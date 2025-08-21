Insta360 hat die GO Ultra vorgestellt, eine Kompaktkamera im Taschenformat mit 1/1,28″-Sensor und 4K 60 fps Video. Die Kamera wiegt 53 g, ist bis 10 m wasserdicht und verfügt über eine Magnetbasis zur Befestigung auf verschiedenen Oberflächen. Der Marktstart erfolgt am 21. August 2025 zu einem Preis von 429 Euro.
Die GO Ultra setzt auf einen neuen Sensor in Verbindung mit einem 5-nm-KI-Chip, der Rauschen reduziert und Helligkeit bei schwachem Licht verbessert. Für Aufnahmen in schwierigen Lichtverhältnissen stehen die Modi Active HDR und PureVideo bereit: Active HDR gleicht helle und dunkle Bereiche einer Szene aus, PureVideo optimiert Low-Light-Aufnahmen durch algorithmische Bildverarbeitung.
Die Akkulaufzeit beträgt 70 Minuten im Standalone-Betrieb und bis zu 200 Minuten in Kombination mit dem Action Pod. Das Schnellladesystem bringt die Kamera in zwölf Minuten auf 80 Prozent. Im Gegensatz zum Vorgängermodell mit festem Speicher unterstützt die GO Ultra nun austauschbare microSD-Karten bis zu 2 TB.
Zum Lieferumfang gehören die Kamera in Nachtschwarz oder Polarweiß, ein Action Pod, eine Schnellspann-Sicherheitskordel, ein magnetischer Easy Clip, ein Magnetanhänger, ein USB-C-Kabel und ein Linsenschutz. Darüber hinaus bietet Insta360 weiteres Zubehör wie Sticky Pads oder den Hut-Clip separat an.
Die Insta360 GO Ultra ist ab dem 21. August 2025 über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Händler erhältlich. Das Standard-Bundle kostet 429 Euro.
Pressemitteilung Insta360:
Insta360 enthüllt die GO Ultra: Die Kamera im Taschenformat, mit der man das Leben festhält, während man es lebt
Insta360 ist stolz darauf, die GO Ultra vorstellen zu können – die neueste Evolution in der Welt der Kompaktkameras. Immer noch winzig, immer noch freihändig, aber jetzt mit ordentlich Power für überragende Bildqualität.
“Die GO Ultra nimmt die Fortschritte der Ace- und X-Kameras auf und packt sie in eine kompakte Kamera im Taschenformat, welche die Nutzer unserer GO-Modelle lieben”, sagt Max Richter, Mitbegründer und VP of Marketing von Insta360, “um neue kreative Möglichkeiten zu eröffnen, ohne dabei die Mobilität zu beeinträchtigen.”
Der 1/1,28″-Sensor, der 221 % größer als sein Vorgänger ist, und der neue 5 nm-KI-Chip liefern Bilder, die mit der GO-Serie bisher nicht möglich waren. Mit ultraflüssigen, gestochen scharfen 4K 60 fps Videos setzt sie einen neuen Qualitätsstandard für Kameras dieser geringen Größe, während der Kreativität dank PureVideo kaum Grenzen gesetzt sind. Dabei kommen modernste KI-Algorithmen zum Einsatz, um visuelles Rauschen zu reduzieren und die Helligkeit bei wenig Licht zu verbessern.
Mit einem Gewicht von nur 53 g und der Größe einer Smartwatch kannst du die GO Ultra Standalone-Kamera dank der integrierten Magnetbasis überall befestigen und Blickwinkel einfangen, von denen andere Kameras nur träumen können. Mit einem verbesserten Magnetanhänger und einer großen Auswahl an neuem Zubehör – von den abziehbaren Sticky Pads bis hin zum originellen Toddler-Titan Hut-Clip – erwartet dich eine neue Welt immersiver Aufnahmen.
Genauso intuitiv funktioniert die verbesserte Insta360 App mit leistungsstarken KI-Tools, die deine Aufnahmen sofort in teilbaren Content verwandeln. Übergänge, Effekte, Musik und mehr können mit wenigen Fingertipps hinzugefügt werden. Radfahrer können ihre Daten – GPS, Herzfrequenz, Geschwindigkeit – von Strava oder einem Drittanbieter-Gerät einzufügen, sodass sie in Echtzeit mit ihren Aufnahmen synchronisiert werden. Das neue Feature KI-Familienmomente fasst alle magischen Augenblicke deiner Liebsten in einem virtuellen Album zusammen, damit du auf ewig Freude daran haben kannst.
