Stunt durchgezogen, den Kuchen angeschnitten, den Sonnenuntergang gesehen – jetzt ist es an der Zeit, das Ganze mit der Welt zu teilen. Mit der kostenlosen Insta360 App (verfügbar für iOS und Android) kannst du deine Clips in Sekundenschnelle hochladen und mit intuitiven Steuerelementen nach Belieben bearbeiten. Keine Zeit? Nutze die Automatische Bearbeitung, um deine Highlights automatisch heraussuchen und im Handumdrehen zu einem Meisterwerk zusammenstellen zu lassen.

Verfügbarkeit

Die Insta360 GO Ultra ist ab dem 21. August 2025 im Insta360 Store, bei Amazon und ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das Standard-Bundle kostet 429 € und enthält die GO Ultra (Standalone-Kamera und Action Pod) in Nachtschwarz oder Polarweiß, eine Schnellspann-Sicherheitskordel, einen Magnetischen Easy Clip, einen Magnetanhänger, ein USB-C-Kabel und einen Linsenschutz.

Technische Daten

Foto & Video Blende f/2,85 35 mm äquivalente Brennweite 14,27 mm Fotoauflösung Bis zu 50MP 50 MP: 8192 x 6144 (4:3) 37 MP: 8192 x 4608 (16:9) 12 MP: 4096 x 3072 (4:3) 9 MP: 4096 x 2304 (16:9) Videoauflösung Höchste Videoqualität: 4K 60 fps Höchste Videoleistung: 1080p @ 240 fps Video Active HDR kann bis zu 4K 30 fps ein- oder ausgeschaltet werden. 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K (2.35:1): 3840 x 1632 @ 60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps 1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 fps PureVideo 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps 2.7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps FreeFrame Video 4K (4:3): 4096 x 3072 @ 30/25/24 fps 2.7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps 1440p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps Toddler-Titan 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps 1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps TimeShift 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30 fps 2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30 fps 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30 fps Zeitraffer 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30 fps 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30 fps Loop-Aufnahmen Active HDR kann bis zu 4K 30 fps ein- oder ausgeschaltet werden. 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 60/50/48/30/25/24 fps 1080p (4:3): 1920×1440 @ 30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 60/50/48/30/25/24 fps Zeitlupe 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 120/100 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 240/200/120/100 fps Porträtmodus 4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps 4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps 4K (2.35:1): 3840 x 1632 @ 30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps 1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps Fotoformate JPG DNG (kann per Insta360 App oder Studio exportiert werden) Videoformate MP4 Fotomodi Foto, HDR-Foto, Live-Foto, Intervallfoto, Starlapse, Serie Videomodi Haupt-Aufzeichnungsmodi: Video, PureVideo, FreeFrame Video, Toddler-Titan, TimeShift, Zeitraffer, Loop-Aufnahmen, Zeitlupe Derivative Aufzeichnungsmodi: Vorab-Aufnahme, Intervall-Video Farbprofile Standard, Glow, Selfie, Lebendig, FIlm, Vintage, Urban, Nacht Hardware Gewicht Einzelne Kamera: 52,9 ± 0,5 g Action Pod: 108,5 ± 0,5 g Maße (B x H x T) Einzelne Kamera: 46 x 45,7 x 18,3 mm Mit Linsenschutz: 46 x 45,7 x 22,4 mm Action Pod (Touchscreen geschlossen): 70,4 x 48,8 x 33,3 mm Action Pod (Touchscreen offen): 70,4 x 91,2 x 33,6 mm Farbe Polarweiß, Nachtschwarz Videokodierung H.264, H.265 Max. Video-Bitrate 180 MBit/s Gyro 6-Achsen-Gyro Kompatible Geräte Kompatible Geräte iOS Geräte: Kompatibel mit iOS Mobilgeräten mit Chip A12 oder höher und iOS Version 13.0 oder höher, einschließlich iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro sowie neuere iPad-Modelle. *Um deine GO Ultra mit der Apple Find My App zu orten, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Android Geräte: Kompatibel mit Android Mobilgeräten, die folgende Kriterien erfüllen, einschließlich: • Android Geräte mit Kirin 990 und besseren Chips, einschließlich Huawei Mate 30, P40 sowie neuere Modelle. • Android Geräte mit Snapdragon 845 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 sowie neuere Modelle. •Android Geräte mit Exynos 2200 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S22, S22 Ultra sowie neuere Modelle. (System benötigt Android 10.0 oder höher, oder HarmonyOS 2.0.0 oder höher. HarmonyOS NEXT wird nicht unterstützt.) Hinweis: 1. Geräte, die obige Anforderungen nicht erfüllen, können die App unter Umständen trotzdem zur Steuerung der Kamera nutzen, allerdings kann die Performance einiger prozessorlastigen und KI-gesteuerten Funktionen suboptimal sein. 2. Smartphones mit Qualcomm SDM765 5G Chips wie das OPPO Reno 3 5G verfügen über schlechte Hardware-Dekodierfähigkeiten und werden daher nicht unterstützt. 3. Die Installation der App erfordert ein 64‑Bit‑Smartphone. Ein 32‑Bit‑System unterstützt die Installation der App nicht. Bluetooth-Kopfhörer DJI Mic mini DJI MIC 2 AirPods4 AirPodsPro2 Redmi Buds 5 Pro VIVO TWS 2 Andere Live-Streaming-Modus / Belichtungswert ±4EV ISO-Bereich 100-6400 Verschlusszeit Foto: 1/8000 – 120 s Video: 1/8000 – max. fps der Videoaufnahme Weißabgleich Auto, 2000 – 10000 K Audiomodi Automatische Windrauschreduzierung (zwei Stärken), Stimmverbesserung, Stereo Audioformate 48 kHz, 32-bit, AAC Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi Einzelne Kamera: 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ax 5GHz 802.11a/n/ac/ax Action Pod: 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ax USB USB-C 2.0 Speicher microSD-Karte erforderlich, unterstützt bis zu 2 TB Akku-Kapazität Standalone Camera: 500mAh Action Pod: 1450mAh Lademethode Einzelne Kamera: über Action Pod Action Pod: USB-C Ladedauer Einzelne Kamera: 12 Min. auf 80 % | 20 Min. auf 100 % Action Pod: 18 Min. auf 80 % | 40 Min. auf 100 % Laufzeit Einzelne Kamera: 70 Min. Einzelne Kamera + Action Pod: 200 Min. *Getestet unter Laborbedingungen bei 25 °C im 1080p @ 24 fps Videomodus, Ausdauermodus aktiviert, Bildschirm und Wi-Fi ausgeschaltet. Die Laufzeit kann unter verschiedenen Bedingungen variieren. Betriebstemperatur -20°C bis 40°C