Die Mischung aus hochperformanter Leistung, leichtgewichtiger Mobilität und einfacher Handhabung macht die GO Ultra zum unverzichtbaren Tool für Vlogger mit einem aktiven Lifestyle, Familien, die Meilensteine teilen möchten, oder Reisende, die neue Horizonte suchen – oder einfach für Menschen, die jeden Moment auskosten möchten.
Die Insta360 GO Ultra kommt weltweit am 21. August 2025 über store.insta360.com, Amazon und ausgewählte Einzelhändler zu einem Preis von 429 € auf den Markt.
GO freihändig
Halte den Moment fest, während du ihn erlebst – mit der GO Ultra. Befestige die Standalone-Kamera am Magnetanhänger oder am Magnetischen Easy Clip, um deine POVs völlig freihändig aufzunehmen. Das ist tragbare Technik, die nicht nur elegant, sondern auch einfach zu bedienen ist.
Die integrierte Magnetbasis der Standalone-Kamera kann auf jeder metallischen Oberfläche verwendet und mit der Drehhalterung, der Flexi-Schlaufen-Halterung und anderen kombiniert werden, wodurch sich völlig neue kreative Third-Person-Perspektiven ergeben.
Die GO Ultra nutzt Bluetooth, um Übertragungen von der Standalone-Kamera zum Action Pod in Echtzeit zu leisten. Gib sie deinen Kindern zum Spielen und sieh auf dem 2,5″ Flip-Touchscreen dabei die Welt aus ihren Augen.
GO, wohin du auch willst
Die GO Ultra ist so kompakt, dass sie in die Hosentasche passt, in der Handtasche aufbewahrt werden oder im Handgepäck mitgeführt werden kann, ohne die Skala der Waage zu sprengen. Die Standalone-Kamera wiegt nur 53 g und ist so klein wie ein Oreo.
Aber lass dich nicht von der Größe täuschen: Die GO Ultra ist so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden kann. Vom Kindergeburtstag bis hin zur Lenkerbefestigung bei einer rasanten, holprigen BMX-Abfahrt – dank der IPX8 Wasserdichtigkeit hält sie alles aus, sogar einen Tauchgang in bis zu 10 m Wassertiefe. Nimm in den Bergen, in der Stadt und tief unter der Wasseroberfläche auf – alles an einem Tag.
GO mit unübertroffener Klarheit
Der riesige 1/1,28″-Sensor der GO Ultra erhöht die vom Objektiv erfasste Lichtmenge enorm, während der neue Umgebungslichtsensor Flackern reduziert und die Farben in Echtzeit für authentischere Aufnahmen kalibriert. Der leistungsstarke 5 nm-KI-Chip reduziert visuelles Rauschen und verbessert zusätzlich die Verarbeitungszeit für flüssige 4K 60 fps Aufnahmen.
Die zusätzlichen Modi Active HDR und PureVideo, welche die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen optimieren, sorgen dafür, dass du deine Kamera nicht wegpacken musst, wenn die Sonne untergeht. Von der Strandpromenade bis zum Lagerfeuer – die GO Ultra fängt alles ein.
GO aufs Ganze
Dein Leben bleibt nicht stehen – warum sollte es dann deine Kamera? Die GO Ultra setzt Akkulaufzeit- und Speicherplatzproblemen mit der neuesten Akkutechnologie und anpassbarem Speicher ein Ende.
Die Standalone-Kamera bietet mit einer einzigen Ladung eine Laufzeit von 70 Minuten und satte 200 Minuten in Kombination mit dem Action Pod. Wenn der Akku dann schließlich doch mal leer ist, bringt das Schnellladesystem die GO Ultra in nur 12 Minuten wieder auf 80 %; das ist essenziell, um jeden Schritt eines Marathons oder alle Sehenswürdigkeiten bei einem gemütlichen Wochenendausflug einfangen zu können.
Im Gegensatz zur GO 3S, bei der ein fester interner Speicher verbaut wurde, nutzt die GO Ultra austauschbare microSD-Karten. Damit hast du nicht nur sofort bis zu 2 TB Speicherplatz zur Verfügung, sondern kannst eine volle Karte in Sekundenschnelle herausnehmen und durch eine neue Karte ersetzen. Verabschiede dich von umständlichen Dateiübertragungen.
Hochladen, bearbeiten und GO
Du hast deinen PR-Stunt durchgezogen, den Kuchen angeschnitten, den Sonnenuntergang gesehen – jetzt ist es an der Zeit, das Ganze mit der Welt zu teilen. Mit der kostenlosen Insta360 App (verfügbar für iOS und Android) kannst du deine Clips in Sekundenschnelle hochladen und mit intuitiven Steuerelementen nach Belieben bearbeiten. Keine Zeit? Nutze die Automatische Bearbeitung, um deine Highlights automatisch heraussuchen und im Handumdrehen zu einem Meisterwerk zusammenstellen zu lassen.
Verfügbarkeit
Die Insta360 GO Ultra ist ab dem 21. August 2025 im Insta360 Store, bei Amazon und ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das Standard-Bundle kostet 429 € und enthält die GO Ultra (Standalone-Kamera und Action Pod) in Nachtschwarz oder Polarweiß, eine Schnellspann-Sicherheitskordel, einen Magnetischen Easy Clip, einen Magnetanhänger, ein USB-C-Kabel und einen Linsenschutz.
Technische Daten
|
Foto & Video
|
Blende
|
f/2,85
|
35 mm äquivalente Brennweite
|
14,27 mm
|
Fotoauflösung
|
Bis zu 50MP
50 MP: 8192 x 6144 (4:3)
37 MP: 8192 x 4608 (16:9)
12 MP: 4096 x 3072 (4:3)
9 MP: 4096 x 2304 (16:9)
|
Videoauflösung
|
Höchste Videoqualität: 4K 60 fps
Höchste Videoleistung: 1080p @ 240 fps
Video
Active HDR kann bis zu 4K 30 fps ein- oder ausgeschaltet werden.
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 60/50/48/30/25/24 fps
4K (2.35:1): 3840 x 1632 @ 60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps
1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps
1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 fps
PureVideo
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps
2.7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps
1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps
FreeFrame Video
4K (4:3): 4096 x 3072 @ 30/25/24 fps
2.7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps
1440p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps
Toddler-Titan
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps
2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps
1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps
1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps
TimeShift
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30 fps
2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30 fps
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30 fps
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30 fps
Zeitraffer
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30 fps
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30 fps
Loop-Aufnahmen
Active HDR kann bis zu 4K 30 fps ein- oder ausgeschaltet werden.
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 60/50/48/30/25/24 fps
1080p (4:3): 1920×1440 @ 30/25/24 fps
1080p (16:9): 1920×1080 @ 60/50/48/30/25/24 fps
Zeitlupe
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 120/100 fps
1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 240/200/120/100 fps
Porträtmodus
4K (4:3): 3840 x 2880 @ 30/25/24 fps
4K (16:9): 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps
4K (2.35:1): 3840 x 1632 @ 30/25/24 fps
2,7K (4:3): 2688 x 2016 @ 30/25/24 fps
2,7K (16:9): 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps
1080p (4:3): 1920 x 1440 @ 30/25/24 fps
1080p (16:9): 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps
|
Fotoformate
|
JPG
DNG (kann per Insta360 App oder Studio exportiert werden)
|
Videoformate
|
MP4
|
Fotomodi
|
Foto, HDR-Foto, Live-Foto, Intervallfoto, Starlapse, Serie
|
Videomodi
|
Haupt-Aufzeichnungsmodi: Video, PureVideo, FreeFrame Video, Toddler-Titan, TimeShift, Zeitraffer, Loop-Aufnahmen, Zeitlupe
Derivative Aufzeichnungsmodi: Vorab-Aufnahme, Intervall-Video
|
Farbprofile
|
Standard, Glow, Selfie, Lebendig, FIlm, Vintage, Urban, Nacht
|
Hardware
|
Gewicht
|
Einzelne Kamera: 52,9 ± 0,5 g
Action Pod: 108,5 ± 0,5 g
|
Maße (B x H x T)
|
Einzelne Kamera: 46 x 45,7 x 18,3 mm
Mit Linsenschutz: 46 x 45,7 x 22,4 mm
Action Pod (Touchscreen geschlossen): 70,4 x 48,8 x 33,3 mm
Action Pod (Touchscreen offen): 70,4 x 91,2 x 33,6 mm
|
Farbe
|
Polarweiß, Nachtschwarz
|
|
Videokodierung
|
H.264, H.265
|
|
Max. Video-Bitrate
|
180 MBit/s
|
|
Gyro
|
6-Achsen-Gyro
|
Kompatible Geräte
|
Kompatible Geräte
|
iOS Geräte:
Kompatibel mit iOS Mobilgeräten mit Chip A12 oder höher und iOS Version 13.0 oder höher, einschließlich iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro sowie neuere iPad-Modelle.
*Um deine GO Ultra mit der Apple Find My App zu orten, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.
Android Geräte:
Kompatibel mit Android Mobilgeräten, die folgende Kriterien erfüllen, einschließlich:
• Android Geräte mit Kirin 990 und besseren Chips, einschließlich Huawei Mate 30, P40 sowie neuere Modelle.
• Android Geräte mit Snapdragon 845 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 sowie neuere Modelle.
•Android Geräte mit Exynos 2200 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S22, S22 Ultra sowie neuere Modelle.
(System benötigt Android 10.0 oder höher, oder HarmonyOS 2.0.0 oder höher. HarmonyOS NEXT wird nicht unterstützt.)
Hinweis:
1. Geräte, die obige Anforderungen nicht erfüllen, können die App unter Umständen trotzdem zur Steuerung der Kamera nutzen, allerdings kann die Performance einiger prozessorlastigen und KI-gesteuerten Funktionen suboptimal sein.
2. Smartphones mit Qualcomm SDM765 5G Chips wie das OPPO Reno 3 5G verfügen über schlechte Hardware-Dekodierfähigkeiten und werden daher nicht unterstützt.
3. Die Installation der App erfordert ein 64‑Bit‑Smartphone. Ein 32‑Bit‑System unterstützt die Installation der App nicht.
|
Bluetooth-Kopfhörer
|
DJI Mic mini
DJI MIC 2
AirPods4
AirPodsPro2
Redmi Buds 5 Pro
VIVO TWS 2
|
Andere
|
Live-Streaming-Modus
|
/
|
Belichtungswert
|
±4EV
|
ISO-Bereich
|
100-6400
|
Verschlusszeit
|
Foto: 1/8000 – 120 s
Video: 1/8000 – max. fps der Videoaufnahme
|
Weißabgleich
|
Auto, 2000 – 10000 K
|
Audiomodi
|
Automatische Windrauschreduzierung (zwei Stärken), Stimmverbesserung, Stereo
|
Audioformate
|
48 kHz, 32-bit, AAC
|
Bluetooth
|
BLE 5.4
|
Wi-Fi
|
Einzelne Kamera:
2.4 GHz
802.11 b/g/n/ax
5GHz
802.11a/n/ac/ax
Action Pod:
2.4 GHz
802.11 b/g/n/ax
|
USB
|
USB-C 2.0
|
Speicher
|
microSD-Karte erforderlich, unterstützt bis zu 2 TB
|
Akku-Kapazität
|
Standalone Camera: 500mAh
Action Pod: 1450mAh
|
Lademethode
|
Einzelne Kamera: über Action Pod
Action Pod: USB-C
|
Ladedauer
|
Einzelne Kamera: 12 Min. auf 80 % | 20 Min. auf 100 %
Action Pod: 18 Min. auf 80 % | 40 Min. auf 100 %
|
Laufzeit
|
Einzelne Kamera: 70 Min.
Einzelne Kamera + Action Pod: 200 Min.
*Getestet unter Laborbedingungen bei 25 °C im 1080p @ 24 fps Videomodus, Ausdauermodus aktiviert, Bildschirm und Wi-Fi ausgeschaltet. Die Laufzeit kann unter verschiedenen Bedingungen variieren.
|
Betriebstemperatur
|
-20°C bis 40°C
Über Insta360
Seit der Gründung 2015 stellt Insta360 mutig innovative Kameras her, mit denen Menschen Ihre Erlebnisse festhalten und teilen können. Mit einer “Think bold”-Mentalität definiert Insta360 die Grenzen von Action-Kameras, 360°-VR-Kameras und traditionellen Fotolösungen neu. Die hauseigene KI-gestützte Videobearbeitungssoftware revolutioniert die Art und Weise, wie Content Creator ansprechende Inhalte erstellen. Insta360 hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer neuen Generation von Sportlern, Kreativen, Abenteuerreisenden und Filmschaffenden dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen.
Besuchen Sie für weitere Infos: http://www.insta360.com/
Über den Think Bold Fund:https://www.insta360.com/ThinkBoldFund
Lesen Sie unseren Blog:http://blog.insta360.com/
Folgen Sie uns auf Facebook:https://www.facebook.com/Insta360/
Folgen Sie uns auf Twitter:http://twitter.com/insta360
Folgen Sie uns auf Instagram:http://www.instagram.com/insta360/
Folgen Sie uns auf TikTok:http://tiktok.com/@insta360_official
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal:http://www.youtube.com/insta360
Aktuelle Kommentare